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От "Нур Отана" к "Аманату". Звериные тропы казахстанской моно-партийности, - Д.Ашимбаев
18:14 02.03.2022

От "Нур Отана" к "Аманату"
Д.Ашимбаев: Для противодействия радикалам и экстремистам всех мастей, консолидации здоровых сил общества и обеспечения устойчивой обратной связи между государством и обществом, населением президенту нужен свой партийный проект

Данияр Ашимбаев, 1 марта 22

На сегодняшнем съезде партия "Нур Отан" стала "Аманатом". Как заявил глава государства и лидер партии Касым-Жомарт Токаев: "В переводе слово "Аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям. "Аманат" - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями".
Исходя из нового названия и выступления президента можно сделать вывод о том, что партийной идеологией будет конструктивный консерватизм и вместе с тем "Аманат" должен символизировать перемены и быть их основным проводником.
Для начала давайте определимся с вопросом: зачем президенту нужна своя партия?
Можем, для примера, взять собственный опыт. Осенью 1991 г. Нурсултан Назарбаев отказался от партийного статуса и решил быть вне идеологий, однако очень скоро стало ясно, что в условиях радикальных экономических преобразований и укрепления независимости страны происходит быстрая радикализация общественного мнения. И для противодействия радикализму с одной стороны и обеспечения поддержки президентского курса с другой и была выдвинута идеология центризма. Сначала был создан СНЕК (Союз народного единства Казахстана), затем по мере того, как он стал восприниматься "партией чиновничества", была создана Демократическая партия (как более "правая" партия власти), а из нее, в свою очередь, было выделено Либеральное движение для управления еще более правым электоратом, а по сути - для противодействия Компартии и "Азамату". Он очень быстро стало ясно, что эти проекты мертворожденные, и в 1999 г. на базе президентского предвыборного штаба была создана партия "Отан", в которую влились все прочие партийные проекты. В новую партию, изначально заявившую о приверженности социал-демократическим ценностям, влились предприниматели, интеллигенция, активисты национально-культурных центров, представители молодежных и ветеранских движений. В 2006 г. партия "съела" "Асар", Гражданскую и Аграрную партию и стала "Нур Отаном", партийные филиалы возглавили акимы регионов и на выборах 2007 г. партия стала единственной парламентской партией. Получился сложный парадокс: с одной стороны, партия добилась максимальной консолидации, а с другой - стала элементом президентской власти. Это, в свою очередь, привело к определенному дуализму: партия могла быть "правящей", выполняя роль контролера за исполнительной властью и эффективного инструмента обратной связи с населением, что рано или поздно вызывало раздражение в администрации, правительстве и акиматах и превращало "Нур Отан" в "партию власти", т.е., по сути, коллективную кнопку для голосования.
В рамках конституционной реформы 2017 г. партия большинства была узаконена как механизм контроля над формированием и работой правительства, но в 2019 г. произошла смена власти, что повлекло новый дуализм в партийной работе. Президентом стал новый человек, а партия осталась - для обеспечения преемственности - под контролем лидера нации. К тому же в силу человеческого фактора партия была фактически разделена на центральный аппарат и партийную фракцию в Мажилисе, не говоря уже о филиалах, которые были под преимущественным контролем акимов областей.
В итоге, для обеспечения победы на выборах 2021 г., Назарбаев и Байбек провели определенную модернизацию партии, в рамках которой состоялись открытые праймериз, привлекшие в партию немало новых лиц - из бизнеса, социальной сферы и гражданского сектора. В рамках логического завершения транзита Назарбаев передал Токаеву председательство в АНК, Совете безопасности и партии "Нур Отан", что позволило консолидировать процесс политического лидерства в стране.
После январских событий было озвучено немало популистских лозунгов о том, что все представительные органы и партию "Нур Отан" нужно, мол, распустить. Почему-то ни у кого из радикалов не возникло и подобия мысли о том, что при роспуске Мажилиса и маслихатов новые выборы будут проходить по действующему избирательному законодательству и с участием зарегистрированных партий. Что касается новых партийных проектов, то мы видим, что даже после снижения вдвое минимального барьера для регистрации, ни один анонсированный проект до регистрации не дошел. А требования "просто зарегистрировать" новые партии и мизерное число участников соответствующих митингов говорят об отсутствии у них реальных сторонников и популярных лидеров. Впрочем, представляется, что порядок регистрации будет еще более либерализован.
Вместе с тем, для противодействия радикалам и экстремистам всех мастей, консолидации здоровых сил общества и обеспечения устойчивой обратной связи между государством и обществом, населением президенту нужен свой партийный проект. Основой его закономерно стал "Нур Отан" в силу того, что эта партия имеет большинство во всех представительных органах (что снимает вопрос досрочных выборов по прежним законам, модернизация которых только готовится), а кроме того представляет собой не только чиновничество, но и тех, кто поддерживает курс президента, не приемлет радикализм, верит в реформы и заинтересовано в межнациональном и социальном согласии.
На прошедшем съезде Касым-Жомарт Токаев поддержал программу модернизации партии и озвучил свое видение работы "Нур Отана". Прежде всего - это дебюрократизация, децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата, расширение автономии филиалов и первичных парторганизаций. Второе - активизация деятельности фракций в Мажилисе и маслихатах, куда должны перейти диалоговые и эксперты площадки из аппарата и филиалов ("Желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены парламента и маслихатов"). Сюда же относится тезис о закреплении кураторства партийных депутатов Мажилиса за различными регионами для установления устойчивой обратной связи. Следующим блоком идет продвижение интересов граждан и открытость партии, что подразумевает собой активную работу общественных приемных, встречи с избирателями и решение их проблем, проведение "республиканской акции по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки". Токаев поручил заняться системной подготовкой партийных кадров: "Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев".
Лидер партии потребовал отказа от кампанейщины и популизма: "В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности".
Два внеочередных съезда подряд - это, конечно, следствие тех сложных проблем, с которыми столкнулась наша страна, но нужно понимать необходимость, с одной стороны, оперативного реагирования на острые вопросы, а с другой - на необходимость тщательной выработки конструктивных мер по их преодолению.
Токаеву в его реформах стратегически нужна эффективная обновленная правящая политическая партия. Но она нужна и обществу, уставшему от все еще глуховатого и не слишком эффективного государства. И министры должны понимать, что "бить их по голове" за плохую работу могут теперь не периодически, а на регулярной основе.

Источник - номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646234040
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