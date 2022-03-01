Слухи о "международной блокаде" РФ сильно преувеличены, - Алексей Чичкин

20:09 01.03.2022 Россия - не одинока

Слухи о "международной блокаде" РФ сильно преувеличены

Алексей Чичкин

01.03.2022



Официальное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, как и оказание им военной помощи со стороны РФ, вызвало едва ли не шквал критики и даже неких угроз в адрес нашей страны со стороны коллективного Запада. Между тем он предпочитает замалчивать позицию стран, официально поддержавших Россию и даже заявивших о готовности установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР.



Так, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сразу заявил в международном клубе "Валдай", что сирийское руководство "понимает и поддерживает решение В. Путина о признании Россией независимости ДНР И ЛНР. Это событие поистине является вехой в мировой истории", сказал он.



Глава сирийского МИДа также добавил, что "мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской народными республиками, уверены в их дальнейшем укреплении. Мы будем сотрудничать с новыми государствами, чтобы углублять сотрудничество и с Россией".



А вопрос о признании Сирией ДНР и ЛНР "должен пройти утверждение в парламенте и других органах: это может скоро произойти".



Официальная позиция Ирана схожа с сирийской. Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранского МИДа, заявил, что "корень ситуации на Украине и в российско-украинских отношениях - в провокационных действиях НАТО. Этими действиями была вызвана военная операция в Донбассе, начатая Россией 24 февраля".



Об однозначной поддержке российской стороны, равно как и ДНР с ЛНР, официально заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро: "Мир думает, что Путин будет сидеть, сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Абсурд! Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе, поддержку ЛНР и ДНР".



"Нынешняя Украина "является практически колонией США и Европы" -подчеркнул глава Венесуэлы и выразил уверенность, что "Россия способна выйти из этой битвы еще более единой".



Позиция Республики Никарагуа идентична венесуэльской. Президент страны Даниэль Ортега так охарактеризовал эту позицию: "Безопасность на востоке Украины могли обеспечить существующие договоренности, но они не выполнялись Украиной. Признание независимости ДНР и ЛНР - естественный шаг России, который мы поддерживаем, То, чего просит Россия - это безопасность". Более того: по мнению Д. Ортеги, "в сложившейся ситуации именно Москве приходится быть в роли обороняющейся стороны. При этом, в Никарагуа "были бы готовы признать вхождение ЛНР и ДНР в состав РФ в случае проведения в двух республиках соответствующего референдума".



В поддержку решений России высказался в никарагуанских СМИ и секретарь Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра: "Я считаю, что ДНР и ЛНР должны были добиться суверенитета и должны получить признание всего мира".



В свою очередь, Республика Куба, по данным ТАСС и "Пренса Латина" (Гавана), поддержав российскую военную помощь ДНР и ЛНР, выразила готовность признать эти республики.



Кубинская сторона подробно изложила свою позицию в заявлении национального МИДа:



"...Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам России представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны, региональному и международному миру. Власти США поставляли оружие и военную технику Украине, направили войска в несколько стран региона, развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию, - отмечено в документе. - Призываем США и НАТО реалистично отнестись к вполне обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны России, имеющей право на самооборону".



Как сообщили ТАСС и аргентинская "La Nacion" со ссылкой на источники в правительстве страны, Аргентина "не рассматривает возможность санкций против РФ, готова присоединиться к любым действиям для достижения справедливых и прочных решений, гарантирующих мирное сосуществование".



Признание Россией независимости ДНР и ЛНР одним из первых зарубежных лидеров поддержал президент Абхазии Аслан Бжания. Он заявил, что "Абхазия приветствует решение российского президента, так как оно является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам". При этом А. Бжания обвинил Киев в "искусственном, ущербном для Украины затягивании дипломатического урегулирования конфликта".



С решением Москвы признать ДНР и ЛНР согласилась и Республика Южная Осетия. Пресс-служба главы республики Анатолия Бибилова опубликовала заявление, в котором, наряду с поддержкой российской политики в данном вопросе, говорится, что "Россия проявила невероятное терпение и выдержку в надежде на то, что Украина изберет курс к национальному примирению. Но эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства".



Осторожную, но не прозападную позицию Сербии высказал ее президент Александр Вучич: по его мнению, признание Москвой независимости ЛНР и ДНР "разрушает всю мировую архитектуру безопасности. Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет".



А. Вучич добавил, что решение России отразится на Сербии "в виде давления со стороны Запада. Но 85% граждан республики будут на стороне России, что бы ни произошло".



Согласно заявлению Теуку Файзашаха, представителя индонезийского МИДа, "мы не будем слепо повторять шаги (имеются в виду антироссийские санкции. - Прим. А.Ч.), предпринятые другой страной. Мы примем решение, основываясь на наших внутренних интересах и на рассмотрении того, позволяют ли санкции что-либо решить. Мы вновь и вновь видим, что введение санкций не означает решения того или иного вопроса".



В свою очередь, глава Мьянмы генерал Зо Мин Тун также не осудил российскую спецоперацию на Украине, сделав в своем обращении акцент "на усилиях Москвы по укреплению собственного суверенитета. И собственной безопасности. А в целом, "Россия показывает миру свою позицию мировой державы".



Не присоединяется к антироссийской истерии и Индия: по данным Reuters, индийская сторона изучает возможности обхода санкционных решений Запада, рассматривая вариант ведения взаиморасчетов с РФ в нацвалюте (рупиях).



Понимание российской позиции наблюдается и в заявлении МИДа КНДР: "...Цели США, которые высказались в поддержку суверенитета Японии над "северными территориями" - в пору крайнего обострения противостояния России и СШАМитинг в Милане в поддержку ДНР-ЛНР (27 февраля).png по вопросам Украины - состоят в том, чтобы подтолкнуть свою младшую союзницу Японию на передовую линию антироссийской коалиции. Подобные действия США и Японии будут вызывать жесткий отпор и ответные меры России".



Поддержку позиции РФ высказал и президент Киргизии Садыр Жапаров в СМИ: "Возможно, это была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан. Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны. Наша страна всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей, и именно их несоблюдение привело к нынешней ситуации".



Тем временем, на Западе высказываются опасения по поводу "бумеранга" ужесточения санкций против РФ. Так, глава Евросовета Шарль Жан Мишель заявил, что, "если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдем на введение массивных санкций. Но давайте будем откровенны: свою цену будем платить и мы в Европе".



Вторит ему министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт: "Введение новых санкций против РФ может негативно отразиться на деятельности ряда эстонских промышленных предприятий, тесно связанных с Россией - например, в сфере металлургии. Им придется переориентироваться на другие рынки. Конечно, риск возникновения войны - бизнесу не помощник".



Не торопится включаться в режим новых антироссийских санкций Швейцария. Не входящая, напомним, ни в НАТО, ни в ЕС. Как сообщает германская "Der Spiegel", правительство Швейцарии приняло решение не повторять санкции ЕС против России.



Те россияне, чьи средства "замораживаются" в Евросоюзе, смогут распоряжаться деньгами со своих швейцарских счетов. Хотя в стране введут ограничения (именно ограничения, а не запрет) на те финансовые операции, которые, по оценке швейцарской стороны, могут "обойти" санкции ЕС.



Впрочем, такой позицией Берна раздосадован Марк Питт, известный швейцарский эксперт по финансовой тематике: "...Наверное, иностранным державам действительно стоило бы более жестко действовать в отношении швейцарских санкционных штрейкбрехеров. И это было бы правильно". Нервы явно сдают у эксперта, впрочем - с кем не бывает?



Президент Бразилии Жаир Болсонару в СМИ высказался категорически против западных санкций и вовлечения Бразилии в антироссийскую истерию.



"Никаких санкций или осуждения президента Путина, - заявил бразильский президент. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Мы должны быть очень ответственными, потому что мы ведем бизнес, в частности, и с Россией. Большая часть населения Украины говорит по-русски, а в Донбассе около 90% населения хотели бы сблизиться с Россией. Однако комика избрали президентом Украины: народ доверил юмористу определение судьбы нации!". Что касается специальной военной операции РФ, в том числе российской военной помощи ДНР и ЛНР, Ж.Болсонару подчеркнул, что "о массовых убийствах мирных жителей речи нет - со стороны российского лидера нет интереса устраивать бойню".

Не включается в санкции Запада и Молдова. По заявлению главы ее МИДа Николая Попеску, "решения о санкциях против России - это сложные решения для государств с более сильными экономиками". Молдова "еще с 2014 года приняла решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Этой позиции мы продолжим придерживаться". По его словам, это решение принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Н. Попеску отметил также, что Кишинев не откажется от нейтралитета на фоне событий на Украине.



Отвергает новые антироссийские санкции также Босния и Герцеговина (БиГ). Милорад Додик, член Президиума БиГ, заявил СМИ, что "мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни кого-либо другого (против РФ. - Прим. ред.) Босния и Герцеговина сохранит нейтралитет и на фоне ситуации на Украине, несмотря на то, что "выбрать сторону" некоторые страны считают необходимым".



Грузия и ряд других стран также отказались вводить санкции. Правительства КНР, Малайзии, Таиланда, Камбоджи и Брунея выступили с нейтральных позиций в отношении военной спецоперации России на Украине и не поддержали санкционный режим.



Словом, западные и прозападные пропагандистские клише насчет "всемирного" якобы осуждения России из-за признания независимости ЛНР и ДНР и действий России на Украине отнюдь не всеми в мире поддерживаются, как некоторые пытаются это преподнести. Источник - stoletie.ru

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