 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.03.2022
08:37  В Узбекистане новые: министр махалли Турсинхан Худайбергенов и глава МЧС - Абдулла Кулдашев
08:28  Казахстан не выдержит массового прихода российского бизнеса, - Нурбек Искаков
08:25  Чем отличается "южный" казахский язык от "северного", а "западный" от "восточного", - А.Абишева
07:52  В УзбКабмине вновь образован Комитет по вопросам женщин и семьи (глава - Зулайхо Махкамова)
07:46  Решится ли Нацбанк и правительство Казахстана снять якорь и отправить тенге в свободное от России плавание?
07:41  Война Миров. Операция "Денацификация", - В.Юрицын
06:54  В БритПарламенте предлагают ввести санкции и против Казахстана с Азербайджаном. За дружбу с Москвой

06:46  Запад склоняет киевский режим воевать до последнего украинца, - В.Малышев
06:35  От "Света Отечества" к "Заветам предков". Правящая партия Казахстана провела ребрендинг, - "Къ"
06:30  Турция и Польша нарываются на все более явное противостояние с Москвой из-за Киева, - Сергей Ищенко
00:39  Москва-Пекин: друзья и враги познаются в войне, - Юрий Тавровский
00:24  Арабский мир готовится к последствиям конфликта в Украине, - И.Субботин
00:22  Обнуление экспорта украинского зерна грозит второй арабской весной, - "НГ"
Вторник, 01.03.2022
21:22  Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве главы Международной федерации фехтования
20:46  Индия не бросила Россию после спецоперации на Украине, - Financial Times
20:44  Трудовые мигранты. Герои нищего времени, - Сергей Кожемякин
20:43  Американские правые научились любить Россию, - New York Times
20:16  Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет, - Максим Соколов
20:09  Слухи о "международной блокаде" РФ сильно преувеличены, - Алексей Чичкин
20:01  Чем отличаются таджики и узбеки?
19:52  Почему необходимо отменить Закон "О Первом Президенте – Елбасы", - Г.Абильсиитов
19:43  Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве
18:03  Командовавший ВСУ в Мариуполе укр-генерал Содоль тяжело ранен, оборонявший Волноваху комбриг Титенко - убит
16:06  Станет ли Казахстан транспортно-логистическим хабом в Евразии
14:39  Шойгу объявил о Первом международном антифашистском конгрессе
14:32  "Почему НПОшники не выступали в поддержку мирного населения Ирака и Сирии?" - Бермет Таалайбекова
14:20  В КазСИЗО ждут суда 737 террориста-январиста
14:16  Готовятся к весне. Кто будет воевать против "Талибана" в Афганистане в ближайшие месяцы, - А.Рыбин
14:11  История таджикской Золушки, или Как Карина Комил покоряет мир моды
14:03  Послы Украины в Киргизии и Грузии выступили против режима Зеленского
11:43  Узбекистан запускает 300 новых тур-маршрутов во все красотные уголки страны
11:35  Как отразятся санкции против банков РФ на странах ЦА?
11:11  "Лига арабских государств" объявила о нейтралитете по событиям в Украине
10:33  Семипалатинцам запретили мирно митинговать за отставку надоевшего акима Ахметова
09:46  Новая демократия – это расизм, - Роман Лункин
09:25  Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП
08:54  Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз
08:52  КазАрмия возвращает в строй офицеров запаса
08:49  КырПрез Жапаров призвал кыргызов спасаться от кризиса... золотыми запасами
08:45  Блокировка системы SWIFT российских банков не повлияет на Казахстан?
07:37  Надо ли избирать "верхних" акимов? К вопросу о реформах в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
07:33  Второй фронт - фейковый, - Валерий Панов
07:17  И уши агрессора показались на Украине… Качество борьбы меняется, - Д.Седов
06:19  Четвертый день специальной военной операции на Украине стал переломным, - В.Прохватилов
00:33  Время дипломатии прошло? Семь особенностей наступающей эпохи, - Андрей Кортунов
00:29  Почему Россия и США продолжают вместе заниматься ядерной сделкой с Ираном?
00:25  В школах Казахстана отменили обязательные уроки "науки" от жены Назарбаева
00:23  Спецоперация на Украине – это мучительное срастание расчлененных частей, - Александр Проханов
Понедельник, 28.02.2022
18:31  Кто победил в Украинском кризисе? - Китай.., - Енджей Винецкий
18:18  За Мюнхеном всегда следует Нюрнберг. Размышляя над текущим моментом, - Наталия Нарочницкая
18:06  Мы вновь живем в 1917-м: революционные изменения в России необратимы, - М.Ростовский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбекистане новые: министр махалли Турсинхан Худайбергенов и глава МЧС - Абдулла Кулдашев
08:37 02.03.2022

Узбекские депутаты одобрили кандидатуры на посты главы МЧС и министра по делам махалли

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) 1 марта одобрили новые кандидатуры на посты главы Министерства по чрезвычайным ситуациям и министра по делам махалли и семьи. Об этом сообщает Telegram-канал "Нигох".

На должность главы МЧС одобрен Абдулла Кулдашев, который с апреля 2018 года занимал пост первого замминистра по чрезвычайным ситуациям.
Кулдашев родился в 1957 году. Долгое время работал в системе МВД, в частности, начальником главного управления пожарной безопасности министерства, возглавлял УВД Кашкадарьинской и Самаркандской областей, занимал пост замминистра внутренних дел.

Обязанности министра по делам махалли и семьи будет временно исполнять Турсинхан Худайбергенов, который с 2018 года был и.о. министра по чрезвычайным ситуациям.
Худайбергенов родился в 1951 году, выпускник Ташкентского педагогического института и Академии МВД СССР. Многие годы занимал разные должности в МВД, в 2001-2006 годах работал государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, затем четыре года возглавлял УВД Ферганской области. С 2010 по 2016 годы был министром по чрезвычайным ситуациям, в январе 2017-го его назначили советником президента Узбекистана, а в апреле 2018 года он вернулся в МЧС.

Предшественник Худайбергенова на посту министра по делам махалли и семьи Рахмат Маматов в феврале возглавил УВД Самаркандской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646199420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Бюро Мажилиса: о проекте повестки пленарного заседания Палаты
- Правительство реализует комплекс экономических мер
- Реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды
- Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере
- От "Нур Отана" к "Аманату"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №88
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Конференции по разоружению и провел двусторонние встречи в Женеве
- Утверждены минимальные розничные цены на сигареты и папиросы
- В Туркестанской области выявлен факт незаконного майнинга
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  