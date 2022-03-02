В Кыргызстане предлагают ограничить рубль

06:44 03.03.2022

2 марта 2022, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



В Кыргызстане необходимо ограничить рубль. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Дастан Бекешев.



Он отметил, что кабмин должен принять меры по защите сома.



"Идет валютная инфляция. Мы должны ввести ограничение рубля. Эти меры направлены не против России. Сейчас Нацбанк продает валюту, но рубль все равно к нам заходит. У нас маленькая страна, нет условий для защиты сома", - сказал он.



Кроме этого, депутат предложил кабмину рассмотреть вопрос индексации заработной платы, пенсий и пособий.



Депутат Алишер Козуев сообщил, что мигранты из России не могут перевести деньги в долларах.



"SWIFT в России не работает, мигранты, наши бизнесмены не могут перевести деньги в долларах. Давайте заслушаем информацию председателя Нацбанка", - предложил нардеп.



Отметим, за последнюю неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 10 сомов, евро - на 8 сомов.