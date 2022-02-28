В БритПарламенте предлагают ввести санкции и против Казахстана с Азербайджаном. За дружбу с Москвой

06:54 02.03.2022

В Великобритании предложили ввести санкции против Казахстана и Азербайджана



Член британского парламента Маргарет Ходж считает, что Казахстан и Азербайджан поддерживают Россию и заслуживают наказания

НУР-СУЛТАН, 1 мар - Sputnik. В парламенте Великобритании продолжают обсуждать санкции против России. Сегодня одна из членов парламента, Маргарет Ходж, предложила рассмотреть также санкции против Казахстана и Азербайджана, заявив, что эти государства "поддерживают Путина".

"Будут ли введены санкции против представителей Казахстана и Азербайджана?" - поинтересовалась она у главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Отвечая на этот вопрос, глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявила, что она изучит этот вопрос, который касается Казахстана и Азербайджана.

Трасс сообщила, что пока Великобритания занимается преимущественно введением санкций в отношении России и Беларуси.

Слова "санкции" и "Казахстан" не впервые звучат в британском парламенте. После январских событий та же самая Маргарет Ходж предлагала ввести санкции против "клептократической элиты" нашей страны.

Позиция Казахстана по украинскому вопросу

Во вторник, 1 марта, Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров.

"Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля.

Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины", - сказал Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan, накануне переименованной в "Аманат".

По его словам, геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции.

"Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития", - сказал президент.