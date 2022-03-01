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Арабский мир готовится к последствиям конфликта в Украине, - И.Субботин
00:24 02.03.2022

Ближнему Востоку оказалась удобнее политика нейтралитета
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о создании специальной контактной группы для оказания посредничества в урегулировании кризиса в Украине. Об этом организация сообщила по итогам экстренного заседания, организованного по инициативе Каира. Экономические последствия боевых действий некоторые игроки арабского мира рискуют ощутить на себе напрямую. Однако члены регионального сообщества подчеркнуто придерживаются политики нейтралитета, потому что, по их оценкам, "принятие какой-либо стороны приведет только к еще большему насилию".
Идея провести экстренные переговоры постоянных представителей стран Лиги принадлежала Египту. "Рекомендовано создать арабскую контактную группу на уровне министров для принятия последующих мер и действий: проводить необходимые консультации и контакты с заинтересованными сторонами, чтобы способствовать нахождению дипломатического решения кризиса, – говорится в итоговом заявлении ЛАГ, касающемся Украины. – Выражается обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации". Отдельно подчеркивается важность сохранения сотрудничества и координации между региональными игроками для обеспечения безопасности тех арабских общин, которые проживают на украинской территории.

Как заявил помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки, организация решила придерживаться нейтральной линии. "Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией, – пояснил он журналистам. – А друзьям тяжело видеть, как они воюют друг с другом". Он подчеркнул, что Лига не собирается занимать чью-либо сторону: "Мы хотим помочь больше, чем обвинять или осуждать. Мы также пытаемся согласовать позиции для оказания помощи арабским общинам на Украине". По словам Заки, не все арабские государства имеют дипломатические представительства в Киеве, и в связи с этим они не могут оказать поддержку своей диаспоре. "Мы призываем арабов помогать друг другу", – добавил он.

Обеспокоенность властей Египта вполне понятна: Россия является для cевероафриканской страны основным поставщиком пшеницы. Из Украины в Арабскую Республику также идет значительное количество зерна. Еще 23 февраля египетский кабинет министров провел обсуждение того, как вооруженный конфликт отразится на национальной экономике, и подготовил ряд решений на случай перебоя с поставками. Дискуссия проходила в том числе по поводу возможного удара по сфере туризма и проблемы с увеличением стоимости топлива. "Отмечено, что правительство приложит максимальные усилия для поиска альтернативных рынков туризма в случае негативного развития событий", – говорилось в заявлении правительства по итогам заседания.

Как обращает внимание британская газета Financial Times, реакция большинства игроков в Персидском заливе, которые на протяжении десятилетий рассматривали США в качестве гаранта собственной безопасности, на кризис в Украине выглядела немного приглушенной, потому что, согласно оценкам издания, нейтральная позиция дает им возможность сохранить сотрудничество с Москвой по геополитическим и энергетическим вопросам. Помощник фактического лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш на днях откровенно заметил, что в контексте ситуации вокруг Украины "принятие какой-либо стороны приведет только к еще большему насилию".

Молчанием начало российской специальной операции встретили власти Саудовской Аравии. Кувейт и Катар осудили кровопролитие, не адресовав Москве никаких критических замечаний.

Как заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, страны Лиги заняли нейтральную позицию ожидаемо. "Потому что это не их конфликт: они к нему никакого прямого отношения не имеют, – отметил аналитик. – Страны заинтересованы в сохранении тех или иных контактов как с Россией, так и с Украиной. Многие – с Россией даже в большей степени, поэтому никаких предпосылок, что ЛАГ займет однозначно проукраинскую позицию, в общем-то и не было". Впрочем, собеседник "НГ" отмечает, что определенные сегменты общества в некоторых странах, конечно, делали критические заявления. Так было в Ливане.

Что касается арабского мира в целом, то, по словам исследователя, большинство игроков заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией. "Многие государства рассматривали Москву в перспективе как важный элемент для построения новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, – обратил внимание Семенов. – Так или иначе, но Россия была в фокусе внимания всех ведущих ближневосточных государств. Конечно, занимать в данном случае исключительно проукраинскую позицию, что равняется прозападной, для многих стран было бы не не совсем сейчас полезно".

При том что у многих государств, как ОАЭ и Саудовская Аравия, могут возникнуть определенные проблемы из-за участия в йеменском конфликте, напоминает эксперт, и они сами могут оказаться мишенью ограничительных мер со стороны Америки.

"Есть множество нюансов, которые сдерживают эти государства от того, чтобы выступать в поддержку исключительно одной из сторон, – заметил Семенов. – Поэтому их позиция вполне ожидаемая и достаточно понятная. Они не хотят сейчас полностью разрывать отношения с Россией из-за того, что они поддержат, допустим, Украину". В свою очередь, однозначная поддержка позиции Москвы может быть крайне негативно воспринята на Западе, подытожил эксперт.

1.03.22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646169840
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