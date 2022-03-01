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У Абрамовича отжимают "Челси"
23:15 02.03.2022

"Это было не ради бизнеса или денег": Абрамович объявил о решении продать "Челси"

Роман Абрамович объявил о решении продать "Челси", которым он владел почти 20 лет. "Это было не ради бизнеса или денег для меня, только ради чистой страсти к игре и клубу. Хочу отметить, что мне невероятно сложно принять это решение, и такое расставание с клубом причиняет мне боль", - поделился эмоциями миллиардер
Миллиардер Роман Абрамович сообщил, что решил продать свой футбольный клуб "Челси". Заявление опубликовано на сайте клуба.

По словам миллиардера, продажа будет небыстрой. Он не будет просить клуб вернуть ему одолженные деньги. "Это было не ради бизнеса или денег для меня, только ради чистой страсти к игре и клубу", - заявил Абрамович, его слова приведены на сайте "Челси". В ходе продажи будет создан благотворительный фонд, в который направят все доходы от продажи клуба. "Фонд будет создан в интересах всех жертв войны на Украине", - говорится в заявлении миллиардера.

"Хочу отметить, что мне было невероятно сложно принять это решение, и такое расставание с клубом причиняет мне боль. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба. Надеюсь, что смогу посетить "Стэмфорд Бридж" [стадион "Челси"] в последний раз, чтобы со всеми вами лично попрощаться. Быть частью "Челси" было честью всей жизни, и я горд всеми нашими достижениями. "Челси" и его болельщики навсегда останутся в моем сердце", - написал Абрамович.

О том, что Абрамович "активно" пытается продать футбольный клуб, ранее написала The New York Times и сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Представители Абрамовича и "Челси" не ответили на запрос WSJ.

По информации NYT, Абрамович нанял консалтинговую компанию из США Raine Group, чтобы подобрать нового владельца для клуба. Потенциальных инвесторов проинформировали, что к пятнице, 4 марта, Абрамович хочет увидеть предварительные предложения. Источник информации NYT не уточнила.

В числе претендентов - швейцарский миллиардер Хансйорг Висс (состояние $5,1 млрд по оценке Forbes). Он сам признался в интервью газете Blick, что участвует в переговорах наряду с тремя другими инвесторами. Висс не хочет покупать "Челси" в одиночку и надеется собрать "консорциум" из шести-семи человек. По словам Висса, Абрамович пытается не только быстро продать клуб, но и "все свои виллы в Великобритании". "Абрамович сейчас хочет слишком много. Вы знаете, что "Челси" должен ему 2 млрд фунтов стерлингов. Но у "Челси" нет денег. Сейчас мы не знаем, какая в точности цена продажи", - заявил Висс (цитата по NYT).

Второй претендент - американский бизнесмен Тодд Бойли, совладелец бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс", утверждает NYT - тоже без указания источника. В 2019 году Financial Times сообщала, что Бойли предложил Абрамовичу за "Челси" $2,9 млрд. Сейчас обсуждается около $2,5 млрд, хотя сумма может снизиться, если Абрамович захочет поскорее расстаться с командой, написала NYT. Сумма возможной сделки неизвестна, утверждает WSJ.

До этой недели Абрамович проявлял мало желания продавать команду, однако ситуация резко изменилась, отметила газета. На прошлой неделе Абрамович объявил о передаче управления "Челси" попечителям благотворительного фонда команды. По информации NYT, для некоторых попечителей и сотрудников клуба это стало большим сюрпризом. По словам осведомленного источника NYT, у попечителей просто нет компетенций для управления клубом. Когда это стало очевидно, Абрамович и задумался о продаже, утверждает газета.

Абрамович пока не включен в санкционный список Великобритании, однако в стране уже готовятся законопроекты, нацеленные на российских бизнесменов, в связи с "военной операцией"* России на Украине, отметили NYT и WSJ.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году примерно за $187 млн. За прошедшие годы "Челси" несколько раз стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Стоимость "Челси" в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд - это седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется "нападением", "вторжением" либо "объявлением войны", если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.

Ринат Таиров

Источник - forbes.ru
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