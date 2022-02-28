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Москва-Пекин: друзья и враги познаются в войне, - Юрий Тавровский
00:39 02.03.2022

оказавшись двумя фронтами одной холодной войны, Китай и Россия стоят спиной к спине
Юрий Тавровский
1 марта 22

Украинский кризис стал неизбежным результатом холодной войны Запада против России. Неизбежным результатом холодной войны Запада против Китая уже скоро может стать тайваньский кризис.

Холодная война против Китая приобрела полноценный масштаб в годы правления президента Трампа. Начав торговую войну в июле 2018 года, он быстро дополнил ее наступлением на высокотехнологичные компании глобального масштаба Huawei и ZTE, стал выдавливать китайцев из лабораторий и университетов. Активизировалось подстрекательство сепаратистов в Гонконге и Синьцзяне, а также накачивание оружием Тайваня. Глобальной антикитайской пропагандистской кампанией чуть было не стала ситуация с возникновением и распространением пандемии коронавируса. К концу правления Трампа в 2021 году Китай предстал чуть ли не главной угрозой экономической и военной гегемонии США. Именно тогда в дополнение к "российскому фронту" сложился второй фронт глобальной холодной войны -- "китайский фронт".

С приходом к власти президента Джо Байдена холодная война получила новый компонент – идеологический. Демократическая партия традиционно отдает приоритет навязыванию "американских ценностей" даже перед интересами бизнеса. Борьба с Компартией Китая, успешно ведущей страну по пути "социализма с китайской спецификой" стала критически важной для проповедников "капитализма с американской спецификой". В Пекине проведение в конце 2021 года "Саммита за демократию" недаром приравняли к крестовым походам. Ненависть к Красному Китаю действительно приобретает очертания религиозной войны. Вашингтон ускорил окружение Поднебесной за счет привлечения сил НАТО, создания новых стратегических структур КВАД и АУКУС, активации военных договоров с Японией, Южной Кореей и Австралией. Главным участком "китайского фронта" американцы сделали Тайвань.

Еще несколько недель назад было трудно предсказать, на каком из двух фронтов холодной войны начнется горячая фаза. Понимая, что время работает против нее, Россия пустила "встречный пал" на пути готовящегося НАТО пожара. Признание Донецкой и Луганской республик стало поводом, но никак не причиной. Точно так же могла развиваться ситуация и на "китайском фронте", начавшись с признания Америкой "суверенитета" Тайваня. Этот шаг уже подготовлен резолюциями Конгресса, неутомимой деятельностью Госдепа и Пентагона, всей логикой поддержки сепаратистских сил на острове.

На Тайване время работает против Китая. Выросло целое поколение с "тайваньской идентичностью", настроенное официальной пропагандой против воссоединения с КНР. Быстро крепнет военный потенциал, причем не только за счет поставок американских вооружений на миллиарды долларов. Вдобавок к ракетным комплексам "Patriot", танкам, боевым кораблям вот-вот добавится партия из 66 истребителей "F-16" нового поколения. Началось массовое производство собственных крылатых ракет с радиусом действия в 1500 километров, способных поражать цели в глубине китайской территории.

В отличие от перепуганного Зеленского, тайваньская руководительница Цай Ин-вэнь держится увереннее и не угрожает создать свое ядерное оружие. Она его уже либо имеет, либо скоро получит. "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим", говорила примерно в такой ситуации премьер-министр Израиля Голда Меир.

Создание тайваньской атомной бомбы началось в 1961 году и было приостановлено под давлением американцев в 1976 году в продвинутой фазе. Однако после предательства американцами своего союзника в 1978 году ради установления стратегических отношений с КНР, тогдашний тайваньский лидер Цзян Цзин-го распорядился работу тайно продолжать.

Сейчас на примере "соблазненной и брошенной" Украины одни тайваньские эксперты говорят о ненадежности Вашингтона. Другие рассуждают о необходимости официального обладания атомной бомбой. На страницах англоязычного официоза "Тайбэй таймс" об этом на днях написал политолог из Национального университета Чэнь Ши-минь. Скорее всего, это не случайная утечка.

Реакцию Америки на события вокруг Украины тщательно изучают и в Пекине. Это реакция ростовщика, а не воина. Самой начать полномасштабную войну ни против России, ни против Китая американцы не осмеливаются. "Ядерные щиты" -- штуки серьезные. Для наземных операций в Европе американских солдат жалко, тем более, что есть "пехота" из НАТО и вассальных территорий. О действиях на китайской земле тоже речь не идет. В Пентагоне помнят, как во время Корейской войны (1950-53) китайцы в ватниках и с автоматами успешно противостояли американским танковым полкам. Но вот подтолкнуть Тайбэй на тропу войны путем объявления "незалэжности" кое-кому видится вполне приемлемым.

Пусть китайцы убивают китайцев так же, как русские убивают русских. Пусть под санкциями китайская экономика затормозит свое неумолимое восхождение так же, как только начавшая воскресать российская. Пусть либеральные СМИ обвинят в агрессии жертву преднамеренной провокации Пекин так же, как Москву, 8 лет терпевшую хулиганские провокации.

Комментируя действия и бездействия Америки, некоторые эксперты в Пекине надеются, что она в любом случае надолго увязнет в холодной войне на "российском фронте" и снизит давление на Китай. "В результате изменения геополитической ситуации на Украине Америка в будущем будет вкладывать больше ресурсов в Европу, чем в Азиатско-Тихоокеанский регион, - пишет профессор Ли Хайдун в газете "Глобал таймс". - Как минимум в ближайшие годы США будут вынуждены сфокусироваться на Европе, а их Индо-Тихоокеанская стратегия превратится в пустой лозунг. Продолжение трепотни об этой стратегии приведет к очередному коллапсу, как в Афганистане. Вряд ли американские элиты настолько тупые".

Эта позиция имеет исторические основания. В первые годы нынешнего века президент Джордж Буш после прихода к власти стал ругать своего предшественника Билла Клинтона за "мягкотелость" в отношении Китая, который уже тогда был признан "стратегическим конкурентом". Перейти от слов к делу тогда помешала атака на небоскребы-близнецы в Нью-Йорке, на много лет изменившая приоритеты политики США.

Но есть и иная точка зрения. Столкнувшись с российским ответом на свой "drang nach Osten", американцы постараютмя оставить союзникам удовольствие разгребать последствия. Украина уже рассматривается как отыгранная карта и ее просто выкидывают из главной колоды. Но в этой колоде еще есть кое-какие козырные карты, а туз в ней как раз Тайвань. У вашингтонских стратегов может появиться непреодолимое желание начать новую партию, причем сразу с козырей.

Нехитрые расклады американских стратегов все лучше разгадываются в штабах "российского фронта" и "китайского фронта". Об этих комбинациях и выработке единой контрстратегии, скорее всего, беседовали президенты-верховные главнокомандующие России и Китая во время встречи 4 февраля в Пекине. Уже после начала операции на Украине, 25 февраля, произошла еще одна "сверка часов". Полтора часа продолжался диалог по защищенным линиям связи. Москва и Пекин проявляют взаимопонимание, взаимное понимание реальной ситуации у стратегического партнера. Тон китайской дипломатии и влиятельных СМИ выдерживается в позитивной тональности. Российские дипломаты тоже не подталкивают коллег к непродуманным заявлениям, а провокационные сетования на "отсутствие поддержки" наших действий записных противников союза с Пекином в СМИ вызывают усмешки осведомленных экспертов.

Оказавшись двумя фронтами одной холодной войны, Китай и Россия стоят спиной к спине.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646170740
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