|21:15 Ищите ответ на вопрос о событиях на Украине в шокирующих докладах ООН. Ч. 1, - А.Цуканова
21:02 Сожженная резиденция Елбасы в Алматы будет полностью демонтирована
21:01 О переименовании столицы. Слово "Нур-Султан" – многозначительное.., - Н.Нуртазина
19:10 КырДепутат Шакиев предлагает отключить российские ТВ-каналы
18:56 Завет от "Нур Отан" на будущее Казахстана, - С.Ким
18:16 Скандал в Финляндии: казахстанскому послу арендовали виллу за 12 000 евро
18:14 От "Нур Отана" к "Аманату". Звериные тропы казахстанской моно-партийности, - Д.Ашимбаев
18:06 Западная "грантоежка" Атыр Абдрахматова избрана омбудсменом Кыргызстана
18:04 Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
16:55 США вспомнили о базах в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
14:58 Как выиграть первую антироссийскую инфовойну, - Геворг Мирзаян
14:52 Казахская диаспора в Украине обратилась за помощью в посольство
14:02 Украинский кризис заставляет Россию ориентироваться на "не-Запад", - А.Гущин
13:46 В Казахстане создан "Оперативный штаб по антикризисным мерам"
08:37 В Узбекистане новые: министр махалли Турсинхан Худайбергенов и глава МЧС - Абдулла Кулдашев
08:28 Казахстан не выдержит массового прихода российского бизнеса, - Нурбек Искаков
08:25 Чем отличается "южный" казахский язык от "северного", а "западный" от "восточного", - А.Абишева
07:52 В УзбКабмине вновь образован Комитет по вопросам женщин и семьи (глава - Зулайхо Махкамова)
07:46 Решится ли Нацбанк и правительство Казахстана снять якорь и отправить тенге в свободное от России плавание?
07:41 Война Миров. Операция "Денацификация", - В.Юрицын
06:54 В БритПарламенте предлагают ввести санкции и против Казахстана с Азербайджаном. За дружбу с Москвой
06:46 Запад склоняет киевский режим воевать до последнего украинца, - В.Малышев
06:35 От "Света Отечества" к "Заветам предков". Правящая партия Казахстана провела ребрендинг, - "Къ"
06:30 Турция и Польша нарываются на все более явное противостояние с Москвой из-за Киева, - Сергей Ищенко
00:39 Москва-Пекин: друзья и враги познаются в войне, - Юрий Тавровский
00:24 Арабский мир готовится к последствиям конфликта в Украине, - И.Субботин
00:22 Обнуление экспорта украинского зерна грозит второй арабской весной, - "НГ"
|21:22 Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей в качестве главы Международной федерации фехтования
20:46 Индия не бросила Россию после спецоперации на Украине, - Financial Times
20:44 Трудовые мигранты. Герои нищего времени, - Сергей Кожемякин
20:43 Американские правые научились любить Россию, - New York Times
20:16 Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет, - Максим Соколов
20:09 Слухи о "международной блокаде" РФ сильно преувеличены, - Алексей Чичкин
20:01 Чем отличаются таджики и узбеки?
19:52 Почему необходимо отменить Закон "О Первом Президенте – Елбасы", - Г.Абильсиитов
19:43 Уроки Афганской войны 1979-1989 гг. Конференция в Москве
18:03 Командовавший ВСУ в Мариуполе укр-генерал Содоль тяжело ранен, оборонявший Волноваху комбриг Титенко - убит
16:06 Станет ли Казахстан транспортно-логистическим хабом в Евразии
14:39 Шойгу объявил о Первом международном антифашистском конгрессе
14:32 "Почему НПОшники не выступали в поддержку мирного населения Ирака и Сирии?" - Бермет Таалайбекова
14:20 В КазСИЗО ждут суда 737 террориста-январиста
14:16 Готовятся к весне. Кто будет воевать против "Талибана" в Афганистане в ближайшие месяцы, - А.Рыбин
14:11 История таджикской Золушки, или Как Карина Комил покоряет мир моды
14:03 Послы Украины в Киргизии и Грузии выступили против режима Зеленского
11:43 Узбекистан запускает 300 новых тур-маршрутов во все красотные уголки страны
11:35 Как отразятся санкции против банков РФ на странах ЦА?
11:11 "Лига арабских государств" объявила о нейтралитете по событиям в Украине
10:33 Семипалатинцам запретили мирно митинговать за отставку надоевшего акима Ахметова
09:46 Новая демократия – это расизм, - Роман Лункин
09:25 Популярный каз-певец Саят Медеуов попал в реанимацию после тяжелого ДТП
08:54 Из "Нур Отана" в "Аманат". Правящую в Казахстане партию переименовывают в 3 раз
|КырДепутат Шакиев предлагает отключить российские ТВ-каналы
19:10 02.03.2022
2 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Нурлан Шакиев предлагает отключить российские телеканалы в Кыргызстане
Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Нурлан Шакиев предложил отключить российские телеканалы в Кыргызстане, в частности Первый канал и "Россия".
По его словам, КР не может тратить бюджетные деньги на трансляцию российских каналов.
"Мы не должны показывать за счет народа иностранные телеканалы. Надо отключить эти две кнопки и создать условия для местных телеканалов", - сказал нардеп.
Он также предложил увеличить контент для детей на кыргызском языке. "Надо увеличить количество показов мультфильмов, сказок на кыргызском языке. Наши дети не знают свой родной язык", - добавил Нурлан Шакиев.