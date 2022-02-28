 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.03.2022
21:22  Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве главы Международной федерации фехтования
20:46  Индия не бросила Россию после спецоперации на Украине, - Financial Times
20:44  Трудовые мигранты. Герои нищего времени, - Сергей Кожемякин
20:43  Американские правые научились любить Россию, - New York Times
20:16  Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет, - Максим Соколов
20:09  Слухи о "международной блокаде" РФ сильно преувеличены, - Алексей Чичкин
20:01  Чем отличаются таджики и узбеки?

19:52  Почему необходимо отменить Закон "О Первом Президенте – Елбасы", - Г.Абильсиитов
19:43  Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве
18:03  Командовавший ВСУ в Мариуполе укр-генерал Содоль тяжело ранен, оборонявший Волноваху комбриг Титенко - убит
16:06  Станет ли Казахстан транспортно-логистическим хабом в Евразии
14:39  Шойгу объявил о Первом международном антифашистском конгрессе
14:32  "Почему НПОшники не выступали в поддержку мирного населения Ирака и Сирии?" - Бермет Таалайбекова
14:20  В КазСИЗО ждут суда 737 террориста-январиста
14:16  Готовятся к весне. Кто будет воевать против "Талибана" в Афганистане в ближайшие месяцы, - А.Рыбин
14:11  История таджикской Золушки, или Как Карина Комил покоряет мир моды
14:03  Послы Украины в Киргизии и Грузии выступили против режима Зеленского
11:43  Узбекистан запускает 300 новых тур-маршрутов во все красотные уголки страны
11:35  Как отразятся санкции против банков РФ на странах ЦА?
11:11  "Лига арабских государств" объявила о нейтралитете по событиям в Украине
10:33  Семипалатинцам запретили мирно митинговать за отставку надоевшего акима Ахметова
09:46  Новая демократия – это расизм, - Роман Лункин
09:25  Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП
08:54  Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз
08:52  КазАрмия возвращает в строй офицеров запаса
08:49  КырПрез Жапаров призвал кыргызов спасаться от кризиса... золотыми запасами
08:45  Блокировка системы SWIFT российских банков не повлияет на Казахстан?
07:37  Надо ли избирать "верхних" акимов? К вопросу о реформах в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
07:33  Второй фронт - фейковый, - Валерий Панов
07:17  И уши агрессора показались на Украине… Качество борьбы меняется, - Д.Седов
06:19  Четвертый день специальной военной операции на Украине стал переломным, - В.Прохватилов
00:33  Время дипломатии прошло? Семь особенностей наступающей эпохи, - Андрей Кортунов
00:29  Почему Россия и США продолжают вместе заниматься ядерной сделкой с Ираном?
00:25  В школах Казахстана отменили обязательные уроки "науки" от жены Назарбаева
00:23  Спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей, - Александр Проханов
Понедельник, 28.02.2022
18:31  Кто победил в Украинском кризисе? - Китай.., - Енджей Винецкий
18:18  За Мюнхеном всегда следует Нюрнберг. Размышляя над текущим моментом, - Наталия Нарочницкая
18:06  Мы вновь живем в 1917-м: революционные изменения в России необратимы, - М.Ростовский
17:59  Анонсирован проект создания нового государства - "Федеративная Республика Украина"
17:56  Зачем Запад превращает "незалежную" в виртуальное государство? - А.Маслов
17:36  Кто и почему бежит из Казахстана, - И.Джорбенадзе
15:09  Несмотря на обильные интервенции Казнацбанку не удается удержать от падения курс тенге
13:44  В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне, - Владимир Прохватилов
12:43  Псаки утверждает, что Китай присоединился к санкциям против России
10:45  Армия Z взяла Бердянск, Энергодар и Запорожскую АЭС. Мариуполь - полностью окружен
10:21  Мясная мафия Кыргызстана, - "ВечБишкек"
10:16  Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада, - М.Мошкин
09:52  Кто "крысятничает" в банковском секторе Казахстана? - Ж.Абдрахманов
09:20  Узбекистан занимает по Укркризису взвешенную, нейтральную позицию" - пресс-секретарь президента РУ Асадов
09:08  Замороженные деньги. Как США распорядятся госактивами Афганистана в американских банках, - А.Рыбин
08:59  Вода в ЦентрАзии - не экономический или политический, а идеологический ресурс, - Д.Борисов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Чем отличаются таджики и узбеки?Чем отличаются таджики и узбеки?
20:01 01.03.2022

Большинство россиян не сильно приглядываются к мигрантам, которые что-то копают, строят или убирают на наших улицах. Но если бы пригляделись, то стало понятно, что они отличаются очень значительно. Даже таджики и узбеки, которые живут по соседству тысячу лет и за это время сильно нахватались привычек друг друга.

Чем же отличаются эти среднеазиатские народы?

Для начала давайте кратко расскажем об их истории.

Таджики – это индоевропейский народ, наиболее близкими которому являются персы и афганцы. Изначально они жили на Западе Сибири, но переселились южнее 4,5 тысяч лет тому назад. Там они создали несколько процветающих государств, которые располагались в тех или иных оазисах. Хорезм, Бактрия, Согд были современниками Ахеменидской Персии, античной Греции и Рима, но единый народ здесь появился только после исламского завоевания.

Предками узбеков были древние тюрки – азиатские кочевники родом из Западной Монголии. Они завоевали Среднюю Азию в 7-ом веке, но перешли к оседлости только на рубеже тысячелетий. Принятие религии и образа жизни местного населения привело к тому переняли многие их привычки. Поэтому национальный костюм у них очень похож, а еще больше похож менталитет. Но есть некоторые признаки, которые выдают их различия.

Итак, чем именно отличаются эти два народа?

Как уже было сказано, таджики входят в иранскую группу народов, а узбеки – в тюркскую. Это означает, что у них очень разные и совсем не взаимопонятные языки. Зато таджик легко поймет персов и достаточно легко договорится с афганцами (пуштунами). А узбеку будут частично понятны наречия соседей – киргизов, казахов, туркмен. Поэтому у одних фамилии заканчиваются на иранские окончания -и или -зода (Истами, Мансурзода), а у других – на общетюркские окончания оглы (сын) и кызы (дочь) в местном произношении. Правда, справедливости ради, более распространены фамилии по русскому образцу.

В антропологическом смысле таджики являются восточными представителями европеоидной расы. Если бы у них были светлые волосы и глаза, людей из этого народа было бы сложно отличить от европейцев. Кстати, это заметил один русский путешественник, который побывал здесь в начале 20-го века. В своих записях он сказал, что горные таджики, если бы не их одежда, весьма напоминали крестьян из центральных губерний Российской империи.

Что касается узбеков, то они, являясь изначально монголоидами, ныне относятся к переходной расе, т.е. представляют из себя нечто среднее. На переодетых славян они никогда не будут похожи, раскосые глаза встречаются достаточно часто. Кстати, разный расовый тип приводит к отличиям в форме волос. У узбеков они всегда прямые, у таджиков могут быть и курчавые. В среднем узбеки несколько ниже ростом и более плотные. Таджики чаще бывают стройнее.

Узбекистан – большая по населению и сравнительно обеспеченная страна, в которой есть немало достаточно крупных городов. Из этого факта также вытекает несколько существенных отличий. Узбеки более продвинутые, лучше знакомы с благами цивилизации, часто более образованные. Многие таджики, особенно, те, кто приезжает работать в Россию, являются жителями горных кишлаков. Ну и, соответственно, они более простые и незамутненные ребята. Зато они лучше сохраняют восточные традиции гостеприимства. Еще они мягче в общении, используют меньше нехороших слов и в целом более религиозны.

Источник - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646154060
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих
- Кадровые перестановки
- О расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
- И вновь к вопросу о реформах
- Принять или изменить?
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Сенаторы депутатской группы "Өңір" обсудили проблемные вопросы выборов сельских акимов
- В Мажилисе обсудили вопросы развития внутреннего туризма
- В Минздраве РК состоялась расширенное заседание коллегии по задачам на 2022 год
- Экологические инициативы и совершенствование законодательства - развитие сферы геологии и природных ресурсов Казахстана по итогам 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  