Авгиевы кабинеты. Спецоперация на Украине – лишь начало трудного пути для России, - К.Сивков

09:41 03.03.2022 Сивков Константин

01 марта 2022



21 февраля президент России, опираясь на обращение Государственной думы РФ и мнение членов Совета безопасности России, принял решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. А два дня спустя в ответ на обращение глав народных республик дал согласие на ввод войск на их территории – для защиты мирных граждан. Казалось бы, этим все и ограничится, но судя по всему, российского лидера сильно задело не столько глупейшее высказывание Владимира Зеленского о возможности возвращения Украины в круг ядерных держав, сколько весьма благосклонное восприятие этого посыла Мюнхенской конференцией, а значит, и странами НАТО. Скорее всего именно этим можно объяснить внезапное начало спецоперации по демилитаризации и денацификации соседнего государства.



Всей цепочке принятых тяжелых решений предшествовало резкое обострение военной обстановки на западных границах этих на тот момент непризнанных республик, сопровождавшееся массированным обстрелом их территории, засылкой диверсионно-разведывательных групп ВСУ. При этом обстрелу со стороны ВСУ подверглась и территория РФ, где была обнаружена и уничтожена ДРГ ВСУ, пытавшаяся проникнуть в Ростовскую область. В ходе боя были уничтожены две БМП ВСУ, пытавшиеся эвакуировать ведущую бой ДРГ. Нарастание военной напряженности у границ ДНР и ЛНР с очевидной подготовкой группировки ВСУ к началу крупномасштабной военной операции против этих республик заставило их руководство обратиться к России с просьбой принять часть мирных жителей на своей территории, чтобы вывести их из-под ожидаемых ударов ВСУ. Российское руководство с пониманием отнеслось к просьбе руководства ДНР и ЛНР, и эвакуация наиболее уязвимых слоев населения на нашу территорию началась практически немедленно. Впрочем, с переходом армий ДНР и ЛНР в наступление эвакуацию быстро свернули.



Цели и задачи

До последнего момента казалось, что сценарий втягивания нашей страны в войну не удался. Дело дошло до того, что когда с Украины под влиянием западных СМИ началось бегство олигархов и других представителей высшей украинской элиты и даже определенной части рядового населения из числа наиболее тесно связанного с нацистами и нацистским режимом на Украине, президент Зеленский был вынужден обратиться к народу с речью, в которой он призвал не поддаваться панике и возвращаться в страну, отметив, что военную истерию нагнетают "некоторые страны", а Россия нападать не собирается. Однако в дальнейшем, видимо, под резко усилившимся давлением на него со стороны американских кураторов он был вынужден пойти на обострение военной напряженности на юго-востоке страны, что выразилось в демонстрации подготовки к наступлению и наращивании интенсивности обстрелов. Это в свою очередь привело к упомянутой цепочке событий, закончившейся переходом противостояния в горячую фазу.



Ожидаемо, что сразу после этого акта лидеры ряда крупных западных стран – США, Франции, Германии и Великобритании заявили о решимости ввести против России и признанных нашей страной республик комплекс самых жестких экономических санкций. Вместе с тем надо признать, что реакция западных элит на этот шаг России была достаточно вялой. Это свидетельствует о том, что они, вроде как постоянно крича о готовящемся вторжении, сами не ожидали от руководства России такого шага и были не готовы адекватно на него отреагировать.



Похоже, они готовились к разным вариантам развития ситуации, и если бы не удалось разжечь конфликт на юго-востоке Украины, его можно было инициировать в другом регионе. Судя по наращиванию группировки ВС стран НАТО в Румынии, вероятной зоной такого конфликта могло стать Приднестровье.



"Устранение в интересах транснациональных элит нынешней российской власти жизненно необходимо, причем в кратчайшие сроки, пока предлагаемые ею идеи не получили массового распространения в мире"

Теперь ситуация изменилась, и надо полагать, что действия глобальных и западных элит приобретут существенно более жесткий характер в отношении нашей страны, что ожидаемо приведет к нарастанию военной напряженности в мире в целом. При этом их намерения не изменятся – взятие России под свой контроль с отстранением Путина от должности президента. Эту цель Запад преследует уже на протяжении длительного времени, что обусловлено рядом объективных причин.



Одна из главных состоит в том, что российский лидер выдвинул альтернативу тому проекту нового мирового порядка, который от имени глобальных сил представил Клаус Шваб в своей книге "Четвертая промышленная революция". Это есть не что иное, как начало открытого идеологического противостояния, суть которого состоит в противопоставлении многополярного и мондиального мирового порядка, традиционных и постмодернистских ценностей. А это лишает глобалистов возможности устроить мир по Швабу, поскольку предложенная альтернатива более привлекательна для большинства стран и национальных элит, она может стать идейной основой их консолидации. Устранение в интересах транснациональных элит нынешней российской власти жизненно необходимо, причем в кратчайшие сроки, пока предлагаемая ею идея не получила массового распространения.



Другой причиной являются серьезные внутренние проблемы в США, где действующий президент от демократов, а точнее – от глобальных элит терпит поражение одно за другим и, потеряв до беспрецедентно низкого уровня поддержку в обществе, стоит перед угрозой возможного импичмента. И уж точно на второй срок он рассчитывать особо не может. В этих условиях "маленькая победоносная война" поможет ему укрепить свое пошатнувшееся положение. Примерно в такой же ситуации находятся и европейские элиты, оказавшиеся перед лицом глубоких социальных кризисов, расколов, противоречий и проблем, созданных ими самими, разрешить которые они, по-видимому, не могут. Потому война как возможный выход из сложившегося положения ими рассматривается как приемлемая перспектива.



Однако если европейские правящие круги рассматривают вооруженный конфликт лишь как способ укрепления своего положения, то для глобалистов и нынешней демократической американской элиты это реальный способ снести в России действующую власть. Изучению связи революции 1905 года и поражения в России в Русско-японской войне в американских аналитических центрах уделялось большое внимание, что даже нашло отражение в открытых источниках. Судя по мнению некоторых политологов Запада, учитывая нарастание внутренней социальной напряженности в нашей стране, резонансное внешнеполитическое поражение России может вполне стать детонатором, способным взорвать страну. Более того, даже бездействие российских властей в ответ на демонстративно агрессивные действия окажется губительным для них фактором.



Из сказанного следует неизбежность наращивания давления на Россию. При этом наряду с радикальным усилением мер экономического характера продолжатся попытки втянуть нашу страну в военный конфликт. И если на юго-востоке Украины возможности развязать его существенно снизились, поскольку руководство Украины точно не решится на прямое военное столкновение с Россией, то будут изыскиваться иные.



Вариант "Приднестровье"

Одним из наиболее вероятных и опасных является Приднестровское направление. Блокирование Приднестровской Молдавской Республики с обеих границ – молдавской и украинской – может принудить Россию к активным наступательным действиям. А вариантов деблокировать ПМР у нас только два: высадить десант, пробив "коридор жизни" к побережью Черного моря, или вести наступление по территории Украины до границы с Приднестровьем. В обоих вариантах России придется атаковать. При попытке высадить десант по кораблям Черноморского флота может быть нанесен ракетный удар самолетами В-1В "Лансер" ПКР большой дальности AGM-158C в количестве более полутора сотен единиц, что по расчетам приведет к тяжелым и неприемлемым потерям нашего корабельного состава и заставит отказаться от десантных действий. Это само по себе в глазах нашего народа будет выглядеть аналогом Цусимского поражения и может стать детонатором серьезных потрясений.



При наступлении через территорию Украины наши войска втянутся в тяжелые бои по прорыву обороны ВСУ, что приведет к большим потерям личного состава, боевой техники и вооружения. Это создаст благоприятные условия для объявления России агрессором на уровне ООН с вероятным исключением нашей страны из СБ ООН и лишением ее права вето, после чего будет принята резолюция об оказании Украине военной помощи со стороны мирового сообщества с последующим вступлением в войну стран НАТО во главе с США.



Таким образом, после признания Россией ДНР и ЛНР этот вариант войны против России вполне может быть избран американской элитой в качестве основного. Однако в этом проекте есть слабое звено – Молдова. Ее руководство уже несколько месяцев демонстрирует явное нежелание участвовать в этой авантюре. По всей видимости, прозрачные намеки "Газпрома" на возможность перекрытия поставок газа в Молдову в преддверии холодной зимы заставили президента Майю Санду серьезно задуматься о последствиях блокады ПМР для страны и ее лично. А без блокады Приднестровья со стороны Молдовы этот вариант войны против России теряет смысл. Так что пока, несмотря на наращивание натовской группировки в Румынии, реализация этого сценария находится под большим вопросом.



Есть возможность втянуть Россию в конфликты в Центральной Азии, попытавшись осуществить экспорт радикального исламского экстремизма из Афганистана на территорию азиатских постсоветских республик, в частности Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Однако пока необходимыми для этого силами и средствами США и их союзники после американского бегства из Афганистана в этом регионе не обладают. Поэтому в ближайшей перспективе на азиатском направлении развязать более или менее приличный военный конфликт и втянуть в него Россию вряд ли получится. Еще меньше шансов разыграть карту Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии – здесь нет стран и режимов, готовых вступить в вооруженное противостояние с Россией. А сидящий в грузинской тюрьме Саакашвили является живым напоминанием того, как поступают США со своими агентами после их использования.



Санкции могут быть разрушительными

Поэтому у Запада остается пока один надежный инструмент – экономические санкции. Судя по заявлениям западных лидеров, они готовы пойти на самые жесткие шаги, в том числе чреватые существенными экономическими потерями для них самих.



Одно из направлений – газовое. Канцлер Германии Шольц уже заявил о приостановке сертификации "Северного потока-2". Расчет делается на снижение поступлений в российский бюджет валюты от продажи природного газа, а это скажется на возможности закупок значимых для государства и народа и не производящихся в нашей стране материальных ценностей за рубежом. Для ФРГ это означает огромные экономические потери, связанные с утратой возможности оставаться главным газовым хабом для большей части Европы. При этом в условиях наметившихся климатических изменений Европе может не хватить нынешних объемов потребления российского газа. Это долго продолжаться не может, поскольку затягивание процесса ведет к обострению внутриполитической ситуации в этих странах, которая и так в ходе пандемии сильно накалилась.



Другим направлением, судя по принимаемым заявлениям государственных лидеров и призывам парламентариев стран Запада, может стать конфискация активов и собственности крупных российских бизнесменов и чиновников, их родственников за рубежом в странах Европы и США. В Великобритании к этому шагу уже готовы. Такие действия нанесут определенный ущерб репутации этих стран как надежных гаваней для иностранного капитала. Но ради захвата контроля над Россией они готовы пойти на это – цена несопоставимо меньше выигрыша. Тем более что и сами конфискованные активы, и собственность огромны. Цель таких действий очевидна – заставить олигархат и коррумпированное чиновничество действовать против своей страны, создавая условия для социального взрыва. А возможностей у них для этого предостаточно.



Еще одно направление экономического давления скорее всего будет связано с запретом на импорт в Россию ряда важнейших комплектующих для промышленности, в частности электроники и высокотехнологичных материалов. Блокирование поставок электронных комплектующих может создать проблемы даже для российского ОПК. Эта зависимость российского авиастроения и автомобильной промышленности может весьма негативно сказаться на их деятельности, вплоть до свертывания выпуска социально и экономически значимой продукции. В частности, может прекратиться производство самолета "Сухой Суперджет-100" и приостановиться подготовка к серии МС-21, которые на 60–70 процентов состоят из иностранных комплектующих. Много иностранных деталей и важных компонент имеется в автомобилях российского производства ВАЗ и КамАЗ. Сокращение производства уже в ближайшей перспективе может привести к массовым увольнениям работников и возникновению транспортных проблем. Аналогично могут быть поставлены в тяжелые условия и другие отрасли нашей промышленности, где используются иностранные комплектующие.



Серьезные проблемы в сфере логистики могут вызвать и санкции на обслуживание самолетов и автомобилей иностранного производства, используемых российскими предприятиями. Импортные машины составляют 90 процентов гражданского авиапарка (магистральных самолетов). Запрет на их обслуживание поставит все на прикол, что будет означать коллапс нашей гражданской авиации и катастрофу для страны в целом. Заменить их Россия сегодня уже не может. Наши первоклассные машины – Ту-201/214, Из-96-300 и Ил-96-400, Ту-334 выпускаются единицами в год и наладить их массовое производство в приемлемые сроки невозможно. Стоящих на хранении самолетов более ранних типов – Ту-154, Ил-62, Ил-86 и других осталось мало и их восстановление потребует значительного времени. К тому же и не всегда возможно в силу утраты компетенций и производства необходимых для этого комплектующих. Проблемы, хоть и не столь острые, возникнут с запретом на поставки в Россию комплектующих для иностранных автомобилей, особенно коммерческих.



Существенный экономический эффект вызовут и санкции в финансовой сфере, о которых уже много говорят: отключение от системы SWIFT и запрет на использование Россией и российскими кампаниями долларов для внешнеторговых операций. Однако санкции такого рода неизбежно сильно ударят и по их инициаторам. Риск ввергнуть мир в очередную и очень опасную волну мирового кризиса очень велик. Но глобалисты на это могут пойти, и такие шаги в качестве "наказания" России вполне реальны.



Таким образом, можно увидеть, что спектр возможных санкций весьма велик и чреват серьезными последствиями. Чтобы избежать катастрофы, нашему народу необходимо будет, говоря несколько измененными словами Сталина, пробежать за пять – семь лет тот путь, который другие страны прошли за многие десятилетия. Возможно ли это? При нынешней ситуации в экономике и внутренней политике – нет. Однако если устранить структурные и социальные препятствия, экономический прорыв станет вполне реальным. В структурном отношении речь идет о переходе к более совершенной модели общества и производства. Но переход к этой экономике не будет возможен, если в стране продолжат действовать и иметь решающее влияние на экономику и жизнедеятельность общества лица, которые принято именовать "пятой колонной".



Главный враг России

Основу современной "пятой колонны" в России составляют слои общества, которые наиболее тесно связаны с иностранными спецслужбами, транснациональными и иностранными национальными финансовыми и промышленными группировками, а также достаточно жестко контролируются ими по следующим каналам:



1. По вложенным в иностранные банки огромным личным средствам и заграничной недвижимости, находящейся в личной собственности.



2. Участием иностранного капитала в российских предприятиях, принадлежащих представителям этих слоев, высоким уровнем зависимости отдельных российских банков от иностранных, зависимостью доходов предприятий сырьевой отрасли от иностранных потребителей.



3. Идеологической, интеллектуальной и психологической привязкой представителей этой группировки к западной цивилизации и ее ценностям.



4. Родственниками, прежде всего потомками, проживающими в странах Запада. Достаточно вспомнить г-на Лебедева, сын которого удостоился чести стать членом палаты лордов Великобритании.



Наконец, по имеющимся на представителей этой группировки компрометирующим материалам. Это представители сырьевого и финансового олигархата, которые контролируют значительную часть российского экономического потенциала и финансовой системы, располагая огромными возможностями для создания тяжелых условий для населения с целью усиления антиправительственных настроений.



Исключительное значение в структуре "пятой колонны" России имеет прозападное либеральное лобби в органах исполнительной власти. Его основной функцией является реализация либеральной политики в системе российской исполнительной власти, а также практических мероприятий по реальной дестабилизации социально-политической ситуации в стране. В качестве примера подобной деятельности можно привести реформы здравоохранения России 2018–2019 годов с радикальным сокращением коечного фонда, увольнением и принудительной переквалификацией медперсонала, в том числе и специалистов в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиологов в сочетании с начавшейся в 2020 году пандемией и предпринимаемыми мерами, часто весьма непопулярными, по борьбе с заболеваниями. Это лобби представлено космополитически ориентированным чиновничеством во всех структурах власти, включая и силовые.



Свой вклад, причем весьма весомый, вносит западническо-либеральное лобби в органах законодательной власти. К их числу относится часть депутатского корпуса ГД и местных органов законодательной власти, как правило, связанная тесно экономически с финансовым и сырьевым олигархатом. Эта сила действует путем предъявления обществу различных законодательных инициатив, провоцирующих тревожные настроения, и принятием законодательных актов, ведущих к нарастанию социальной напряженности в обществе.



Важную, но в современной России уже не решающую роль играет политическая либеральная оппозиция. Ее основной функцией является официальное представительство "цветной оппозиции" в политическом спектре России. К ней относятся политические партии и движения классического либерального направления. Таким образом, "пятая колонна" Запада встроена во все слои общества, будучи сосредоточенной в основном в российской элите. Без ее политической и экономической ликвидации, без устранения из политической жизни общества и лишения влияния на экономику страны российской власти не выстоять под ожидаемыми массированными санкциями и военным давлением Запада. Без такого шага не удастся консолидировать народ и подвигнуть его на преодоление предстоящих испытаний.



Наведение порядка на Украине, вскрытие этого восемь лет зревшего нарыва – абсолютно правильный и в политическом, и в моральном отношении шаг нашего президента. Однако теперь следует ждать массированного ответа Запада, преодолеть последствия которого можно будет, только пойдя на самые решительные действия. Президент оказывается перед тяжелым выбором, которого ему не избежать. Либо он пойдет путем Петра Великого, Александра III и Сталина, уничтожив "пятую колонну" во властной элите, и превратится в настоящего вождя великой страны, под руководством которого она восстанет из пепла разрухи. Либо ему предстоит пройти скорбный путь Николая II, если он на это не решится.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в выпуске № 8 (921) за 1 марта 2022 года Источник - ВПК

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