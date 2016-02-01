Западная "грантоежка" Атыр Абдрахматова избрана омбудсменом Кыргызстана

18:06 02.03.2022

2 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Атыр Абдрахматова избрана омбудсменом: 50 голосов депутатов за



Парламент избрал Атыр Абдрахматову омбудсменом. Решение принято сегодня на заседании.



За ее кандидатуру проголосовали 50 нардепов. За Турсунбека Акуна отдали всего 2 голоса, за Мамата Момунова − 9, Бакыта Узенбаева − 13.



Экс-омбудсмен Токон Мамытов 18 октября 2021 года сложил свои полномочия в связи с участием в парламентских выборах.



Напомним, Атыр Абдрахматова уже претендовала на пост омбудсмена: в 2015 году ее выдвигала фракция "Республика - Ата Журт". По итогам третьего тура за ее кандидатуру проголосовали лишь 46 депутатов. А 69 парламентариев высказались против.



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АБДРАХМАТОВА Атыр Болотбековна

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[07.02.1981 - ..]

Образование высшее. 1998-2003 - Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, по специальности юриспруденция. 2004-2005 - Центр переподготовки Кыргызско-Российского Славянского университета, специальность: Менеджмент маркетинга, рекламы и паблик рилейшнз.



Трудовая деятельность:



2000 - 2001 гг. - Консультант проекта "Жардам" по оказанию бесплатных юридических услуг малообеспеченным слоям населения по гражданско – правовым вопросам.

2003 - 2007 гг. - Помощник депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2007- 2009 гг. - Юрист ОсОО "Оберон".

С 30 апр. 2010 - член Конституционного совещания КР;

2011- 2013 гг. - Редакционный советник Общественной Телерадиовещательной Корпорации Кыргызской Республики.

2013 - 2015 гг. - Правовой эксперт проекта "Содействие внедрению мер по реформированию МВД КР", ОО "Альянс либеральной молодежи "Свободное поколение"".

2015 - 2015 гг. - Консультант по разработке нормативных правовых актов по совершенствованию парламентского контроля за исполнением законов, Программа USAID/DFID по содействию Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.

01.02.2016 г. -27.06.2016г. - Юрист, эдвокаси специалист Общественного фонда "Наш голос".

2006 г.- Член рабочей группы по разработке Концепции реформирования судебной системы и правоохранительных органов.

С 2003 г. участвовала в процессах выборов различного уровня, а также в процессах проведения референдумов.



член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (? - 16.10.2020)



с 2.03.2022 - омбудсмен КР /"за" ее кандидатуру проголосовало 50 депутатов Парламента КР/