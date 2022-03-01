Казахстан не выдержит массового прихода российского бизнеса, - Нурбек Искаков

08:28 02.03.2022

Казахстан не выдержит массового прихода российского бизнеса - экспертФото - из открытых источников

В ближайший год главной задачей для всех станет не развитие бизнеса, а его сохранение. А к тому моменту, когда этот период закончится, наверняка появятся механизмы преодоления финансовых ограничений.



Какие прогнозы с учетом стремительно развивающихся геополитических событий можно сделать относительно рисков для казахстанской экономики на фоне напряженности вокруг курса тенге и его возможной девальвации, инфляционных ожиданий, антироссийских санкций и прочих аспектов, где мы напрямую зависим от России, ее экономики и позиций на мировой арене? На эти вопросы корреспонденту медиа-портала Caravan.kz ответил аналитик компании Esperio Нурбек Искаков.



- Базовый сценарий по курсу тенге на весь 2022 год выполнен, - отметил вначале наш эксперт. - К доллару США казахстанская национальная валюта накануне утром, 28 февраля, достигла уровня 500,0, а к евро - 550,0. Это значит, что самое страшное на валютном рынке уже случилось, и фокус внимания должен сместиться с валютной биржи на экономику, где в течение 2022 и 2023 года будут ощущаться последствия такого ослабления тенге.



Эксперт отметил, что, используя исторический опыт, можно ожидать, что в 2022 году годовая инфляция в Казахстане достигнет 14-15%, темпы роста ВВП снизятся в этом году до нулевой отметки, уровень безработицы подрастет до 5,0-5,5%, процентная ставка Национального банка Казахстана достигнет 15-17%, а правительство Казахстана будет вынуждено нарастить дефицит республиканского бюджета за счет увеличения внешнего долга.



- Это базовый сценарий развития событий, который подразумевает умеренное снижение цен на нефть в 2022 году до $65,0-75,0 за баррель Brent, на фоне роста профицита нефтяного рынка из-за охлаждающегося воздействия на спрос энергоносителей, агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики крупными ЦБ, а также увеличения предложения нефти за счет возвращения 1,0-1,3 млн б/с иранской нефти после восстановления "ядерной" сделки США и Ирана, - добавил наш собеседник.



- Какой из возможных сценариев развития событий для казахстанской экономики, на ваш взгляд, будет самым пессимистичным? И о каких масштабах для Казахстана тут идет речь?



- Негативный сценарий развития событий подразумевает наложение на геополитический кризис, спровоцированный Россией и Украиной, макроэкономического циклического спада в мировой экономике в 2022 году. В этом случае экономику Казахстана в 2022 году будет ждать спад на 1,5-3,0%, рост инфляции до 16,0-19,0%, рост безработицы до 6,0-7,0%, рост ставки НБК до 17-20%. Все это правительство Казахстана будет пытаться решать за счет еще большего наращивания долга и дефицита республиканского бюджета.



- Ряд экспертов строят и позитивные прогнозы на этом фоне. По их мнению, высока вероятность того, что теперь российские бизнесмены будут массово заходить на казахстанский рынок.



- Европейский и другие западные рынки для российских компаний пока не закрыты, из-за новых санкций теперь есть сложности с проведением финансовых операций. Поэтому важно учитывать некоторые моменты.



Во-первых, в ближайший год главной задачей для всех станет не развитие бизнеса, а его сохранение. А к тому моменту, когда этот период закончится, наверняка появятся механизмы преодоления финансовых ограничений.



А во-вторых, рынок Казахстана гораздо меньше европейского, поэтому казахстанская экономика просто не сможет абсорбировать предполагаемый массовый "заход" российского бизнеса, хотя некоторая его часть, безусловно, будет искать возможности в рамках ЕАЭС.



- Хотелось бы затронуть и такой момент – экспертное сообщество также считает, что Казахстан может стать своеобразным связующим звеном для РФ. И в этой связи весьма актуален вопрос: могут ли на территории нашей страны создаваться так называемые фирмы-прокладки для нашего северного соседа? И не ударит ли это возможное союзничество по нам в дальнейшем?



- Будущую конфигурацию организационно-правовых форм российского бизнеса сейчас невозможно смоделировать, потому что до конца не определено правовое применение и последствия нарушение введенных Западом санкций. Необходимо подождать хотя бы несколько месяцев для того, чтобы появилась более-менее качественная экспертиза возможностей работы и обхода введенных ограничений, - подытожил Нурбек Искаков.



Автор: Ахмет Талапулы

1 марта 2022