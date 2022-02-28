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Трудовые мигранты. Герои нищего времени, - Сергей Кожемякин
20:44 01.03.2022

Трудовые мигранты. Герои нищего времени

Трудовая миграция из центральноазиатских республик преодолела связанный с пандемией коронавируса спад и ставит новые рекорды. Явление, свидетельствующее о тяжелых социально-экономических проблемах, вызывает настоящий восторг у некоторых публичных персон.

Государственные органы Киргизии опубликовали на днях данные о работающих за рубежом жителях. По информации министерства труда, социального обеспечения и миграции, в поисках куска хлеба республику покинули более 1,1 миллиона граждан. Наибольшая доля - 95 процентов - работает в России, по несколько десятков тысяч приходится на Казахстан, Турцию, США и арабские страны.

В свою очередь, национальный банк Киргизии распространил сведения о денежных переводах, отправленных трудовыми мигрантами. За прошлый год в страну поступило 2,76 миллиарда долларов - на 379 миллионов больше, чем годом ранее. Тем самым побит предыдущий рекорд, поставленный в 2018 году. Закономерно, что главным источником средств стала Россия. Оттуда было переведено 2,69 миллиарда долларов.

Эти показатели знаменуют завершение почти двухлетнего периода. Введенные после начала пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к сокращению миграционного притока. По итогам 2020 года число въехавших в Россию работников из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сократилось, соответственно, на 18, 34 и 36 процентов. Примерно в той же пропорции уменьшились объемы денежных переводов.

В начале прошлого года снижение продолжилось, однако затем тенденция изменилась. Мигранты полностью "отыграли" "коронавирусное падение", а в ряде случаев наблюдаются многолетние пики. Например, только в январе - ноябре 2021 года в Узбекистан было отправлено 7,3 миллиарда долларов - на 1,3 миллиарда больше, чем в докризисном 2019 году. В целом в России на сегодняшний день находятся несколько миллионов рабочих из республик Центральной Азии - более 2 миллионов из Узбекистана, по 1 миллиону из Киргизии и Таджикистана.

Трудовая миграция стала одним из наиболее ярких признаков того глубокого кризиса, в который погрузились постсоветские республики после 1991 года. Последствия деиндустриализации не преодолены до сих пор. Так, в Киргизии и Таджикистане спустя тридцать лет промышленное производство даже близко не подошло к уровню конца 1980-х годов. В то же время погруженное в рыночные реформы сельское хозяйство не может вобрать растущее население. Это привело как к внутренней миграции, когда массы безработного и нищего населения стекаются в крупные города, так и внешней.

О масштабах этого процесса говорит тот факт, что денежные переводы составляют 35 процентов ВВП Киргизии, четверть валового продукта Таджикистана и 12 процентов ВВП Узбекистана. В Киргизии без этого источника средств официальный уровень бедности вырастет с 25 до 35 процентов, а крайней бедности - с 1 до 10 процентов. Нужно подчеркнуть при этом, что речь идет о жителях трудоспособного возраста, которые могли бы работать на благо своих стран. Однако в той же Киргизии из общей численности граждан трудоспособного возраста (3,7 миллиона человек) 30 процентов - это мигранты.

Подобное явление характерно для наименее развитых стран. В списке государств, больше всего зависимых от переводов мигрантов, соседями центральноазиатских республик выступают Тонга, Гамбия, Лесото, Гаити, Сальвадор, Гондурас и тому подобные образцы "процветания" и "богатства". Несмотря на это, находятся люди, утверждающие о благотворности этих постсоветских язв. Среди них оказался известный в Киргизии артист, одновременно занимающий должность советника губернатора Чуйской области Борончу Кудайбергенов. В одном из интервью он призвал гордиться тем, что киргизы сумели завладеть в Москве такими сферами, как торговля и общественное питание. "Кажется, там и русских не осталось, - заявил Кудайбергенов. - Раньше в Москве боялись киргизы, а сейчас дошло до того, что русские сами боятся киргизов. Экономику Киргизстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому".

Высказывание более чем симптоматичное, демонстрирующее уровень сознания властных и околовластных групп. Вместо того чтобы бросить все силы на возрождение отечественного экономического потенциала, они приветствуют исход собственных граждан. То, что из-за этого рушатся семьи, остаются без присмотра дети, происходят многочисленные трагедии, этих людей, видимо, не беспокоит.

Однако к тому, что подобные заявления стали возможны, приложил руку и российский правящий класс. Характерная для постсоветского пространства деформация экономической системы затронула и Россию. Заинтересованность капитала в дешевой рабочей силе при полном равнодушии к неизбежным издержкам закладывает множество бомб замедленного действия. Сворачивание с тупикового пути давно назрело, но, очевидно, что этот разворот бывшие республики Советского Союза должны делать сообща.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646156640
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