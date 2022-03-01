КырДепутат Шакиев предлагает отключить российские ТВ-каналы

19:10 02.03.2022

2 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Нурлан Шакиев предлагает отключить российские телеканалы в Кыргызстане



Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Нурлан Шакиев предложил отключить российские телеканалы в Кыргызстане, в частности Первый канал и "Россия".



По его словам, КР не может тратить бюджетные деньги на трансляцию российских каналов.



"Мы не должны показывать за счет народа иностранные телеканалы. Надо отключить эти две кнопки и создать условия для местных телеканалов", - сказал нардеп.



Он также предложил увеличить контент для детей на кыргызском языке. "Надо увеличить количество показов мультфильмов, сказок на кыргызском языке. Наши дети не знают свой родной язык", - добавил Нурлан Шакиев.