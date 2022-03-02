Темиржан Абдрахманов возглавил КазВПК - "Казахстан инжиниринг"

13:27 03.03.2022

Темиржан Абдрахманов возглавил "Казахстан инжиниринг", сообщает пресс-служба правительства.



"Решением Совета директоров Абдрахманов Темиржан Кайратович назначается на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг", - говорится в сообщении в четверг.



Абдрахманов в разные годы занимал руководящие посты в АО "НАК "Казатомпром", АО "ФНБ "Самрук-Казына", с 2022 года состоит в президиуме НПП "Атамекен".