 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций
13:32 03.03.2022

Российские кошки не смогут участвовать в международных выставках из-за санкций
Международная федерация кошек сообщила, что коты и кошки из России не смогут участвовать в международных выставках.

Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

К такому решению в Международной федерации кошек пришли в связи с ситуацией в Украине. Представители федерации поблагодарили заводчиков Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдовы, которые "протянули руку помощи" своим украинским коллегам.

Таким образом, с первого марта 2022 года выведенные в России коты и кошки:

не могут быть ввезены и зарегистрированы в любой родословной книге FIFЕ за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную;

не могут быть представлены на любой выставке FIFЕ за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты.

Ограничения будут действовать до 31 мая 2022 года. Их могут пересмотреть "по мере необходимости". Известно также, что FIFЕ выделит часть бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине.

Источник - caravan.kz
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