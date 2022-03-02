Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины

18:04 02.03.2022

2 марта 2022,

Заявления президента России Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



У него уточнили, относится ли мнение президента о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.



"Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы", – передает слова Пескова РИА "Новости".



Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.