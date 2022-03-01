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Почему ОПЕК+ не изменила условий сделки и ждать ли $150 за бочку Brent
22:22 02.03.2022

Ну уж нефть: почему ОПЕК+ не изменила условий сделки
Какими будут цены на черное золото в ближайшее время и ждать ли $150 за бочку Brent

Валерий Воронов

Решение стран ОПЕК+ оставить условия сделки по объемам нефтедобычи без изменений укрепит котировки на высоком уровне и будет выгодно экспортерам сырья, считают опрошенные "Известиями" эксперты. 2 марта в ходе министерской встречи страны картеля решили придерживаться принятого в июле 2021 года плана по постепенному наращиванию производства на 400 тыс. баррелей в сутки. Стоимость сырья, которая уже и так бьет рекорды, может вырасти еще больше - до $150 за бочку, не исключили аналитики. Это будет зависеть от того, как скоро разрешится напряженная геополитическая ситуация. Для Запада высокие цены на нефть создадут дальнейшую проблему роста инфляции, считают специалисты.

Решение и объемы

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Страны ОПЕК+ в ходе министерской встречи 2 марта решили придерживаться принятого в июле 2021 года плана по постепенному наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Рост производства будет происходить до полной отмены сокращения в 5,8 млн т.

- Решение альянса в апреле увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, согласно прежнему графику, было ожидаемым. Несмотря на давление США и Европы, страны ОПЕК+ не стали увеличивать добычу свыше оговоренных ранее объемов, что поддержит цены на нефть в районе $100 в ближайшее время, - сказал "Известиям" заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбал Гулиев.

Еще до министерской встречи Саудовская Аравия заявляла, что по-прежнему привержена соглашению ОПЕК+ с Россией. Как писали СМИ, об этом сообщил в воскресенье первый заместитель премьер-министра, министр обороны королевства, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Как писали "Известия", ранее США призывали ОПЕК+ нарастить добычу, чтобы сдержать подорожание топлива на рынке.

Решение картеля сохранить сделку означает, что члены организации не видят смысла дестабилизировать ситуацию на энергорынке, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов. России такое решение выгодно, бюджет будет наполнен деньгами, добавил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

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Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что решение ОПЕК+ выгодно для всех экспортеров нефти и будет способствовать закреплению котировок на высоком уровне.

В публикации альянса по итогам встречи сказано, что нынешние фундаментальные показатели рынка нефти указывают на его сбалансированность, а волатильность цен на сырье вызвана геополитическими событиями.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 марта. Хотя при серьезном изменении цены на нефть страны картеля могут собраться и досрочно, добавил Артем Тузов.

На фоне переговоров цена нефти вышла на рекордные уровни. 2 марта к 11:30 мск стоимость майского фьючерса марки Brent превысила $112 за баррель - это семилетний максимум. К 18:30 мск цена составила $110 за бочку.

В целом за неделю с начала спецоперации России на Украине нефть подорожала примерно на 20%. 23 февраля она торговалась на уровне $93,5 за баррель. Рекорд побила и стоимость газа, которая 2 марта преодолела отметку $2200 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

В условиях давления

Сейчас мы наблюдаем высокие цены на нефть в мире и аномально высокие цены на газ в Европе, что оказывает негативное воздействие на спрос, конкурентоспособность промышленности и экономики, а также и на коммунальные счета потребителей стран - импортеров сырья, сказал "Известиям" заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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- Но нет физического дефицита этих энергоресурсов на рынках. Если он возникнет в результате санкций или повреждения инфраструктуры, рынки отреагируют очень болезненно. Цены вырастут еще сильнее, но сейчас вряд ли кто-то сможет сказать, до каких величин, - заметил эксперт.

Министры Международного энергетического агентства (МЭА) на внеочередной встрече 1 марта приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также конфликта на Украине.

По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, решение ОПЕК+ в малой степени повлияет на стоимость топлива.

- Рост цен на нефть сегодня связан с опасениями ее дефицита на мировом рынке. Это подтверждается тем, что в последние дни произошел и скачок цен на другие сырьевые товары, которые экспортирует Россия, например на газ, пшеницу, алюминий и уголь, - добавил эксперт.

Дальнейший уровень цен будет определяться тем, какой будет динамика физических поставок нефти из России, добавил Марсель Салихов.

До конца марта мы можем увидеть $120 за баррель, а если конфликт вокруг Украины не будет быстро разрешен, то планка может достигнуть и $150 за бочку, считает Наталья Мильчакова. Для Запада высокие цены на нефть создадут дальнейшую проблему роста инфляции, которую не получится быстро решить, заключила эксперт.

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Котировки будут расти во многом из-за геополитики и опасений трейдеров, что мировые поставки могут лишиться части российского сырья, согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

- Это будет возможно, если государства-покупатели начнут снижать заказы или вводить ограничения для нефти из России. В частности, эмбарго на покупку нефти из РФ уже ввела Канада. Правда, страна не покупает наше сырье с 2019 года. Подобный законопроект сейчас находится на рассмотрении в конгрессе США, - сказал он.

Если не будет новых негативных новостей для российских производителей, нефть останется в рамках $100–110 за баррель, ожидает эксперт. В случае введения ограничений или дальнейшего выхода иностранных инвесторов из совместных проектов в РФ в нефтедобывающем секторе ситуация может ухудшиться и цены вырастут на 10–20% за короткое время, спрогнозировал Артем Деев.

Источник - Известия
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