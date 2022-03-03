Китай на фоне противостояния США и России, - Виктор Пироженко

07:06 03.03.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 03.03.2022



Запад возлагает особые надежды на отступление Пекина от стратегического взаимодействия с Москвой



Украинский кризис создал для КНР новые вызовы, источником которых стало давление Запада на позицию Пекина в украинском вопросе.



В ходе санкционной войны с Россией Запад возлагает особые надежды на отступление КНР от стратегического взаимодействия с Москвой. Кроме того, в Японии наблюдаются попытки использовать кризис в отношениях между Россией и Западом для атаки на неядерные принципы страны, с прицелом на возможное в будущем противостояние с КНР.



Попытки рассорить Россию и Китай на этой почве США предпринимались и ранее, но особенно активными они стали в последние четыре месяца. На фоне этих попыток позиция Китая в отношении приверженности всеобъемлющему стратегическому взаимодействию с Россией остается неизменной. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции 1 марта на вопрос Reuters "Будет ли кризис стимулировать российский спрос на китайские товары и большую роль юаня в двусторонней торговле с Россией?" сказал: "Санкции не являются эффективным решением проблем. Последовательная позиция Китая заключается в том, что мы выступаем против всех незаконных односторонних санкций. Китай и Россия продолжат нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды".



Позиция Пекина в отношении украинского кризиса остается взвешенной и однозначной – это нейтралитет и поддержка прямых российско-украинских переговоров для мирного разрешения кризиса. Эту позицию глава МИД КНР Ван И пояснил в телефонном разговоре с лидерами ЕС, Франции, Германии и Великобритании в преддверии состоявшейся на днях чрезвычайной специальной сессии ООН по украинскому вопросу.



При этом в Китае нет сомнений по поводу главной движущей силы украинского кризиса: это действия НАТО во главе с США по сужению пространства безопасности для России. В этом контексте украинский кризис стал точкой сосредоточения всех критических проблем в отношениях Россия – НАТО, которые накапливались десятилетиями.



Как и Россия, Китай считает, что "безопасность одной страны не должна идти в ущерб безопасности других стран, а тем более региональная безопасность не должна гарантироваться усилением или даже расширением военных блоков... Учитывая пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, законные требования России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и должным образом учтены".



Цуй Хэнцзянь, директор департамента европейских исследований Китайского института международных отношений, полагает, что, если бы кризис на Украине в основном решался Европой, а не Соединенными Штатами и НАТО, "мирные переговоры уже были бы реализованы задолго до того, как Россия потеряла терпение и начала военные операции".



Что касается хода операции по денацификации Украины и разоружения киевского режима, китайские военные специалисты высоко оценивают сдержанность русской армии в использовании силы против украинской стороны. Подчеркиваются противоположные цели России и США в ходе военной операции: Россия не хочет, чтобы конфликт продлится долго, США не хотят, чтобы конфликт закончился быстро. Запад стремится максимизировать потери как для России, так и для Украины, а не минимизировать ущерб. Запад сейчас "заливает украинский пожар бензином".



По мере развития операции по принуждению киевского режима к миру пропагандистские инструменты США начали дискредитацию Китая в лице китайских пользователей сети. На днях в New York Times вышла статья "Почему китайский Интернет приветствует вторжение России", где утверждается, что китайские пользователи сети, как правило "пророссийские, провоенные и пропутинские", в то время как мир "в подавляющем большинстве" осуждает военную операцию России на Украине. Эта статья – типичный образец соединения двух приемов насаждения лжи: говорить от имени всего мира, навязывая настоящему большинству американские предвзятые оценки, и обвинение в "поддержке Путина" всех, кто решительно не осуждает Россию.



Люй Сян, научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии общественнных наук, указывает, что "США рассматривают Китай и Россию как своих главных "врагов" и прилагает все усилия, чтобы сдержать две страны. Естественно, что китайский народ может легко понять чувства России". В то же время многие китайцы считают, что эту контратаку Путин вынужден был предпринять в условиях расширения НАТО на восток за счет Украины.



Еще одна тревожная новость, касающаяся не только Китая, но и России, связана с заявлением 27 февраля бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости пересмотра Японией после кризиса на Украине той части соглашения с Соединенными Штатами, где говорится о ядерном оружии. Фактически Абэ выступил за пересмотр трех неядерных принципов и предложил Японии обзавестись ядерным оружием.



Китайские эксперты справедливо считают, что, если "безумие японского правого крыла" соединится с технологическими возможностями Японии, это полностью высвободит ее военный потенциал и тогда "возможен побег милитаризма из клетки, которая держала его в ловушке почти 80 лет".



Все это может стать реальностью, учитывая нарастание противостояния США с Россией и Китаем и повышение американцами ставок за счет наделения своих союзников новыми военно-стратегическими возможностями. Тенденция обозначилась четко. Препятствия к тому, чтобы США в интересах давления на Китай и Россию пошли на уступки Токио в "ядерном" вопросе размываются. Тем более что США рассматривают Японию как наиболее важный противовес Китаю в Восточной Азии. В Китае с тревогой отмечают, что меняющийся подход Вашингтона уже позволил японским правым "ослабить стратегические нити, которые связывали их в течение почти 80 лет" и "обладание ядерным потенциалом, вероятно, будет их конечной целью".



В КНР делают вывод, что тактика наращивания на Западе антикитайской истерии в связи с украинским кризисом согласуется со стремлением США к победе в войне против Китая без единого выстрела.