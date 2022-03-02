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Российская нефть стала опасным товаром, - Ольга Соловьева
00:20 03.03.2022

Рубль ослабел без сырьевой валютной поддержки
Ольга Соловьева

2.03.2022

Из-за роста цен на черное золото Соединенным Штатам пришлось расконсервировать свои стратегические запасы.
Мировые цены на нефть подскочили выше 100 долл.: в среду сорт Brent продавался дороже 113 долл. за баррель. А российская нефть марки Urals продается с максимальными скидками. И спрос на нефть РФ даже с учетом скидок снижается. Если тенденция к отказу от российской нефти сохранится, эмбарго на экспорт энергоносителей из РФ вводить и не придется, считают эксперты. При этом доходы от нефтегазового экспорта становятся ключевым фактором поддержки рубля.

Утром в среду цена барреля сорта Brent перевалила за 113 долл. И это случилось впервые с лета 2014 года. Днем ранее майские фьючерсы торговались на отметке в 104,94 долл. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась в среду на 5,15 долл. (4,98%) и составила 108,56 долл. за баррель.

Накануне стоимость этих контрактов выросла на 7,69 долл. (8%), до 103,41 долл. за баррель.

Для стабилизации на рынке Международное энергетическое агентство (МЭА) приняло решение о высвобождении 60 млн барр. нефти из стратегических резервов. По данным МЭА, резервные запасы участников организации составляют 1,5 млрд барр. Объявление о первоначальном высвобождении 60 млн барр., или 4% от этих запасов, эквивалентно 2 млн барр. в сутки в течение 30 дней, пишет агентство.

Отмечается, что в первую очередь цены на нефть растут на фоне сложной геополитической обстановки. Так, в понедельник Запад в ответ на действия России в Украине ввел санкции против РФ, направленные на изоляцию финансовой системы страны. Некоторые российские банки будут отключены от международной системы платежей SWIFT.

Уже введенные ограничительные меры пока формально не затрагивают российский экспорт энергоресурсов, однако многие аналитики полагают, что они могут подорвать спрос на нефть и газ из нашей страны. И это фактически уже происходит. Как сообщает агентство Reuters, дисконт Urals к Brent увеличился до 18,6 долл. Агентство S&P Platts сообщает, что в среднем отгрузки российской нефти идут с дисконтом в 18 долл за баррель. "Российская нефть марки Urals рухнула на 6,8 долл. за баррель в день, еще больше превысив самый низкий за всю историю дисконт по отношению к Brent, поскольку давление международных санкций сказывается на стоимости нефти", – сообщают в S&P Platts. До событий в Украине самый большой дисконт к ценам на российскую нефть Urals составлял до 7,78 долл за баррель.

Аналитики обращают внимание, что желающих покупать российскую нефть становится все меньше. "Сургутнефтегаз" на последних спотовых тендерах не смог продать партии на 500 и 200 тыс. т, сообщает Reuters.

Неясность масштабов будущих санкций затрудняет трейдерам операции с черным золотом из России. Финская Neste и шведская Preem уже объявили о сокращении закупок. Из-за неопределенности с платежами ограничивают закупку индийские и китайские переработчики, замечают в S&P Platts. Канада также стала первой страной, отказавшейся от закупок российской нефти. По информации Reuters, с аналогичной проблемой столкнулись покупатели нефти в балтийских портах РФ. Ранее о выходе с российского рынка из-за санкций уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil.

Участники рынка шокированы тем, что Urals не продается, даже несмотря на огромную скидку. Они не исключают, что дисконт будет еще выше. "Разницы в ценах отражают явное нежелание покупать российскую нефть, так как по-прежнему существует риск новых санкций, которые могут косвенно или прямо повлиять на закупки или поставки нефти", – отмечает руководитель отдела анализа поставок и добычи нефти S&P Platts Analytics Шин Ким. Ситуация остается непредсказуемой, а значит, цены будут продолжать расти, уверен эксперт.

И при этом практического запрета на импорт российской нефти пока нет. Однако он может еще появиться. В частности, группа американских сенаторов подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Штатами российской нефти, сообщила пресс-служба республиканца Роджера Маршалла, инициатора документа.

Если отказ от российской нефти будет сохраняться, то эмбарго на экспорт нефти из РФ вводить и не придется, считают эксперты Telegram-канала MMI. Они полагают, что при проблемах с платежами и поставками Россия будет терять доходы от экспорта как из-за цен, так и из-за сокращения объемов. "Доходы же от экспорта становятся сейчас ключевым фактором поддержки рубля, так как ЦБ ограничен в плане проведения интервенций из-за закрытия корсчетов", – напоминают экономисты.

Между тем до недавних пор экспорт российской нефти увеличивался. По данным ЦДУ ТЭК, по итогам февраля поставки черного золота из РФ увеличились почти на 12%, до 17,23 млн т. Среднесуточный экспорт составил 4,51 млн барр. Добыча также увеличилась. В феврале в России было добыто 42,23 млн т нефти с газовым конденсатом, что на 9,3% выше показателя февраля 2021 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,05 млн барр., следует из данных ЦДУ ТЭК. В международном рейтинговом агентстве Fitch доходы РФ от экспорта нефти в 2021 году оценивали в 9 трлн руб.

И российские, и иностранные аналитики отмечают, что полностью заменить российскую нефть очень сложно. Готовой альтернативы Urals на рынке Северо-Западной Европы нет. "Несмотря на выпуск нефти из стратегических резервов этих источников, дополнительных поставок в ближайшие месяцы недостаточно, чтобы компенсировать значительную потерю российской нефти", – считает Шин Ким.

"Российский нефтяной экспорт, по приблизительным оценкам, составляет около 8% от мировых поставок. Это серьезный объем, который практически нечем заменить", – говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, добавляя, что пока сложно сказать, как долго будет сохраняться повышенная турбулентность.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман называет разрыв между котировками эталонного сорта Brent и Urals в 8 долл. беспрецедентным. Обычно он составлял не более 3–4 долл., продолжает эксперт. "Это говорит об относительном ограничении возможностей продажи и спроса и на черное золото из России", – не исключает экономист. При этом он полагает, что физическое уменьшение объемов реализации может быть компенсировано высокими ценами. Тем не менее возможно увеличение добычи со стороны других стран ОПЕК+, возврат на рынок иранской нефти в случае срочного снятия эмбарго, поступление в продажу части "распечатанных" стратегических запасов США и иных стран, продолжает Гойхман.

Возможные потери РФ от экспорта компенсируются ростом курса доллара к рублю, предупреждает исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. И эксперт не видит предпосылок для замедления этого роста.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646256000
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