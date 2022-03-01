1972: для чего иранский шах Реза Пехлеви изучал ядерную физику в Алма-Ате

01:00 03.03.2022

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ



Фоторепортажи из прошлого от Андрея Михайлова



Институт ядерной физики (ИЯФ) в Алма-Ате, появившийся в конце 1950-х, был предметом гордости Академии наук Казахской ССР. Стараниями Каныша САТПАЕВА, первого президента Академии, и академика ЛАТЫШЕВА, первого директора, институт изначально строился "на вырост". Вкупе с корпусами, отделами и лабораториями, оборудованными самыми передовыми установками, на отведенной территории под Алма-Атой создавался новый научный городок для сотрудников.



Так что не случайно, что в числе специалистов ИЯФа вместе с лучшими выпускниками физфака КазГУ оказались молодые и амбициозные физики, собранные со всего Союза. Необыкновенная научная аура, образовавшаяся здесь в те годы, зиждилась на двух важных составляющих – нормальных условиях для перспективной работы и продуманном пространстве для нормальной жизни. Научный городок (позже – поселок Алатау, ныне микрорайон Алатау), населенный строителями, учеными и их семьями, вырос на пустыре среди колхозных нив и выглядел каким-то порталом в будущее.



Сильным моментом, окончательно утвердившем полноценность Института ядерной физики, стал пуск в 1967 году исследовательского ядерного реактора ВВР-К, 70-метровая труба которого тут же превратилась в главный символ научного центра под Алма-Атой. Появление этого небольшого (6 МВт) реактора стала знаменательным событием не только для научной общественности, но и для всей республики в целом.



Не случайно реактор в ИЯФ был в те годы чуть ли не главной достопримечательностью Алма-Аты. И высокие гости, хотя и нечасто, но посещавшие отдаленную республику, в рамках визитов зачастую бывали в научном городке и обязательно посещали реактор. Ну, а чего бы не похвалиться? Вспомним, что развитие ядерной физики было таким же трендом века НТР, как и покорение космоса.



И в этом контексте заслуживает внимания визит шаха Реза Пехлеви (большого, кстати, друга американского народа). Было это, если мне не изменяет память, осенью 1972-го, в рамках поездки монарха по СССР. Кортеж из черных "Чаек" (тогдашние лидеры и даже монархи не стеснялись садиться в "чужие" машины), эскортируемый мотоциклистами на милицейских "Уралах", пронесся по Кульджинскому тракту, просквозил мимо научного городка и "причалил" к воротам Физкорпуса.



Про предстоящий визит шаха в ИЯФ знали заранее. У входа его ожидали не только руководители и сотрудники института, но и юные пионерки в красных галстуках с букетами простеньких гвоздик. Если не знать гостя, то ни за что не угадать, что встречают-то не лидера какой-нибудь страны победившей демократии, а самоличного монарха, к тому же не очень благорасположенного к нашей стране.



В моей фототеке сохранились снимки, которые прекрасно передают атмосферу высокого визита. По ним видно, с каким волнением казахстанские физики встречали высокого гостя (присущая этому типу людей ирония, понятно, осталась за кадром), как хорошо и доходчиво ему все объяснили в конференц-зале и с каким теплом проводили экскурсию по лабораториям и отделам института.



"На горячее" дорогому гостю, облаченному в белый халат и пилотку, показали главную достопримечательность и основной "прибор" института - тот самый атомный реактор. В чем был интерес иранского монарха к достижениям советской ядерной физики - теперь можно лишь гадать. Во всяком случае, в контекст нынешней ядерной программы Ирана он укладывается. Хотя нынешний режим никак не соединен с прежней шахской властью. Самого шаха, спустя пять лет после визита в Алма-Ату свергнутого разразившейся Исламской революцией, из страны изгнали, он бежал в Египет, где вскоре умер.



Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР" и географической дилогии "К западу от Востока. К востоку от Запада".



Фото: Ⓒ Ratel.kz / из архива Андрея Михайлова.