В УзбКабмине вновь образован Комитет по вопросам женщин и семьи (глава - Зулайхо Махкамова)

07:52 02.03.2022

Вновь образован Комитет по вопросам женщин и семьи

В Узбекистане образован Комитет по делам женщин и семьи. Депутаты одобрили кандидатуру Зулайхо Махкамовой на пост вице-премьера и главы нового комитета. Ранее она работала хокимом Туракурганского района и первым замглавы Комитета женщин.

Вчера, 14:32 Политика

Комитет по делам женщин и семьи образован в Узбекистане. Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 1 марта одобрила кандидатуру Зулайхо Махкамовой на пост вице-премьера и главы нового комитета, сообщил Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента.



Зулайхо Бахриддиновна Махкамова родилась в 1968 году в Янгикурганском районе Наманганской области. Окончила Наманганский государственный педагогический институт и Академию государственного и общественного строительства. По специальности - педагог.



С 4 марта 2020 года она работала хокимом Туракурганского района Наманганской области. Ранее занимала должность первого заместителя Комитета женщин Узбекистана.



Реклама на Газета.uz

Напомним, в феврале 2020 года в связи с созданием по инициативе президента Министерства по поддержке махалли и семьи Комитет женщин был упразднен.



За пять лет в Узбекистане число органов госуправления увеличилось почти в два раза - до 96, включая 25 министерств, 34 агентства и другие, заявлял в начале февраля министр юстиции Русланбек Давлетов. Он высказался о необходимости оптимизации госаппарата и разграничении ответственности министерств и хокимиятов, а также рассказал о дублирующих задачах и функциях органов, отсутствии независимости инспекций и конфликте интересов.