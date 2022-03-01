Забудьте о двух войнах одновременно, США и одну не потянут

00:56 03.03.2022

Global Times (Китай): забудьте о двух войнах одновременно, США и одной не потянут



В Белом доме считают, что США по силам сосредоточиться на двух театрах военных действий - Индо-Тихоокеанском и в Европе, пишет Global Times. Однако они просто пудрят людям мозги. Лучшие времена американской мощи давно позади.



Редакционная статья



Едва ли хоть одна страна в мире жаждет улучшить свой стремительно портящийся имидж сильнее США. Вот как высказался в понедельник координатор Белого дома по индо-тихоокеанской политике Курт Кэмпбелл (Kurt Campbell): США по силам сосредоточиться на двух театрах военных действий - Индо-Тихоокеанском и в Европе. Он хочет доказать, что США по-прежнему господствуют, а их мощь остается непревзойденной.



Однако суровая правда заключается в том, что Вашингтон не захочет лезть ни на один из этих театров.



На мероприятии Немецкого фонда Маршалла Кэмпбелл заявил, что Вашингтон ранее активно участвовал на двух театрах военных действий одновременно, в том числе во время Второй мировой и холодной войны. "Это сложно. Это дорого. Но это необходимо", - подчеркнул он.



Однако из последующих замечаний Кэмпбелла стало ясно, что он пудрит людям мозги. Он перечислил несколько событий, якобы продемонстрировавших "решимость" США поддерживать взаимодействие с Индо-Тихоокеанским регионом на высоком уровне, - в том числе запланированный на март саммит с лидерами Юго-Восточной Азии и запланированный на май саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Австралия, Япония и Индия) или "Четверки".



Но на самом деле он просто жонглировал словами. Упомянув слово "театр", Кэмпбелл сознательно приравнял борьбу с двумя политическими противниками США к ведению двух войн одновременно, считает профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И.



Даже если сосредоточиться на возможностях США во Второй мировой и холодной войне, из истории складывается совсем иная картинка, чем та, что отчаянно рисует Кэмпбелл.



Во Второй мировой США воевали на Тихоокеанском и Европейском ТВД. Однако на Аркадийской конференции 1941 года вскоре после вступления США в войну президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подтвердили стратегию "Европа превыше всего". По ней США и Великобритания договорились бросить основную часть ресурсов на Европейский ТВД.



Что же касается холодной войны, то, по словам тогдашних стратегов, Пентагон был готов вести "две с половиной войны" одновременно - то есть две большие региональные войны и одну поменьше.



В самом деле? Почему же тогда лед тронулся и США установили дипломатические отношения с Китаем?



"Бывший президент Ричард Никсон давно решил за США: две войны одновременно им не по карману. Именно поэтому Вашингтон решил ослабить напряженность с одной из сторон - в итоге это и привело к его визиту в Китай", - объяснил Шэнь.



Что касается сегодняшней американской мощи, то лучшие ее времена давно позади: даже сам Вашингтон не уверен, что сможет выиграть хотя бы одну региональную войну. Доказательство тому - решение США не отправлять свои вооруженные силы на передовую на Украине. Можно вспомнить и другие примеры: как они погрязли в конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и ни там, ни тут не смогли добиться победы. На этом фоне вести две войны одновременно для США - самоубийство.



Экономика США в катастрофическом положении. Даже когда они набрались смелости и ввели таки "санкции ядерного уровня", отключив Россию от системы Swift, то банки, связанные с энергетическим сектором, им пришлось тщательно обходить стороной. "Как с таким малодушным и сверхосторожным подходом Кэмпбелл надеется убедить хоть кого-то, что США смогут сражаться и выиграть две войны одновременно?" - поинтересовался Шэнь.



Однако показать миру свою слабость США боятся, - именно поэтому Кэмпбелл столь упорно вводит аудиторию в заблуждение, создавая ложное впечатление былой силы. Чем жестче тон американских политиков, тем яснее хрупкость самих США.



Остров Тайвань содрогается, увидев, что происходит на Украине. Кэмпбелл попытается поднять его боевой дух жесткими словами в адрес материкового Китая, словно это как-то предотвратит воссоединение, считает доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян.



Кэмпбелл наверняка будет уверять Тайвань, что США все еще могут предложить ему непроницаемую защиту, хотя за украинским кризисом на другом конце земного шара они лишь пассивно наблюдают. Посмотрим, сколько людей до сих пор верят американским посулам.



По сравнению с эпохой Второй мировой солнце Америки заходит. Сейчас США пытаются усилить свое влияние лишь на словах - разглагольствованиями и перебранками. Кого они пытаются обмануть? Кого это испугает? Забудьте о двух войнах, США и одного ТВД будет много.