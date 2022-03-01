Урок на завтра. Будущее Украины – какие варианты возможны, - С.Михеев

09:13 03.03.2022

Урок на завтра. Будущее Украины – какие варианты возможны

Михеев Сергей

01 марта 2022



Какое будущее ждет Украину после завершения спецоперации Российской армии, можно только гадать. Мы пока не знаем даже, когда и как закончится силовая фаза. Если исходить из декларируемых российским руководством политических целей, должна произойти смена политической власти на Украине.



И эта власть должна учредить некое новое политическое устройство страны, в котором не будет ничего, что могло бы угрожать как минимум с военной точки зрения безопасности России. Значит, там не будет ориентации на блок НАТО и даже никакого военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, не будет армии, способной реально угрожать нашей стране. А в сфере идеологии, образования, культуры должна быть изъята та часть, которая позиционирует Россию как главного врага Украины и соответственно рассматривает необходимость войны с ней едва ли не как основную цель государства. Это минимальные задачи, которые должны быть решены.



Как достигать поставленные цели – уже другой вопрос. Это будет зависеть от ряда факторов. В первую очередь от итогов военной спецоперации, полный замысел которой в эти первые дни не просматривается. Ну и понимания того, как должна выглядеть Украина. На мой взгляд, сохранять ее в нынешнем виде бессмысленно – мы попросту не сможем договориться с людьми из Львова, Ровно и других западных регионов.



Мне неоднократно приходилось бывать на Украине, работать там, и я видел, что в отношении выборов, а уж тем более различных соцопросов страна делилась минимум на три части. Минимум! Это юг и юго-восток, затем центр, в свое время объединившийся с Россией в результате Переяславской рады в 1654 году, и условный запад. Это деление сохранялось в том числе и после 2014 года, никакого объединения нации не случилось. А значит, попытка сохранить нынешнюю Украину в полном составе приведет к тому, что через некоторое количество лет России опять придется решать тот же вопрос, который она решает сегодня. Я лично не вижу смысла в этом, но какой путь изберет российское руководство, мне трудно сказать.



Просматриваются три основных варианта. Первый – переговоры с Владимиром Зеленским как с избранным президентом страны, тем более что результаты выборов Россия признала. Мне кажется, это будет самый неудачный вариант, потому что лично я уже не верю в его способность держать данное слово. Второй вариант – уход Зеленского в отставку де-факто или де-юре и разговор с какой-то переходной властью, вроде комитета национального спасения. Но кто туда может войти – это отдельный непростой вопрос. В элите Украины все более или менее вменяемые люди или высланы из страны, или запуганы, или даже убиты. И вариант номер три – образование новых народных республик по образцу Луганской и Донецкой. С ними уже можно вести разговор, но при условии изоляции Западной Украины и вытеснения на ее территорию всех тех, кто будет пытаться продолжать сопротивление. Но по какому именно пути пойдет российское руководство, я предположить не могу.



Сейчас можно услышать, что реализовывать новую государственную политику будущей Украины стоило бы поручить выходцам из ДНР и ЛНР – они и структурированы, и их доброе отношение к России сомнению не подлежит. Но я не одобряю подобный путь. Донецкие в Донецке, одесские в Одессе, в Киеве киевские, но одна из проблем украинской столицы в том, что за последние годы ее насытили людьми с Западной Украины. Возврат какого-нибудь условного Януковича не позволит решить проблему. Главная беда всех постсоветских лет Украины в том и состояла: абсолютная неадекватность всех региональных элит, они не умели договариваться между собой. И это может стать проблемой, которую решить будет сложнее, чем вопросы военного характера.



То есть военная операция продлится еще некоторое время, но решаемые ею вопросы, в общем-то, понятны. А вот политические проблемы куда сложнее и их решение может растянуться на годы. Но если сейчас вопрос военной безопасности России необходимо решить достаточно срочно, то политическим устройством Украины в дальнейшем можно заниматься уже не спеша.



Долгое время едва ли не главной властью на Украине были олигархи, и что их ждет в будущем государственном устройстве – тоже большой вопрос. Я думаю, что подход должен быть выборочным. Кого-то к власти допускать нельзя ни в коем случае, кто-то, наверное, найдет там свое место. Условным коломойским места наверняка не будет, а условным ахметовым – почему бы и нет? Их судьбу решит точечный, персональный подход, и многое зависит от того, как они сейчас сориентируются. Те украинские политические деятели, которые поймут изменение ситуации и начнут действовать более активно, могут добиться успеха. А проиграют те, кто продолжит прежнюю игру.



И еще – есть опасность, что при сохранении Украины в прежних границах она может превратиться для России в "большой Донбасс", территорию, в которую придется непрерывно вкладывать средства с минимальной вероятностью их возврата. Потому с точки зрения безопасности нашей страны стоит определиться, какие-то территории напрямую включить в зону непосредственного российского влияния. От остальных будет требоваться только одно – не создавать для России военной опасности.



Сергей Михеев,

политолог

Опубликовано в выпуске № 8 (921) за 1 марта 2022 года