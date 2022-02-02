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Нур-Султан может попасть под санкции Запада, - Виктория Панфилова
00:03 03.03.2022

В МИД Казахстана пригласили британского посла

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
2.02.22

Касым-Жомарт Токаев считает, что роль ООН надо усилить.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за усиление Организации Объединенных Наций (ООН) и ее консолидирующей роли. Это заявление вызвано нарастающей геополитической напряженностью. Токаев также призвал Россию и Украину приложить максимум усилий, чтобы перейти к диалогу и миру. Однако в Лондоне позицию Нур-Султана расценили как поддержку Москвы. Казахстанский МИД пригласил посла Великобритании Кэтти Лич для разъяснений позиции по предложению британского парламента ввести санкции в отношении Нур-Султана. Негативные последствия для России могут усугубиться.
Член британского парламента Маргарет Ходж предложила ввести санкции не только против России, но и в отношении Казахстана и Азербайджана, которые, по ее мнению, "поддерживают Владимира Путина". Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс ответила, что изучит вопрос, добавив, что сейчас Лондон занимается санкциями против России и Белоруссии за проводимую спецоперацию в Украине.

В Нур-Султане заявление британского парламентария вызвало по меньшей мере удивление, поскольку Казахстан придерживается не просто нейтралитета в конфликте Украины и России, но и предлагает миротворческие услуги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуацию вокруг Украины. "При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

"Посла Великобритании вызвали в МИД Казахстана для получения разъяснений, с чем связано данное заявление члена британского парламента. Мы ожидаем комментариев посла", – сообщил в среду в кулуарах казахстанского парламента первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев. Он отметил, что министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выступает на разных площадках и предоставляет полную информацию об отношении Казахстана к ситуации в Украине (см. "НГ" от 01.03.22).

Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии Nur Otan, который состоялся накануне, призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для диалога и мира. "Казахстан готов предоставить услуги, если они потребуются", – добавил Токаев.

На съезде партии было объявлено о демократических преобразованиях. В частности, по инициативе Токаева отныне партия будет называться Amanat. Как сказал сам президент, в переводе слово "аманат" означает завет предков, наказ будущим поколениям и олицетворяет идеалы независимости, ценности сильной государственности и общего национального единства. По словам директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, произошла деперсонализация названия партии, учитывая фактор ее экс-председателя, в сторону определенной сакрализации и привязки к казахским народным ценностям и традициям.

Токаев пока остается председателем партии и заинтересован в ней в качестве своего рода группы поддержки официального политического курса, а также механизма коммуникаций с населением и контроля за госаппаратом. С другой стороны, в зависимости от характера предстоящих политических преобразований и других действий властей, включая вероятность проведения досрочных парламентских выборов, Токаев может пересмотреть свой партийный статус в пользу кого-либо из ближайших соратников.

Напомним, новая программа политических реформ будет озвучена в президентском послании народу Казахстана 16 марта 2022 года.

Что касается международной повестки, то Токаев выступил за усиление роли ООН. "30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН", – написал Токаев в среду в Twitter. Он отметил, что Казахстан плодотворно сотрудничает с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества: "В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли". Несмотря на все усилия казахстанской власти, в британском парламенте рассматривается вопрос введения санкций против Казахстана. Как заявила Маргарет Ходж, январские события в этой стране демонстрируют "истинную цену клептократии", и "наложение санкций на коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочные практики и не приведет к кардинальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией", – цитирует Ходж портал vlast.kz.

Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов сказал "НГ", что "мы вступили в формат тотальной войны". "В этой войне есть только две стороны – добро и зло. Все должны определиться, на какой стороне – добра или зла – они должны находиться. Сейчас мы видим, что маховик тотальной войны раскручивается, он затрагивает все сферы – от спорта и культуры до контейнерных перевозок и финансов. Санкции против Казахстана – элемент этой тотальной войны, шаг к тому, чтобы Россия не имела союзников и осталась в одиночестве. Это тревожный сигнал", – считает эксперт.

По мнению собеседника "НГ", Казахстан должен стать не просто воздушным хабом для России, но и буферной зоной на восточном направлении. Сейчас все полеты производятся через Актау. "Для России аэропорт Актау мог бы стать более удобным пересадочным пунктом, чем Стамбул или Дубаи. Наземный маршрут пройдет по коридору Север–Юг, через Иран. По нему будут поставляться продукты и другие товары. Банковские операции могли бы осуществляться через финансовый центр "Астана". С введением санкций против Казахстана Россия фактически оказывается в ситуации торговой блокады, сравнимой только с периодом Великой Отечественной войны, когда западное направление было полностью отрезано. В этом положении Россию спасает не какой-то длительный путь через Транссиб и Дальний Восток, а только путь через Иран, Азербайджан и так далее. Санкции – это попытка заблокировать для России возможный буфер между союзниками коллективного Запада и Россией", – подчеркнул Солозобов.

Источник - ng.ru
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