Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций

13:32 03.03.2022

Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций

Международная федерация кошек сообщила, что коты и кошки из России не смогут участвовать в международных выставках.



Заявление опубликовано на официальном сайте организации.



К такому решению в Международной федерации кошек пришли в связи с ситуацией в Украине. Представители федерации поблагодарили заводчиков Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы, которые "протянули руку помощи" своим украинским коллегам.



Таким образом, с первого марта 2022 года выведенные в России коты и кошки:



не могут быть ввезены и зарегистрированы в любой родословной книге FIFЕ за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную;



не могут быть представлены на любой выставке FIFЕ за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты.



Ограничения будут действовать до 31 мая 2022 года. Их могут пересмотреть "по мере необходимости". Известно также, что FIFЕ выделит часть бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине.