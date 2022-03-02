Как выиграть первую антироссийскую инфовойну, - Геворг Мирзаян

14:58 02.03.2022

Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

2 марта 2022,

Вот уже неделю Россия проводит важнейшую в своей современной истории военную операцию. Не только против "наркоманов и нацистов", окопавшихся во власти на Украине, но и против того расклада, который сложился в российско-западных отношениях.



Расклада, когда с Москвой отказывались договариваться о новых правилах игры. Когда против России санкции вводились по куче надуманных причин – начиная от якобы вмешательства в американские выборы и заканчивая взрывами складов в Чехии, рядом с которыми незадолго до этого были "замечены" россияне. Когда заявления Путина об "ответных шагах" не рассматривались всерьез, поскольку Россию воспринимали как страну, выражающую озабоченность. Поэтому Москва была вынуждена, условно говоря, дать шантажисту в лоб – для того, чтобы прекратить шантаж. Чтобы он, оправившись от шока и гнева, либо отстал от России, либо сел с ней за реальный стол переговоров.



В военном плане операция проходит весьма успешно. По состоянию на 2 марта от контроля Киева освобождена значительная часть Черноморского побережья, Донбасса и северо-восточной Украины. Крупнейшая группировка ВСУ на востоке страны находится в кольце, а возле Киева стоят российские войска.



Однако в информационном пространстве успехи России приподносятся гораздо менее убедительно. И ладно бы речь шла только о западном направлении информационного фронта – там инфовойну выиграть нереально, особенно после решения США и ЕС блокировать у себя вещание RT и "Спутника". Или только об украинском направлении – Москва не имеет каналов воздействия на умы украинцев и может надеяться лишь приложить дичайшую конструкцию киевских фейков об асфальт реальности (когда выдуманная украинским режимом картинка рухнет после крупных военных успехов типа освобождения Харькова или Мариуполя, а также ликвидации попавшей в котел группировки на майдане).



Но и внутри России ведется инфовойна – все то, что было раньше (фейки западных СМИ, картинки с митингов, Навальниады и Скрипалиады), являлось лишь разминкой. Так, сейчас на YouТube и в онлайн-кинотеатрах больше не увидишь рекламу онлайн-казино – теперь там сплошная проукраинская муть. Причем отнюдь не только в стиле "остановите войну, гибнут люди". Я лично видел два других шедевра исключительно провокационного характера. Один рассказывал сказки о том, что операция на Украине стоит 20 миллиардов долларов в сутки, а другой – о том, что нужно срочно-срочно бежать снимать деньги со счетов в банках "ради наших детей".



Фото: Finn Winkler/dpa/Global Look Press

Однако самая дичь происходит в Facebook. Там распространяются рекламные постеры от имени ведущих телеканалов и новостных агентств (я лично видел якобы от Первого и РБК-ТВ), где говорится о несправедливой, опасной и преступной войне, которая ведется Россией против светлой украинской демократии. При попытке кликнуть на логотипы телеканалов, конечно, выскакивают пустые страницы сообществ с нулем подписчиков и постов – но, будем справедливы, много ли людей будет так кликать?



Опасность этой пропаганды нельзя недооценивать. Вкупе с санкционным накатом на российские элиты и экономику, она направлена на то, чтобы принудить Москву остановить спецоперацию на Украине без достижения поставленных целей (денацификация, свободные выборы, а также демонстрация Западу своих возможностей).



Ведь если Кремль доведет ее до конца, то Штатам придется по-настоящему садиться с Россией за стол переговоров (Виктория Нуланд и другие представители Госдепа уже обозначили такую перспективу). Садиться – и договариваться о системе безопасности в Европе и деэскалации с гораздо большим уважением к российским интересам. То есть, по сути, признав поражение. И единственный способ остановить это – заставить Путина свернуть с выбранной им линии, пасануть и остановиться. После чего санкции останутся в силе, а российские потери от операции (финансовые, имиджевые) не будут нивелированы победой.



Что можно противопоставить атаке на мозги россиян? Политические ток-шоу на федеральных телеканалах вещают нон-стоп (и их даже начала смотреть молодежь, уставшая – когда такое было! – от вала антигосударственных фейков в соцсетях). Роскомнадзор старается замедлить и повлиять на обалдевший от безнаказанности Facebook. Однако этого недостаточно.



Для того, чтобы победить в этой инфовойне, чтобы переубедить 22% граждан, выступающих против спецоперации на Украине (а таково их число по данным ВЦИОМ) нужна активизация российского журналистского и политологического сообщества – в плане просветительской работы, объяснения реальности обеспокоенным согражданам.



Без вранья, без ура-патриотизма или караул-патриотизма – простого, спокойного, логичного объяснения. О вынужденности операции, о неизбежности санкций (не сейчас, так через два года) – и о том, что если мы выстоим, то к нам будут относиться уже не как к бумажным тиграм, а как к медведям, в чью тайгу с дурными намерениями лучше не лезть. Наконец, должны призывать к элементарной информационной гигиене – и учить ею заниматься.



У нас могут быть разные взгляды на Путина, выборы, Конституцию, Кадырова, Собянина, пенсионную реформу, миграционный вопрос, русский национализм – и от этих взглядов не требуется отказываться. Нужно лишь временно убрать их на полочку и сесть в один окоп – как это всегда делается в нормальном обществе во время идущей войны. И не отсиживаться по углам, и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов.



И уж чего точно не стоит делать, так это заниматься предательством. В такое время нет места тиражированию без всякой проверки фейков противника (причем откровенных фейков), а также выводу в эфир главных пропагандистов этого противника – в лице того же Дмитрия Гордона, который матом посылает в прямом эфире россиян. За подобные пассажи и "Дождь" и "Эхо Москвы" были закрыты (вероятно, временно) Роскомнадзором. Журналисты должны быть журналистами, а не активистами. И уж точно не предателями.