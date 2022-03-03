Безрукое будущее. Общество, зависимое от технологий, умрет быстрее, чем кончатся консервы, - Г.Иванкина

07:11 03.03.2022

Безрукое будущее

общество, полностью зависимое от технологий, умрет быстрее, чем кончатся консервы

Галина Иванкина

3.03.22



"Всего более поразило меня в этом новом мире почти полное отсутствие любознательности у людей".



Герберт Уэллс "Машина времени"



Последние десять лет мое поколение (я не говорю уже о стариках) жило под легоньким прессингом стартаперов и прочих бизнес-коучей. "Судьба ласкает молодых и рьяных", - как пел маркиз Рикардо из советской экранизации "Собаки на сене", и дело не в пресловутом эйджизме, то есть дискриминации по возрасту, а в том, что наш кружок "Умелые руки" с выпиливанием и штопкой будет не нужен в блистающем мире "цифры" и тотального интернета.



Зачем ремонтировать, если идешь и покупаешь новое? К чему варить борщ, когда можно поесть его в "этническом" ресторане – под легкую инструментальную музычку, имитирующую "Полюшко-поле"? С какой стати он – менеджер вышесреднего звена будет забивать в стену пресловутый гвоздь? Нынче это делают всякие лузеры, не знающие, чем отличается эйч-ар от рекрутинга, а завтра на их место придут вежливые роботы. На Земле останутся лишь умные, продвинутые и – белорукие. То есть безрукие. Помните элоев из мрачной фантастики Герберта Уэллса? Они самые.



Тихие и светленькие, но не добрые. Ничем не интересующиеся. Половые различия – минимальны. Социальное развитие – на уровне пятилетнего ребенка. Это я пишу не о столичных хипстерах, недавно скандировавших "Нет войне!", а в прошлом году: "Свободу Алексею Навальному!" - это уэллсовская "высшая раса" в стадии ее вырождения. Вы заметили, как быстро у пожирателей маффинов и чизкейков меняется мода на смыслы? Они безучастно слили "блогера Леху" и нашли себе новый фетиш в виде желто-блакитного аватара на Фейсбуке.



Иные папы-мамы 2000-х растили детей-неженок. Мол, мы-то настрадались в детском саду со злыми няньками, а потом еще на физре в школе и пионерлагерной "Зарнице", так пусть наши чада растут орхидеями – учат иностранные языки, путешествуют, получают странные профессии, где не надо и бумажки перекладывать – оно само перекладывается в мудром компьютере.



Вот тебе, дитятко, новый айфончик, бацай по экранчику, фотографируй свои фалафели да смузи. Только не суй бабушкину вязальную спицу в розетку, а все остальное - мелочи. А то, что пишешь ты, как курица лапой, так эти виньетки, вроде заглавных В и Ф не надобны, да и запятые можешь не ставить – блогер должен хайпо-мысль донести, а не грамматикой утруждаться. В общем, ничего умей, а пицце-доставка… сама себя доставит. В ближайшем будущем галушки начнут сами обмакиваться в сметану и прыгать в рот. Хотя, Гоголя ты не читай, много букв ибо.



Однако ситуации бывают разные и выживание человечества – это вопрос непраздный. Кто выживет в экстремальных условиях, когда айфон превратится в тыкву, а хрустальные башмачки будет некуда надеть? Старперы победят стартаперов и какого-то симбиоза (даже каннибальского) морлоков с элоями не случится. Тот, кто никогда не разводил костер, но знает, где можно заказать роллы – не жилец. Тот, кто с детства уяснил, что творог добывается из вареников, а деньги – с карточки, тот – увы.



Но самое дикое, что на зов Будущего, где вместо продавцов будут улыбающиеся голограммы, откликнулись и те, кому 50+. Cудьба цивилизации – непредсказуема и уже сейчас раздаются вопли на тему: "В банкомате кончилась бумага!" Случись что, и общество, полностью зависимое от технологий, умрет быстрее, чем кончатся консервы, потому что их надо еще суметь открыть.