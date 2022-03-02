Война Миров. Операция "Денацификация", - В.Юрицын

07:41 02.03.2022 Война Миров. Операция "Денацификация"



Россия строит новый мировой порядок

"Декоммунизация" оказалась разновекторным процессом. Тридцать лет демонтажа советского общества и наследия – строго по Гегелю – привели к "возвращению в основание". В случае с постсоветской Россией основанием стала Российская империя со всеми ее замашками и архетипами. Коллективному Западу все это категорически не нравится, поскольку "старый новый жандарм Европы" ему не нужен. Ведь если копнуть еще глубже в историю, то быстро доберешься до ситуации "ни одна пушка выстрелить в Европе не может, без нашего на то изволения" (эпоха Екатерины II).



Стремительное развитие событий в свете военной операции по демилитаризации и денацификации Украины показывает, что Россия имеет дело со всем коллективным западом. Как только дело дошло до полноценного геополитического раздела, исключающего возможность сидения на двух стульях, картина стала быстро проясняться. Германия, про которую многие думали, что она тяготится американским доминированием и в тайне подыгрывает Москве, четко определилась по линии баррикад. Теперь Берлин заодно со своими союзниками по НАТО, что проявляется в вопросах от поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT до "Северного потока-2" и свертывания сотрудничества немецких автомобильных концернов с "Камазом".



На восточном фланге противостояния Япония заявила об оккупации Южных Курил Россией. Это значительно упрощает геополитическое позиционирование на Дальнем Востоке. Треугольник Пекин – Москва – Токио схлопнулся. Теперь есть двойка РФ-КНР на одном полюсе и Япония на другом.



Самая горячая фаза войны сегодня на Украине. Фактически Киев является прокси-структурой США, что делает его включенность в общую картину противостояния России и Запада очень органичной. Как будет протекать "денацификация" Украины на практике покажет судьба окруженного полка "Азов" в Мариуполе. Если неонацистов в плен брать не будут – это одна парадигма (жесткая), а если будут, то другая (щадящая).



Первые дни войны России с Украиной изобиловали элементами гражданской войны. То есть удары осуществлялись в первую очередь высокоточным оружием по складам боеприпасов и ГСМ, штабам, узлам связи, объектам ПВО и аэродромам. Кремль максимально избегал жертв не только со стороны гражданского населения Незалежной, но и среди личного состава ВСУ.



Несмотря на то, что российские войска продемонстрировали высокий темп наступления (особенно на Юге), сопротивление украинской стороны оказалось значительно выше ожидаемого. Из-за этого с 28 февраля резко выросла интенсивность использования ВКС РФ бомбардировочной авиации, а со стороны сухопутных войск – систем РСЗО и ракетных комплексов "Искандер". Все идет к тому, что против полка "Азов" в Мариуполе будут применены огнеметные системы.



Линия геополитического размежевания проходит где-то закономерно, а местами неожиданно. Финляндия, например, жестко перешла на сторону коллективного Запада и поставляет вооружения Киеву. А вот Молдова официально заявила, что ни в каких санкциях против России участвовать не будет (к блокировке пророссийских информ-ресурсов это не относится). При этом Кишинев в декабрьском ультиматуме Кремля к США и НАТО помещен в российскую сферу влияния. То есть у Молдовы был очень хороший повод продемонстрировать свою независимость от Москвы, но правительство выбрало модель поведения максимального избегания военной опасности.



Все указывает на то, что российские войска будут пробивать сухопутный коридор до Приднестровья. Поэтому Кишинев заблаговременно готовится к новым геополитическим реалиям.



Сербия под руководством Александра Вучича демонстрировала просто чудеса многовекторности, оставляя позади даже Казахстан периода правления Нурсултана Назарбаева. Сегодня Белград строго в фарватере России. Дело в том, что очень плохи дела не только в Косово, но и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. На Балканах снова сильно пахнет порохом, а кроме Москвы в качестве союзной военной силы Сербии рассчитывать не на кого.



На фронтах экономической войны США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия и Япония заморозили активы Центробанка РФ в долларах, евро и йенах. Владимир Путин в ответ подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Запад никогда прежде так не действовал против российских государственных активов, но и Москва никогда ранее не вводила столь жесткие ограничения на вывоз капитала. Какие это будет иметь последствия для международной торговли пока не ясно.



Инициативы Великобритании по "заморозке" активов богатых россиян свыше 50 тысяч фунтов стерлингов на территории Соединенного королевства могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Они запросто могут остановить "насос", который перекачивает активы из России на Запад. По иронии Истории, кран закрывает не Кремль, а Лондон. Вряд ли Борис Джонсон понимает, какую услугу оказывает России в инициативном порядке.



Евросоюз и Россия закрыли друг для друга воздушное пространство. Большинство судов гражданской авиации РФ иностранного производства, а среди них основная часть самолетов находится в лизинге от западных компаний. США, ЕС и Великобритания заявили о расторжении лизинговых, страховых договоров и договоров на обслуживание авиационной техники. В ближайшей перспективе это должно создать российскому авиационному сообщению массу проблем. Для западных компаний стало дороже летать в Японию, Китай и Индию.



Украина очень быстро остается без топлива. Дело не только в ракетных ударах по складам ГСМ и нефтебазам. Александр Лукашенко, который с 2014 года поставлял в Незалежную бензин и солярку из российской нефти, не позволил украинцам создать логистику альтернативных поставок топлива, так как в этом не было экономической необходимости. Теперь из-за белорусского эмбарго на нефтепродукты очереди к АЗС становятся все более длинными, а число работающих заправок сокращается.



Если на поле боя превосходство Москвы над Киевом более чем очевидно, то на информационных фронтах все не так однозначно. Кремль подвергается критике со стороны части державно-патриотических ресурсов за то, что бросил против украинцев бойцов подразделений Рамзана Кадырова. Русские нацпаты опасаются, что чеченцы могут стимулировать противника к более упорному сопротивлению. Однако большинство уверено, что военно-психологический эффект от чеченских подразделений уже перекрывает любой потенциальный негатив.



Очень интересная ситуация вокруг Киева. Вертолетный десант в первые дни войны в пригород украинской столицы имел сразу несколько целей. Во-первых, дестабилизация главного центра политического управления сама по себе важна для подавления сопротивления противника. Второй момент – фактор демонстрации возможностей. На планете единичное число армий, которые способны выбросить десант за 500 км от линии фронта, удержать захваченные позиции и объекты, а потом пробиться к группировке с помощью сухопутных войск. Все это призвано лишний раз продемонстрировать Западу военные возможности Кремля.



Судя по тому, как США и их союзники налегают на финансовые санкции против России, перспективы столкновения с Москвой на поле боя их совершенно не вдохновляют. Какие все это будет иметь последствия из сегодняшнего дня крайне сложно прогнозировать. Никто не знает наверняка планов Кремля насчет послевоенной Украины (сохранится как некая целостность или окажется фрагментированной на различные новообразования большего или меньшего размера). В любом случае воронка войны расширяется и вовлекает в себя все новых участников и ресурсы. Трудно строить новый миропорядок, когда у старого так много влиятельных бенефициаров.



02.03.2022 Владислав ЮРИЦЫН Источник - zonakz.net

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