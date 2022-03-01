В Казахстане создан "Оперативный штаб по антикризисным мерам"

13:46 02.03.2022

Оперативный штаб по антикризисным мерам создан в Казахстане

Нур-Султан

По распоряжению премьер-министра РК Алихана Смаилова создан Оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве РК, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Россию и их влияние на экономику Казахстана.



В состав Оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.



Вместе с тем в дальнейшей работе Оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.



Сегодня состоялось первое заседание Оперативного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

Пресс-служба правительства РК

Елена Беляева