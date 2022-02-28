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От "Света Отечества" к "Заветам предков". Правящая партия Казахстана провела ребрендинг, - "Къ"
06:35 02.03.2022

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Участники внеочередного, уже второго по счету в этом году, съезда правящей партии "Нур Отан" приняли решение о ребрендинге и поставили перед собой новые задачи. Теперь главная политическая сила Казахстана называется "Аманат", что значит "Заветы предков". Но несмотря на название, которое указывает на связь с прошлым, логика этого решения состоит именно в том, что от прошлого, а именно от эпохи экс-президента Нурсултана Назарбаева, страна старательно пытается избавиться.

Повестка прошедшего в Нур-Султане в онлайн-режиме внеочередного съезда партии "Нур Отан" была лаконична и состояла из двух пунктов: внесение изменений в состав политического совета партии и ее модернизация.

Первый пункт оказался проще второго. 393 делегата съезда ввели в состав политсовета партии действующего премьер-министра страны Алихана Смаилова и главу администрации президента Мурата Нуртлеу и вывели оттуда сложившего депутатские полномочия Нурлана Нигматулина (экс-спикера Мажилиса, нижней палаты парламента) и бывшего гендиректора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека Алсеитова, который в феврале был задержан правоохранительными органами за растрату.

Модернизацию же партии начали со смены ее названия. По инициативе спикера Мажилиса Ерлана Кошанова, было решено сменить название с "Нур Отан" ("Свет Отечества") на "Аманат" ("Завет предков"). Смысл переименования пояснил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который стал главой "Нур Отан" совсем недавно - после январского кризиса. По его мнению, созданная первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым партия сыграла важную роль в государственном строительстве, но "время не стоит на месте, появляются новые задачи, требующие своего решения".

"Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае - застой со всеми его последствиями",- заявил господин Токаев.

Президент Казахстана обошел стороной тот факт, что название "Нур Отан" в свое время специально было выбрано как созвучное имени Нурсултана Назарбаева. Но опрошенные "Ъ" казахстанские эксперты обратили внимание на это.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, в выборе нового названия для политической силы участвовал и он сам. "Было несколько предложений, включая "Аманат". Это сакральное понятие, имеющее особое значение для нашего народа и нашей нации. Наш суверенитет, наша страна и наше единство, наша необъятная земля - это наследие наших предков. Нам нужно сохранить эти священные ценности и передать их потомкам. Это продолжение традиций государственности, преемственность поколений. Наш народ никогда не предавал заветы. И партия придерживается этого принципа. В переводе слово "аманат" означает "завет предков" и "наказ будущим поколениям"",- объяснил выбор нового названия президент Казахстана.

Как Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую партию
Что касается более содержательных аспектов модернизации партии, то Касым-Жомарт Токаев обозначил ее новое кредо и место на политической сцене. "Аманат" - это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан",- заявил господин Токаев.

Реформирование партии должно пройти по пяти направлениям. Во-первых, децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата. Во-вторых, активизация деятельности фракций в Мажилисе и маслихатах (региональных парламентах). В-третьих, продвижение интересов граждан и открытость партии. В-четвертых, внутрипартийные выборы и активное участие в выборах акимов (глав местных исполнительных органов). И, в-пятых, подготовка политических кадров и социальный лифт.

"Ребрендинг необходим для того, чтобы избавиться от токсичного наследия прошлого. Не думаю, что тут большое пространство для маневра. В обществе созрел большой запрос на перемены, в том числе в отношении правящей партии. Ребрендинг - лишь малая часть того, что предстоит сделать",- прокомментировал "Ъ" ситуацию казахстанский политолог Газиз Абишев.

Политолог Данияр Ашимбаев отметил, что после январских событий атаке подверглось практически все наследие Нурсултана Назарбаева.

"Что касается критики партии, она касалась и названия в том числе. Партию в соцсетях активно стали делать токсичной, речь шла о выбивании из-под президента политического инструмента",- заявил собеседник "Ъ".

""Аманату" надо отказаться от наследия "Нур Отана" в том смысле, что он должен перестать быть единственным игроком в придуманной им игре",- добавляет господин Абишев. По его мнению, "необходимо перестать использовать административный ресурс в целях беспрекословного политического доминирования и обрести реальную легитимность через конструктивную политическую борьбу".

"Упор в работе партии должен быть сделан не на центральный аппарат, а на филиалы и фракции в представительных органах. Цель партии - быть эффективным инструментом связи власти и общества",- считает Данияр Ашимбаев. Он также полагает, что "партия должна консолидировать центристское большинство и уже под новым названием эффективно работать в преддверии будущих выборов, которые, видимо, все же состоятся досрочно".

Александр Константинов, Нур-Султан

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646192100
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