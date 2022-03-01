 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скандал в Финляндии: казахстанскому послу арендовали виллу за 12 000 евро
18:16 02.03.2022

Николай ИВАЩЕНКО

Бывшая резиденция посла РК в Финляндии / oikotie.fi

С 2013 года Посольство РК в Финляндии арендовало шикарный дом на побережье для проживания посла и его семейства. Собственный источник "Экспресс К" утверждает, что в последние годы там проживала посол Жанна САРТБАЕВА, отказываясь сменить жилье на более бюджетное.
Согласно полученной информации, дом площадью 500 квадратных метров расположен в городе Эспоо. Изначально он предназначался для проживания семьи дипломата из пяти-шести человек. Так было до 2019 года, пока на должность не заступила Жанна САРТБАЕВА.

"В связи с этим МИД РК несколько раз информировал посла САРТБАЕВУ о том, что ей необходимо поменять место проживания, так как есть определенные лимиты на количество проживающих и квадратных метров в доме. Но данные письма были ею проигнорированы. В итоге посольство Казахстана каждый месяц оплачивало аренду резиденции в размере 12 000 евро, а также другие крупные расходы на содержание дома", - сообщил источник ЭК.

Кроме того, у САРТБАЕВОЙ сложились не слишком хорошие отношения с арендодателем и риелторами. Подтверждением тому служит статья, опубликованная в финской газете Ilta Sanomat. Издание написало, что владельцу особняка пришлось обратиться в суд для взыскания долга по арендной плате.

"Ежемесячная арендная плата за недвижимость ранее составляла 12 000 евро, но в июне сумма возросла на 600 евро. В первой половине прошлого года начали появляться просрочки за арендную плату, но весной они были погашены. С июня снова начала накапливаться задолженность. Арендодатель расторг договор в апреле из-за нарушений арендатором условий договора", - говорится в статье.

В октябре 2021 года, как пишет газета, наступал срок освобождения арендуемого помещения. Однако арендатор не спешил выселяться, да к тому же отказал владельцам в доступе к недвижимости.

"В итоге арендодатель обратился в окружной суд региона Länsi-Uusimaa о подтверждении расторжения договора, чтобы обязать посла освободить жилое помещение. Однако, согласно вынесенному в августе решению окружного суда, предпосылок для обращения в суд не имелось, так как посол имеет дипломатический иммунитет в рамках Венской конвенции. Арендодатель обжаловал данное решение в апелляционной инстанции", - поясняет издание.

В конце концов посол, видимо, решила не раздувать скандал и покинула резиденцию, даже не сообщив об этом владельцу. Впрочем, произошло это до истечения срока уведомления по расторжению договора, потому жалоба арендодателя осталась без удовлетворения судом.

При этом сообщается, что казахстанская сторона единовременно погасила задолженность, выплатив 60 000 евро. Также, по данным источника ЭК, наше диппредставительство лишилось 30 000 евро, внесенных при аренде жилья в качестве депозита. Входят ли эти деньги в вышеупомянутые 60 тысяч, не уточняется.

Редакция "Экспресс К" направила официальный запрос в Министерство иностранных дел Казахстана с просьбой разъяснить ситуацию и дать комментарий. Однако все установленные законом сроки вышли, а ответ так и не был получен...

Ранее ЭК сообщал, что МИД РК пригласил британского посла для беседы, чтобы обсудить прозвучавшие в парламенте королевства призывы ввести санкции против Казахстана.

фоты тут -
https://exk.kz/news/124105/skandal-v-finliandii-kazakhstanskomu-poslu-ariendovali-villu-za-12-000-ievro

Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646234160
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