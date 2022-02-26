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Чем отличается "южный" казахский язык от "северного", а "западный" от "восточного", - А.Абишева
08:25 02.03.2022

Чем отличается "южный" казахский язык от "северного", а "западный" от "восточного"Фото - Wikimedia Commons
Свои отличия есть и у языка, используемого диаспорами казахов в Китае, Монголии и Узбекистане.

Редакция Caravan.kz предлагает разобраться, чем отличается речь казахов в разных регионах страны и мира.

Есть ли у казахского языка диалекты
Спор об этом ведется с тех самых пор, как казахским языком заинтересовались ученые-лингвисты. Дело в том, что казахский язык для такой большой территории удивительно однороден - казахи из разных уголков страны поймут друг друга без особых проблем. Разобраться в большинстве случаев можно, даже несмотря на особенности выговора и регионализмы.

Первопроходцем в этом вопросе считают Жусупбека Аймауытова. В 1926 году в газете "Еңбекші қазақ" была опубликована статья Аймауытова "О языке", в которой говорится следующее:

"У каждого казахского рода, в каждой губернии есть слова, которые используют и понимают только они. В научном языке это называется провинциализмом".

Провинциализмы - это те же диалектизмы, то есть слова, характерные для диалектов, а не говоров.

Далее рассматривается вопрос о том, какие языки повлияли на казахский в разных регионах:

Букеевская Орда, которая находилась на территории Астраханского края - арабский, персидский, русский, татарский
Семиречье и районы, прилегающие к Сырдарье, - узбекский
Костанай - русский и ногайский
Семипалатинск и Акмола - арабский и русский.
При этом четких границ между диалектами, как, например, в немецком языке, в Казахстане нет в силу исторических причин - кочевого образа жизни, соблюдения запрета на браки с родственниками до седьмого колена, который нередко приводил к поиску супругов из других родов и даже жузов, а также внутренней миграции, усилившейся после обретения Казахстаном независимости. К тому же формирование казахского языка завершилось после формирования народа, что также помогло единообразию. В результате разница между диалектами не слишком значительна.

Существовали точки зрения, согласно которым в казахском языке два или три диалекта, но сейчас принято считать, что диалектов в казахском языке четыре: западный, южный, восточный и центрально-северный.

Литературный казахский язык
Основой литературного казахского языка, который сейчас изучается в школах, стал северо-восточный диалект, который был распространен в Среднем жузе. Именно его использовали местные уроженцы - Абай Кунанбаев и Ыбрай Алтынсарин, одни из многих представителей местной интеллигенции. В силу географического расположения Среднего жуза язык местных казахов подвергся меньшему влиянию арабского и персидского, а также, как в случае с южным диалектом, - узбекского.

При этом споры о точном времени его появления ведутся до сих пор. Разброс периодов, предлагаемых исследователями для точки отсчета, велик - от XV до XX века. Кто-то ведет литературный казахский от акынов и жырау, кто-то предлагает Октябрьскую революцию. Есть вариант посередине - сторонники этой теории считают, что ориентироваться надо на появление письменной литературы, то есть на XVIII век, или издание первых книг и газет на казахском языке, то есть на XIX век.

Но единой точки зрения пока нет.

При этом литературный казахский язык продолжает непрерывно меняться. Например, в конце XIX века при письме из слов могли выпадать гласные. Сейчас так, конечно, не пишут. Были и другие грамматические правила, со временем вышедшие из употребления.

Главные отличия диалектов в Казахстане
В "Словарь регионализмов казахского языка", изданный в 2005 году, вошли 22 тысячи слов. Для понимания масштаба - в самом обширном на данный момент словаре казахского языка указаны 320 000 слов. То есть почти 7% казахских слов можно считать диалектизмами.

Нередко различия касаются распространенных, постоянно используемых в быту слов.

Например, в большинстве регионов семечки подсолнуха называют "шемішке", но в Южном Казахстане их обозначают словом "пісте", а в Западном говорят "шағу" или "шемекі". Или поварешку, которую многие называют "ожау", уроженцы Алматы или Талдыкоргана будут называть "шөміш", а представители Северного и Западного Казахстана - "бақыраш". Сахар в литературной норме принято называть "қант", но на Западе вы услышите "шекер". Есть и другие примеры.

Иногда диалектизмами становятся целые выражения. Примером такого явления можно назвать "қайырлы болсын".

Вчера среди сотен и сотен "Поздравляю" и "Құтты болсын" меня с успехом дочери было лишь одно сиротливое "Қайырлы болсын!", наверное, от какой-то еще не сдавшейся северянки.
Дело в том, что на юге в основном и кое-где еще выражения соболезнования "Қаза қайырлы болсын", "Қазанын арты қайырлы болсын" редуцировались до последних двух слов, и слова "Қайырлы болсын" стали употребляться на похоронах, исказив их первоначальное значение. И сейчас возникла ситуация, когда северяне с ужасом слышат на похоронах от выражающих соболезнование южан "Қайырлы болсын", а южане в свою очередь с недоумением выслушивают от северян на свадьбах "Қайырлы болсын"!
Товарищи дорогие, в литературном казахском языке "Қайырлы болсын!" - это поздравление, и никак иначе.
Ни у Абая, ни у Ауэзова или Есенберлина вы не встретите "Қайырлы болсын" в качестве соболезнования", - поясняет автор книги "Ситуативный казахский" Канат Тасибеков.
На западе язык более архаичен.

Одна из главных особенностей южного диалекта - произнесение "ч" вместо "ш" и "л" вместо "д". Также здесь присутствует целый комплекс специфических слов, отражающих свойственный местным жителям образ жизни. Здесь есть термины, которых не найти в других диалектах и которые связаны прежде всего с земледелием, в том числе выращиванием риса и хлопка, разбивкой садов.

Диаспоры: почему казахам из-за рубежа порой сложно понять местных
Это ситуация нередко встречается, когда у народа есть крупные зарубежные диаспоры. В таких случаях в стране происхождения языка он меняется с течением времени, носители начинают говорить по-другому. Но в диаспорах язык зачастую словно "консервируется", отставая иногда на десятки лет.

Яркий пример - Аляска, где есть люди, которые используют старорусский язык, почти не менявшийся с XVIII века, то есть примерно 250-300 лет.

Таким образом, представителям диаспор сложно, а порой и невозможно, без дополнительного изучения понимать новые слова, которые появились в языке после отделения.

Крупные диаспоры казахов проживают в России, Китае и Монголии, и их региональные отличия порой приводят к недопониманиям между ними и носителями языка из Казахстана. Но ученые считают эти региональные варианты говорами, а не диалектами.

Астраханские казахи приводят такие примеры.

Китайские казахи обычно используют северный и реже - южный диалект, но, как говорилось выше, им приходится трудно с относительно недавно появившимися словами, к которым давно привыкли жители Казахстана. Например, "дәрумен" (витамин) или "пайыз" (процент), или даже "сәуір" (апрель).

Автор: Алма Абишева
26.02.22

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646198700
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