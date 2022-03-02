$116 за баррель – нефть продолжает дорожать

06:43 03.03.2022

Впервые с сентября 2013 года цена на нефть марки Brent превысила $116 за баррель.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 08:48 по времени Нур-Султана майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивали на 1,81% – до $116,63 за баррель; апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,8% - до $113,7 за баррель.



Цена Brent превысила 108 долларов впервые с августа 2014 года

Напомним, 24 февраля цена эталонной марки нефти Brent впервые с сентября 2014 года превысила $100 за баррель.