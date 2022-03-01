"Человек Пашиняна". Кто придет на пост президента Армении

00:28 03.03.2022

Парламент Армении изберет нового президента

Лидия Мисник



Член команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр Ваагн Хачатурян вскоре, вероятно, займет пост президента страны. Он сменит на этом посту невыгодного для Пашиняна Армена Саркисяна, который выступал с критикой в адрес армянского премьера, тем самым негативно влияя на и без того падающий после конфликта в Карабахе рейтинг премьера.

В парламенте Армении проводится процедура избрания президента страны. Кандидат на этот пост всего один - член команды премьер-министра Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.



Он оказался единственным претендентом на пост президента, поскольку оппозиционные парламентские блоки "Армения" и "Честь имею" ранее заявили, что не собираются выдвигать своих кандидатов и в сложившейся ситуации считают "неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов".



Как предполагает конституции Армении, для избрания президентом Хачатуряну нужно набрать не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. В законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна "Гражданский договор" - 71 мандат. Таким образом существует вероятность, что исход выборов будет решен во втором туре, в ходе которого кандидату для победы достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.



На этом посту Хачатурян сменит Армена Саркисяна, который был президентом Армении с 2018 года. О своей отставке он объявил 23 января 2022 года, объяснив свое решение тем, что у президента нет необходимых инструментов влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.



"Кандидатура Хачатуряна выгодна для Пашиняна, у которого были некоторые конфликты с прежним президентом",



сказал "Газете.Ru" заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Он обратил внимание, что уровень поддержки премьера за последние три года сильно упал, а поражение Армении в конфликте в Нагорном Карабахе раскололо общество и еще больше пошатнуло рейтинги главы правительства. "С учетом этих факторов критика со стороны президента Пашиняну была очень некстати", - отметил эксперт.



Уход Саркисяна, по его словам, был прогнозируем, просто было непонятно, когда он уйдет. Эксперт охарактеризовал его как "человека из прошлого", потому что его приход был связан с переговорами и политическими играми в Армении времен президентства Сержа Саргсяна. К тому же он не смог полностью интегрироваться в новые политические и военно-политические реалии.



"Фигура президента и его статус сильно изменились, его полномочия были сильно урезаны в результате конституционной реформы в Армении. Это позволило передать все полномочия в руки премьер-министра. Пашиняну и его ближайшему окружению на посту президента нужен был человек, разделяющий их взгляды и который готов влиться в их команду и поддержать тот политический курс, который реализует Пашинян.



Это чисто техническое назначение, оно будет означать усиление бюрократических позиций команды Пашиняна", - объяснил эксперт "Газете.Ru".



В связи с этим и кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе Армении ожидать, по словам Вадима Муханова, не приходится.



Президентство Хачатуряна не окажет никакого влияния на отношения ни с Россией, ни с любым другим государством, поскольку у президента Армении по конституции полномочия исключительно представительские, обратил внимание директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.



"Должность президента в Армении - это примерно аналог должности президента в Германии. Поэтому влиять на какие-то внешнеполитические решения он не может. Что касается его личности, он выходец из лагеря правящей элиты и в этом смысле никаких особых расхождений у него с ними быть не должно", - объяснил он "Газете.Ru".