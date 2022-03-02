 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг хочет вновь изменить Конституцию Туркменистана
06:58 03.03.2022

Гурбангулы Бердымухамедов намерен внести изменения в Конституцию страны и перераспределить полномочия органов власти, сообщает Zakon.kz.
На встрече с депутатами Меджлиса Бердымухамедов отметил, что в этом году исполнится 30 лет со дня принятия Конституции Туркменистана и учреждения государственного флага.

По его словам, в 2020 году были внесены изменения и дополнения в основной закон страны: создан двухпалатный парламент и проведены выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Тогда 25 сентября в Туркменистане была принята уже девятая редакция Конституции.

Кроме того, Бердымухамедов рассказал о том, что туркменское законодательство "постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями эпохи", а также заявил о необходимости совершенствовать Конституцию "в соответствии с задачами развития государства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства".

"Возрождением новой эпохи могущественного государства" в Туркменистане назвали 30-летний (с 2022 по 2052 год) период развития страны. Сейчас в стране проходит "Эпоха могущества и счастья", которая началась в феврале 2012 года.

Обращаясь к присутствующим, при разработке предложений по совершенствованию основного закона страны Бердымухамедов поручил пересмотреть полномочия, права и обязанности органов государственной власти.

Очевидно, как отмечено в издании "Хроники Туркменистана", Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы готовятся к совместному управлению Туркменистаном.

Напомним, что в Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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