Чем отличаются таджики и узбеки?

20:01 01.03.2022

Большинство россиян не сильно приглядываются к мигрантам, которые что-то копают, строят или убирают на наших улицах. Но если бы пригляделись, то стало понятно, что они отличаются очень значительно. Даже таджики и узбеки, которые живут по соседству тысячу лет и за это время сильно нахватались привычек друг друга.



Чем же отличаются эти среднеазиатские народы?



Для начала давайте кратко расскажем об их истории.



Таджики – это индоевропейский народ, наиболее близкими которому являются персы и афганцы. Изначально они жили на Западе Сибири, но переселились южнее 4,5 тысяч лет тому назад. Там они создали несколько процветающих государств, которые располагались в тех или иных оазисах. Хорезм, Бактрия, Согд были современниками Ахеменидской Персии, античной Греции и Рима, но единый народ здесь появился только после исламского завоевания.



Предками узбеков были древние тюрки – азиатские кочевники родом из Западной Монголии. Они завоевали Среднюю Азию в 7-ом веке, но перешли к оседлости только на рубеже тысячелетий. Принятие религии и образа жизни местного населения привело к тому переняли многие их привычки. Поэтому национальный костюм у них очень похож, а еще больше похож менталитет. Но есть некоторые признаки, которые выдают их различия.



Итак, чем именно отличаются эти два народа?



Как уже было сказано, таджики входят в иранскую группу народов, а узбеки – в тюркскую. Это означает, что у них очень разные и совсем не взаимопонятные языки. Зато таджик легко поймет персов и достаточно легко договорится с афганцами (пуштунами). А узбеку будут частично понятны наречия соседей – киргизов, казахов, туркмен. Поэтому у одних фамилии заканчиваются на иранские окончания -и или -зода (Истами, Мансурзода), а у других – на общетюркские окончания оглы (сын) и кызы (дочь) в местном произношении. Правда, справедливости ради, более распространены фамилии по русскому образцу.



В антропологическом смысле таджики являются восточными представителями европеоидной расы. Если бы у них были светлые волосы и глаза, людей из этого народа было бы сложно отличить от европейцев. Кстати, это заметил один русский путешественник, который побывал здесь в начале 20-го века. В своих записях он сказал, что горные таджики, если бы не их одежда, весьма напоминали крестьян из центральных губерний Российской империи.



Что касается узбеков, то они, являясь изначально монголоидами, ныне относятся к переходной расе, т.е. представляют из себя нечто среднее. На переодетых славян они никогда не будут похожи, раскосые глаза встречаются достаточно часто. Кстати, разный расовый тип приводит к отличиям в форме волос. У узбеков они всегда прямые, у таджиков могут быть и курчавые. В среднем узбеки несколько ниже ростом и более плотные. Таджики чаще бывают стройнее.



Узбекистан – большая по населению и сравнительно обеспеченная страна, в которой есть немало достаточно крупных городов. Из этого факта также вытекает несколько существенных отличий. Узбеки более продвинутые, лучше знакомы с благами цивилизации, часто более образованные. Многие таджики, особенно, те, кто приезжает работать в Россию, являются жителями горных кишлаков. Ну и, соответственно, они более простые и незамутненные ребята. Зато они лучше сохраняют восточные традиции гостеприимства. Еще они мягче в общении, используют меньше нехороших слов и в целом более религиозны.