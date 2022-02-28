Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве главы Международной федерации фехтования

21:22 01.03.2022

Бизнесмен Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE).



"28 февраля 2022 года я попал под санкции Евросоюза. Считаю это решение несправедливым, а причины, которыми санкции оправдываются, представляют собой набор ложных обвинений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.



Я буду использовать все законные средства, чтобы защитить свою честь и репутацию.



Таким образом, я приостанавливаю выполнение своих обязанностей в качестве президента FIE до тех пор, пока правосудие не восторжествует", – написал Усманов в своем обращении.