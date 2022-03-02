Решится ли Нацбанк и правительство Казахстана снять якорь и отправить тенге в свободное от России плавание?

07:46 02.03.2022

Бойся рубля, а не свободы



02.03.2022 Ирина ГАЛКИНА



Решится ли Нацбанк и правительство Казахстана снять якорь и отправить тенге в свободное от России плавание?

"Нацбанк приучил уже почти всех. Владельцы обменников курс ставят до торгов на KASE. Смотрят на российские биржи, потом умножают курс рубля к $ на 5,6 и ставят его. Ибо знают, что Нацбанк обязательно уронит тенге к $, лишь бы тенге был слабее, чем рубль.



Нефть теперь долго будет выше $90, металлы тоже. Деньги польются рекой. В Казахстане уменьшается коррупционная составляющая затрат госбюджета и улучшаются другие макроэкономические факторы.



Думаете, сейчас профучастники рынка ориентируются на эти показатели?



Просто железная формула: 1:5,6!



Если держать этот курс, то тогда россияне поднимут курс тенге к доллару до 930, т.е. в 2 раза. Поэтому Нацбанк должен укрепить тенге к рублю до 2,5".



Это лишь одно из мнений, высказанных в ходе обсуждения проблемы влияния рубля на тенге в социальной сети Facebook.



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27 февраля, в воскресенье, - невиданный случай! - Национальный банк выпустил информационное сообщение по валютному рынку, напоминающее по своему содержанию сигнал SOS: "26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT".



"В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы", - отмечено в сообщении.



И Национальный банк, для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге, пообещал при необходимости проводить валютные интервенции: "Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора".



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Курс тенге по отношению к доллару начал слабеть 23 февраля, опустившись с 428,54 тенге за $1 до 433,39 тенге. 25 февраля тенге ослабел еще больше - до 465,99 тенге и на выходные ушел с горизонтом 467,09 тенге за $1.



А в понедельник, 28 февраля, торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона, который позволяет определить цену отсечения, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности.



И что же? По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495 тенге за $1! Объем торгов составил $159,5 млн. Валютные интервенции Нацбанка превысили $98 млн.



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"Каким должен быть курс тенге после последних санкций?", - этот вопрос стал волновать финансистов и экономистов, и они, ввиду, конечно, имеют не столько доллар, сколько российский рубль.



Оценивая намерения Нацбанка РК снизить влияние избыточного колебания рубля на тенге за счет валютных интервенций, экономист Мурат Темирханов называет этот месседж правильным и своевременным, но в то же время успокоительное для рынка и населения малоэффективно. Важно, отмечает эксперт, каким будет новый равновесный курс тенге к рублю, каким будет теперь курс тенге к доллару?



"Понятно, что из-за санкций и громадных расходов на войну, российский рубль уже сильно ослаб по отношению к доллару США и однозначно завтра он еще больше ослабнет после последних очень жестких санкций. И это уже не просто большие колебания рубля, а это - фундаментальные изменение курса рубля к доллару. Санкции очень сильно повлияют на платежный баланс и экономику России, и курс рубля более 100 RUB/USD это уже навсегда. До начала войны в Украине он был примерно в районе 75 RUB/USD", - считает Мурат Темирханов.



Он полагает, что после всех санкций на Россию и после ослабления рубля, фундаментальный курс тенге к рублю должен быть где-то в районе 4,0-5,0 тенге за рубль. "К сожалению, наши власти в прошлом очень боялись такого укрепления тенге к рублю, вспоминая негативные последствия очень сильного укрепления тенге в 2014-2015 и пытаясь защитить наших производителей от российского импорта. Такая боязнь властей по укреплению тенге к рублю привела к тому, что сегодня все население и бизнес привыкли к тому, что куда рубль – туда и тенге".



Эксперт убежден в том, что Нацбанку и правительству нужно прекратить бояться укрепления тенге к рублю, особенно в текущих условиях. Санкции против России лишь косвенно влияют на нас, но они фундаментально влияют на Россию. Сильное укрепление тенге к рублю в текущей ситуации – это будет прямое отражение новых и долгосрочных изменений в экономиках наших стран.



"И не надо бояться, что после укрепления тенге к рублю, Казахстан теперь захлестнет дешевым импортом из России (как в 2014-2015 годах) и все наши производители будут от этого сильно страдать. На самом деле так не будет. Санкции на российские банки и платежные системы и другие санкции очень сильно затруднят импорт из России в Казахстан. Также, санкции и громадные расходы на войну очень сильно подхлестнут инфляцию в России и импорт из нее уже не будет таким дешевым. И наконец укрепление тенге к рублю (а значит не будет сильного ослабления тенге к доллару) окажет положительное влияние на инфляцию, а значит на благосостояние всего населения", - уверен Мурат Темирханов.



Тем более, что дальнейшее ослабление тенге к доллару не имеет под собой фундаментальной основы, особенно при текущих очень высоких ценах на нефть.



"Вряд ли будет большой дисбаланс цен. Сейчас уже трудно купить рубли на нашей бирже, чтобы бизнес мог оплатить российский импорт. И так будет еще долго. То есть, дешевый импорт нас быстро не захлестнет. Также, вряд ли наши граждане ринутся в Россию с долларами, чтобы скупить все по дешевке, поскольку ситуация в России очень нестабильная и доллары самим нужны. И уже совсем скоро Россию накроет мощная внутренняя инфляция, из-за громадной девальвации рубля, из-за военных расходов, и из-за нарушения всей логистики с западными странами", - резюмирует эксперт.



В общем, получается, защищать страну от дешевого российского импорта в нынешних условиях не только неразумно, но и вредно.