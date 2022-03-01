Казахская диаспора в Украине обратилась за помощью в посольство

14:52 02.03.2022

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал о ситуации с эвакуацией казахстанцев из Украины, передает Tengrinews.kz.



Дархан Калетаев отметил, что на данный момент уже прибыли два рейса с эвакуированными из Украины казахстанцами. Еще один рейс, по его словам, запланирован на 3 марта.



"Air Astana подтвердила уже. 74 человека на данный момент находятся в Польше. Также из Киева едет автобус с 41 казахстанцем. Кроме того, во Львове дожидаются чуть больше 40 граждан. Всего около 150-160 казахстанских граждан ожидают вылета", - рассказал он.



Чрезвычайный посол добавил, что из Харькова выехали все казахстанские студенты. При этом, по его словам, Одессу не может покинуть семья из Казахстана с шестью детьми.



"Во-первых, у них там больная свекровь на руках. Во-вторых, документы не в порядке. Ну шесть детей, представьте. Мы деньгами обеспечили, но также обратились к Аружан Саин с просьбой попробовать договориться с международными фондами о помощи этой семье", - подчеркнул Дархан Калетаев.



На данный момент, по словам Калетаева, открытым остается вопрос эвакуации казахской диаспоры.



"Везде бомбежки. Диаспора звонит, спрашивает, что делать. Сограждане же, как их оставишь. Сейчас руководитель диаспоры Данияр едет ко мне, у них только закончился комендантский час. Мы с ним сядем, поймем - по количеству и по остальным вопросам", - поделился посол.



Отметим, что, по неофициальной информации из открытых источников, которые ссылаются на данные государственной службы статистики Украины, численность казахской диаспоры в Украине составляет от 40 до 60 тысяч человек.



Ранее эвакуированные из Украины казахстанцы прилетели в Нур-Султан и рассказали об обстановке в стране, сложностях в пути и своих друзьях, оставшихся в местах боевых действий.