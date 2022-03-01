Завет от "Нур Отан" на будущее Казахстана, - С.Ким

18:56 02.03.2022

ЗАВЕТ ОТ "НУР ОТАН" НА БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА

Внеочередной съезд правящей и самой большой партии в #Казахстан"е от 1 марта 2022 года войдет в современную политическую историю РК. Как минимум, из-за ожидаемый смены названия, которое само по себе является неожиданным выбором – из "Нур Отан" в "Аманат" (в переводе – "завет предков" и "наказ будущим поколениям").Программа максимум для партии, чтобы этот день запомнился и как начало ее новой истории на пути к модернизации. Как главная партия Казахстана планирует отвечать на запросы общества и что еще интересного происходило на съезде "Нур Отан" 1 марта – в материале на Ia-centr.ru



С чистого листа

Предложение переименовать "Нур Отан" в "Аманат" внес спикер Мажилиса Ерлан Кошанов и был поддержан президентом Токаевым. Переименование партии называют важным этапом ее ребрендинга, который ожидался после январских событий в Казахстане.



На фоне недоверия к высшим партийным лицам в начале года звучали призывы и о роспуске "Нур Отан", и о масштабных перевыборах. Досрочные парламентские выборы могут быть анонсированы главой Казахстана в его мартовском Послании народу, хотя это вовсе не обязательный сценарий.



Весеннее обращение Токаева частично будет посвящено политическим реформам, в числе которых ожидаются послабления требований для регистрации партий и в целом меры по "либерализации" политического поля. Само объявление о досрочных парламентских выборах может подождать до осени. Однако очевидно, что партия власти за это время должна сделать выводы, "собрать камни" и успеть активизироваться.



Первой заявкой на обновление стало как раз переименование партии. Как пишет в своем телеграм-канале известный казахстанский историк Радик Темиргалиев: "Аманат – это многозначное слово с позитивной коннотацией. Президент объяснил его как "завет предков" или "наказ будущим поколениям". В общем, имеется в виду наша страна, которую мы должны сохранить и по возможности в приличном виде оставить потомкам. Есть, правда, и исторический термин такой. Аманатами называли заложников. Эта практика получила большое распространение в XVIII веке, когда дела у наших предков пошли совсем неважно".



Смена караула

В самом начале внеочередного съезда было объявлено, что Политсовет правящей партии покинули экс-спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и гендиректор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов.



Интересно, что в отношении гендиректора Павлодарского нефтехимзавода в Казахстане ведется расследование, а Нурлан Нигматулин не покинул Политсовет правящей партии на первом в этом году внечередном съезде 28 января, но был выведен из высшего представительного органа партии сейчас. Видимо, после завершения обязанностей на посту спикера Мажилиса 1 февраля, ровно месяц назад.



В состав Политсовета партии власти были введены премьер-министр РК Алихан Смаилов, руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу, ректор медицинского университета "Астана" Камалжан Надыров, вице-президент Халықаралық "Қазақ тілі қоғамы" Максим Рожин. Если первые две фигуры в представлении не нуждаются, то про Надырова можно сказать, что за последние годы он сменил несколько должностей – от вице-министра здравоохранения до руководителя управления общественного здоровья г. Алматы. Максим Рожин – медиа-эксперт и блогер в 2020 году приобрел новый статус, став членом Национального совета общественного доверия (НСОД).



Направления дальнейшего движения

Как справедливо заметил сам глава Казахстана: "Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу". Так что обратимся к содержанию заявленной модернизации уже партии "Аманат".



Во-первых, ставка на деятельность в регионах, о которой мы уже писали ранее. По мнению президента, региональные филиалы партии и первичные организации могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Заявлен вектор на децентрализацию и уменьшение уровня бюрократизации – больше дел и диалога с людьми, меньше бумаг и приказов. Кроме того, в мартовском Послании к народу Казастана Токаев обещал вернуться к вопросу прямой выборности районных акимов.



Во-вторых, депутатским фракциям дали намек, что в случае очевидных недоработок чиновников теперь рекомендуется поднимать вопрос доверия к конкретным министрам и акимам. Обычно о несоответствии показателей заявленным целям выяснялось как раз на встречах премьер-министра с президентом, так что глава Казахстана здесь в каком-то смысле действует на опережение.



В-третьих, наконец от привычной постановки вопроса "дорогу молодежи" риторика партии перешла к насущной проблеме – подготовке политических кадров. Так что теперь про отсутствие социальных лифтов говорится, что его нет у "молодых, способных кадров". Этих людей как раз и надо взращивать до политических менеджеров – все по законам меритократии. Здесь в помощь и подзабытая Академия политического менеджмента, Токаев заявил, что следует "значительно усилить ее работу".



"Аманат" под руководством политического лица, без сомнения, сегодня обладающего самым большим политическим влиянием в Казахстане и доверием граждан, переживает свои лучшие времена. Как минимум, удачно и чисто пройдя линию старта.



Пока непонятно, останется ли после разработки всех политических реформ президент во главе партии власти, а потому с реформами, работой в регионах и наполнением партийной работы понятными для населения смыслами – надо спешить.



1 маррта 22