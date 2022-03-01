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Обнуление экспорта украинского зерна грозит второй арабской весной, - "НГ"
00:22 02.03.2022

В Африке и на Ближнем Востоке опасаются голодных протестов
Ольга Соловьева
1.03.22

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
экспорт, зерно, продовольственный кризис, африка, ближний восток, конфликт, украина, донбасс, военная спецоперация, рф Потеря украинского урожая чревата мировым продовольственным кризисом.
Конфликт с Украиной оборачивается глубоким продовольственным кризисом в странах Ближнего Востока и Северной Африки. С предупреждениями о волне голодной бедности выступили руководители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Проблема в том, что на долю России и Украины приходится около трети мирового экспорта пшеницы. Основные покупатели этого зерна – страны Северной Африки и Ближнего Востока. Сокращение российского экспорта зерна называют одной из причин волны революций в 2011 году, которая называлась арабской весной.
Во Всемирной продовольственной программе ООН опасаются тяжелых последствий украинского конфликта для мирового продовольственного и зернового рынков.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке последствия украинского конфликта могут столкнуть миллионы людей в "продовольственную бедность", заявил агентству Reuters старший региональный представитель ВПП Абир Этефа. Многие страны этих регионов большую часть зерна получают из Причерноморья. По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из России пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке. И государства этих регионов пострадают в первую очередь в случае дестабилизации зернового рынка.

Новая волна роста цен на зерно приведет к еще большей уязвимости местного населения и нехватке хлеба. Страны Ближнего Востока и Северной Африки особенно уязвимы к росту цен на основные продукты питания по причине низкого уровня собственного сельскохозяйственного производства, а также высокого уровня бедности, напоминает Reuters.

Так, например, Йемен, который почти полностью зависит от импорта продовольствия, покупает не менее 27% своей пшеницы в Украине и 8% в России, сообщает агентство. При этом в стране половина населения (из 30 млн) уже голодает.

Перспектива роста мировых цен на пшеницу означает, что йеменцы могут оказаться более уязвимыми к угрозе голода, чем когда-либо, считает Афра Аль-Зуба, которая возглавляет йеменскую организацию продовольственной помощи.

Последствия дефицита и роста цен на пшеницу почувствует не только Йемен. Эксперты напоминают о схожих проблемах также в Ливане и Египте. Именно Египет, который является крупнейшим в мире импортером пшеницы, ввозит до 90% своей пшеницы из Украины и России, напоминает Reuters. По данным Всемирного банка, каждый третий из стомиллионного населения Египта находится сегодня за чертой бедности.

Перспектива нового скачка цен на продукты питания уже напугала жителей Ливана, где глубокий экономический кризис и резкая девальвация валюты уже сделали недоступными многие товары первой необходимости для миллионов людей. Министр экономики Ливана Амин Салам сообщал, что страна изучает альтернативные варианты поставок зерна из-за украинского конфликта. При этом страна обеспечивала около 60% импорта пшеницы Ливана.

Ряд экспертов прогнозируют, что нехватка еды может обернуться ростом беспорядков и голодных бунтов в регионе.

Россия и Украина – крупнейшие поставщики пшеницы в мире. Россия поставила свыше 37,3 млн т в 2020 году, Украина – чуть больше 18 млн. Для сравнения: США и Канада поставляют по 26 млн т каждая. При этом в прошлом сельхозгоду (завершился 17 февраля) РФ сократила экспорт пшеницы до 22,4 млн т.

Россия и Украина обеспечивают не только треть мирового экспорта пшеницы, но также 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла. Только по итогам прошлого года Украина отгрузила около 33 млн т подсолнечника.

Углубление украинского кризиса может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, предупреждают эксперты. Трейдеры, опрошенные Reuters, не исключают, что в результате покупателям пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла придется искать альтернативных поставщиков. И это неизбежно поднимет мировые цены на продовольствие, которые уже находятся на многолетних максимумах.

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Нехватка зерна может привести
к продовольственному кризису в ряде стран.
Фото Reuters"Торговые корабли избегают захода в Черное море из-за высоких рисков. Перебои с поставками уже происходят", – отметил один из сингапурских трейдеров.
Поставщики и трейдеры отмечают неопределенные перспективы и будущего урожая в регионе Причерноморья. "Перебои с поставками из региона Черного моря повлияют на общую глобальную доступность зерна. Покупатели на Ближнем Востоке и в Африке будут искать альтернативные источники", – говорит экономист по агробизнесу в Национальном банке Австралии Фин Зибелл.

Фьючерсы на пшеницу в США растут последние дни на опасениях нестабильности поставок из России и Украины. Высока вероятность, что украинские порты могут остаться закрытыми. Трейдеры также опасаются, что страна не сможет собрать высокий урожай в 2022 году. Некоторые эксперты говорят о 30-процентном росте цен на зерно в текущем году.

Есть проблемы с подготовкой к посевной и в России. Кредиты по 20% годовых являются недоступными для российских аграриев. Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина считает, что недавнее решение Центробанка негативно скажется на доступности кредитования и приведет к сокращению инвестиций, в том числе в агропромышленном комплексе (АПК). "Ситуация была сложной и до этого: из-за пандемии многие представители агробизнеса оказались в тяжелом положении из-за роста себестоимости производства и проблем с реализацией продукции", – отмечала она.

Примечательно, что Ближний Восток и Северная Африка уже прямо сейчас начали искать альтернативных поставщиков зерна, говорит аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Она также не исключает срыва посевной на Украине в этом году. "Подготовительные работы начинаются уже сейчас, но с высокой вероятностью многие сельхозпроизводители столкнуться с проблемами, и экспортный сезон скорее всего окажется провальным", – прогнозирует эксперт. Продовольственная инфляция в 2022 году, похоже, останется такой же проблемой, как и в 2021-м, но уже по новым причинам, резюмирует Бодрова.

Риск голодных протестов и дестабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке огромен, считает руководитель департамента компании "Универ Капитал" Андрей Верников. "Такого рода события не просчитываются. Даже если эскалация конфликта между Украиной и Россией будет остановлена, то цены на энергоносители и удобрения сейчас такие высокие, и вряд ли стоит ожидать торможения инфляции в 2022 году", – подчеркивает он.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646169720
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