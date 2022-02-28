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|В Узбекистане новые: министр махалли Турсинхан Худайбергенов и глава МЧС - Абдулла Кулдашев
08:37 02.03.2022
Узбекские депутаты одобрили кандидатуры на посты главы МЧС и министра по делам махалли
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) 1 марта одобрили новые кандидатуры на посты главы Министерства по чрезвычайным ситуациям и министра по делам махалли и семьи. Об этом сообщает Telegram-канал "Нигох".
На должность главы МЧС одобрен Абдулла Кулдашев, который с апреля 2018 года занимал пост первого замминистра по чрезвычайным ситуациям.
Кулдашев родился в 1957 году. Долгое время работал в системе МВД, в частности, начальником главного управления пожарной безопасности министерства, возглавлял УВД Кашкадарьинской и Самаркандской областей, занимал пост замминистра внутренних дел.
Обязанности министра по делам махалли и семьи будет временно исполнять Турсинхан Худайбергенов, который с 2018 года был и.о. министра по чрезвычайным ситуациям.
Худайбергенов родился в 1951 году, выпускник Ташкентского педагогического института и Академии МВД СССР. Многие годы занимал разные должности в МВД, в 2001-2006 годах работал государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, затем четыре года возглавлял УВД Ферганской области. С 2010 по 2016 годы был министром по чрезвычайным ситуациям, в январе 2017-го его назначили советником президента Узбекистана, а в апреле 2018 года он вернулся в МЧС.
Предшественник Худайбергенова на посту министра по делам махалли и семьи Рахмат Маматов в феврале возглавил УВД Самаркандской области.