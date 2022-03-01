США вспомнили о базах в Центральной Азии, - Виктория Панфилова

16:55 02.03.2022

Казахстан предлагает посреднические услуги Москве и Киеву

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1 марта 22



Мухтар Тлеуберди предложил переговорную площадку в Казахстане.

США провели онлайн-встречу министров иностранных дел стран Центральной Азии в формате "С5+1", в ходе которой глава Госдепа Энтони Блинкен выяснял позиции государств региона по украинскому вопросу, а также зондировал возможность возвращения американских военных или транзитных баз в регион. Центральноазиатские столицы в замешательстве и пока заняли нейтральную позицию по ситуации в Украине. Только Казахстан предложил свои миротворческие услуги и площадку для проведения переговоров Москвы и Киева, если будет их согласие.

По инициативе американской стороны встреча в формате онлайн "С5+1" состоялась 28 февраля поздно вечером. Как написал в Twitter Блинкен, участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Украине и ее влияние на регион Центральной Азии.



"Уровень участия Блинкена в онлайн-встрече говорит о том, что данный регион очень важен для каких-то маневров со стороны США по отношению к России, ее союзникам, в первую очередь по ОДКБ и ЕАЭС", – сказал "НГ" экс-советник премьер-министра Киргизии, директор центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов. По мнению эксперта, второй блок вопросов связан с Афганистаном. Вопрос признания правительства "Талибана" (организация запрещена в РФ) остается на повестке, но его старательно все обходят.



По словам Рахимова, интерес США к формату "С5+1" резко вырос. Вашингтону нужно понять, какую позицию к украинскому вопросу занимают столь разнородные страны Центральной Азии. Кроме этого, США, по мнению эксперта, вероятно, отрабатывают варианты возврата в регион не только через программы Агентства США по международному развитию – USAID, но и, возможно, идет мягкое прощупывание возобновления в Центральной Азии деятельности транзитных и даже полноценных военных авиабаз.



Формат "С5+1" наряду с китайским форматом "Пояс и путь" наиболее эффективный среди прочих европейских, японских, турецких и других аналогичных проектов. "Если китайский подкрепляется инвестпроектами, то американский – дипломатический, а значит, более тонкий, поэтому эксперт не исключает глубинного зондирования мнения глав стран региона. Мы все здесь в замешательстве, и Бишкек, и Душанбе, и Нур-Султан, и Ташкент, и Ашхабад", – подчеркнул Рахимов.



Впрочем, было заявление президента Садыра Жапарова о поддержке спецоперации России в Украине. Однако, как сказал "НГ" источник в администрации правительства Киргизии, слова "об ответственности Киева за срыв переговорного процесса в рамках Минских соглашений" вырваны из контекста. Прямых слов поддержки российской спецоперации Жапаров не говорил. Один из подчиненных услужливо вложил этот абзац в пресс-релиз для СМИ. Признаться в том, что это был "ляп", в Бишкеке боятся, скорее всего на официальном уровне это заявление Жапарова так и останется, объяснив это "поддержкой киргизских мигрантов", а нерадивого чиновника уволят.



Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Киргизии для консультаций, сообщил ТАСС.



Казахстан в сложившейся ситуации нашел выход, предложив стать посредником на переговорах России и Украины или предоставить свою площадку, если Москва и Киев сочтут это нужным. Об этом после встречи заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, Казахстан крайне заинтересован в скорейшем разрешении конфликта: "И русский, и украинский народы для нас – братские народы, поэтому мы переживаем".



Миротворческие амбиции у Казахстана были всегда. Но не всегда оказывались реализованы. Например, созданная диалоговая площадка Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) как полноценная структура так и не состоялась. Более успешным было посредничество по Сирии. В Казахстане было подписано так называемое Астанинское соглашение между противоборствующими сторонами, на которое ссылаются по сей день.



Нынешняя инициатива, как считает Кубат Рахимов, похвальна, но, насколько она будет результативна, сказать сложно. Ведь, считает эксперт, сам Казахстан в январе получил "метку" (войска ОДКБ подавили межклановый конфликт, в котором участвовали боевики исламских организаций. – "НГ"), поэтому нужна страна более равноудаленная. В этом плане хорошие шансы у Азербайджана. "Президент Ильхам Алиев на днях подписал союзнический договор с Россией и при всем этом имеет достаточно неплохие отношения с Украиной. Неплохие перспективы у стран каспийского содружества, например у Ирана. И даже Туркменистан как нейтральная страна может принять переговоры. Но Ашхабад сейчас занят транзитом власти, 12 марта там выборы президента, им не до международной повестки", – отметил Рахимов.



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что инициативу Казахстана можно только приветствовать. "Это стремление помочь в урегулировании конфликта России, которая является союзником Казахстана и которая в формате ОДКБ оказывала помощь самому Казахстану в январских событиях. Но я думаю, что в ближайшей перспективе эта помощь вряд ли будет востребована, поскольку конфликт выходит за рамки двух сторон – российской и украинской. Он имеет более широкий формат и более глубокие и разносторонние причины, поэтому востребованности в казахстанской площадке в обозримой перспективе не будет. Казахстан старается оставаться нейтральным государством, чтобы не испортить отношения с Западом и Россией", – подчеркнул Князев.



По мнению директора Агентства этно-национальных стратегий Александра Кобринского, инициатива Казахстана связана с желанием скорейшего урегулирования конфликта, который затронул все постсоветское пространство. "Дело в том, что санкции, которые наложены на Россию, последствия, которые будет испытывать на себе Россия, так или иначе отразятся на всех странах СНГ. Это одна из целей англосаксонской деятельности – разрушить не только Россию и Украину, но и нанести удар по всем постсоветским странам, экономика ни одной из них не должна подняться. Поэтому жизненный интерес Казахстана – скорейшее прекращение этого конфликта", – считает Кобринский.



По его мнению, России для ведения переговоров приемлемы любые республики постсоветского пространства. Неприемлемы западные страны, за исключением, возможно, Сербии и Венгрии. Что же касается предложений украинской стороны провести переговоры в Турции или Польше, то это страны НАТО. Более того, Турция заинтересант, потому что она продавала свои "Байрактары" Украине, одной стороне противостояния. Турция – страна НАТО и будет всегда проводить политику НАТО, как бы она внутри собственного Североатлантического союза ни пыталась занять особую позицию.



"С другой стороны, представители США и Евросоюза не могут приехать в Казахстан, поскольку теперь уже это неприемлемо для России. Это конфликт Запада с Россией на территории Украины, поэтому эти две славянские страны должны договориться между собой, как остановить конфликт. "Время переговоров пришло, время договориться – еще нет", – сказал Кобринский.



Разговор в рамках "С5+1" будет продолжен в текущем году в казахстанской столице, сообщил Мухтар Тлеуберди.



1 марта 22