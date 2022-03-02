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Запад склоняет киевский режим воевать до последнего украинца, - В.Малышев
06:46 02.03.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 02.03.2022 |
Вот почему важно в кратчайшие сроки принудить "шайку наркоманов и неонацистов" к капитуляции

Позиция невмешательства в вооруженных конфликтах, которой придерживался Старый Свет со времен окончания Второй мировой войны, пишет греческий портал newsbeast.gr, радикально изменилась в ходе военных действий на Украине.

Впервые в истории, отмечает издание, Евросоюз поддерживает страну, участвующую в военном конфликте, и оказывает эту поддержку оружием. ЕС и НАТО активно передают Украине оружие. Портал приводит длинный список "поставщиков смерти":

Германия: 1000 противотанковых орудий, 500 ракет "Стингер", 10 000 тонн топлива. Берлин выдал также разрешение Нидерландам передать 400 противотанковых орудий немецкого производства и Эстонии – 9 артиллерийских орудий;

Франция: зенитные системы, цифровое оружие, топливо;

Великобритания: 2000 противотанковых ракет, жилеты, шлемы и ботинки;

Бельгия: 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива;

Нидерланды: 200 ракет "Стингер", оружие и каски;

Португалия: винтовки G3, гранаты, боеприпасы, бронежилеты, шлемы, прицелы ночного видения, портативные радиостанции;

Швеция: 5000 противотанковых ружей, 5000 шлемов, 5000 пуленепробиваемых жилетов и 135 000 порций еды;

Чешская Республика: тысячи пулеметов, автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и боеприпасов общей стоимостью 7,6 млн евро;

Греция: военное оборудование и гуманитарная помощь;

Эстония, Литва, Латвия: противотанковые и зенитные орудия Javelin и Stinger по согласованию с Соединенными Штатами;

Словакия: боеприпасы и топливо на общую сумму 11 млн евро;

Румыния: пуленепробиваемые жилеты, шлемы;

Болгария: объявила об отправке военной и гуманитарной помощи без уточнения подробностей.

Украину завалили горами оружия

Украину завалили горами оружия

Тысячи единиц противотанковых ружей направила на Украину нейтральная (в прошлом?) Швеция. Госсовет также нейтральной (в прошлом?) Финляндии на экстренном заседании разрешил Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы.

Два транспортных самолета С-130 ВВС Греции с автоматами Калашникова и ракетными установками вылетели на Украину в ответ на ее просьбу и по согласованию с союзниками по НАТО. В грузовом отсеке первого самолета – бронежилеты, автоматы, ракетные установки. Во втором С-130 гуманитарная помощь. Самолеты сопровождал Никос Хардалиас, заместитель министра обороны Греции.

Американские инструкторы обучают украинцев пользоваться оружием из США

Американские инструкторы обучают украинцев пользоваться оружием из США

Как сообщил 28 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции. Министр отказался раскрыть детали того, как осуществлялись поставки ("из соображений безопасности"). Известно, что речь идет о современных переносных противотанковых комплексах NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Предполагают, что Украине было передано более тысячи подобных комплексов.

О наращивании поставок оружия Украине непосредственно по линии НАТО объявил 27 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. А главный спонсор вооружения Украины – США. Они начали вооружать Киев давно. По официальным данным, в 2014 и 2015 годах Киев получил помощь на сумму 119 миллионов долларов. Считалось, что эти деньги пошли на закупку снаряжения: военная форма и обувь, каски, более двух тысяч бронежилетов, разгрузочные системы, медикаменты, сухпайки. Однако вскоре популярные интернет-сервисы купли-продажи пополнились предложениями украинских пользователей приобрести американские товары. То есть 119 миллионов долларов на Украине разворовали.

С 2015 года США переориентировали предоставление помощи Киеву на технические средства. Украинская армия начала получать станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A (около двух десятков). Почти две сотни бронеавтомобилей HMMWV, известных как "Хаммер". Более 500 радиостанций, 24 БПЛА RQ-11B Raven, несколько тысяч приборов ночного видения, радиоэлектронной борьбы и миноискателей.

Американские бронеавтомобили прибыли на Украину

Американские бронеавтомобили прибыли на Украину

Все больше внимания стали уделять перестройке украинской армии под стандарты НАТО. Во Львовской области регулярно велось обучение солдат и офицеров ВСУ западными инструкторами. И наконец, в Вашингтоне заговорили о возможности предоставления Киеву летальных вооружений. В 2021 году США увеличили военную помощь Украине до 300 миллионов долларов. В эту сумму не входили контракты на создание военных катеров для украинского флота. А это еще более 600 миллионов долларов.

Незадолго до начала российскими войсками специальной военной операции американцы передали ВСУ крупные партии противотанковых ракет Javelin. А на днях администрация Байдена попросила конгресс одобрить выделение 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис" в дополнение к уже предоставленной помощи.

В последние дни поставки ВСУ оружия из Европы резко выросли. Как сообщают СМИ, Германия, Испания и Британия перегоняют свои военные транспортники в один из польских аэропортов, от которого до украинской границы 100 км. Всего борты с оружием прилетали на Украину в последнее время из 16 стран. Оружие доставляется и железнодорожным транспортом. Как объявила глава МИД Британии Лиз Трасс после воскресного заседания глав внешнеполитических ведомств стран G7, "мы договорились продолжать поставки оборонительного оружия и оборудования на Украину, а также усилить санкции для ослабления российской экономики".

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности дипломатии Жозеп Боррель уточнил эту информацию: по его словам, страны-члены ЕС договорились об отправке на Украину летального оружия на сумму €450 млн и выделят еще €50 млн на нелетальную помощь, топливо и средства защиты. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз впервые делает такой шаг. "Это переломный момент", – сказала она.

Запад настойчиво склоняет киевский режим воевать с Россией до последнего украинца. Вот почему так важно в кратчайшие сроки принудить "шайку наркоманов и неонацистов" к скорейшей капитуляции.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646192760
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