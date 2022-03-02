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Взрываем кварталы: как в Казахстане происходит разделение на криминальные и безопасные районы, - А.Урманов
13:34 03.03.2022

Взрываем кварталы: как в Казахстане происходит разделение на криминальные и безопасные районы

Весной 2016 года в Томс-Ривере (штат Нью-Джерси), быстро растущем пригороде Нью-Йорка, разыгрался скандал: местные жители обвинили ортодоксальную общину евреев в агрессивном выдавливании неевреев из города.

В соседнем Лейквуде, где проживает одна из крупнейших в стране общин евреев-хасидов, случился жилищный кризис. Многие переехали сюда для обучения в ешиботе Бет Мадреш Гохова – институте по изучению иудаизма и Талмуда. И остались там жить. Плюс ортодоксальные евреи, как правило, имеют большие семьи. Поэтому им стало тесно. Ну а так как еврейская община – одна из богатейших в США, то агенты по недвижимости начали предлагать соседние города для размещения быстро растущего сообщества.

По словам жителей Томс-Ривера, риелторы начали очень жесткую компанию против них. В городе вдруг начали ходить слухи, что евреи поставили цель скупить все земли в округе Оушен и в самом Томс-Ривере, что теперь здесь будет штаб-квартира общины хасидов, что они не любят жить рядом с другими людьми. Риелторы говорили жителям, что если они не будут продавать свои дома, то будут единственными неевреями, живущими в ортодоксальной общине. Журналистам сообщали о случаях, когда незнакомые люди спрашивали детей на улице, где они живут.

Один из жителей, рассказал, что к нему подошел человек в черном костюме и попросил продать свой дом. Получив отказ, он положил руку на плечо мужчине и сказал, что собеседник, возможно, захочет пересмотреть свое решение.

– Почему вы хотите жить в хасидском районе, если вы не хасид? – спрашивал он. – Будете ли вы счастливы, если это будет в интересах вашей семьи?

История с Томс-Ривером стала резонансной, потому что риелторы использовали методы блокбастинга – создание условий для массовой продажи жителями своей недвижимости по заниженной цене.

Эту методику изобрели в 1950–1970 годы в США. Слово блокбастер можно перевести как "взрыв квартала". Это на самом деле было своеобразным разрушением городов, как нейтронной бомбой: квартал цел, а прежние жители исчезли.

Блокбастинг лежал на двух факторах: у белых – боязни афроамериканцев и трудности покупки жилья для афроамериканцев. Запугивая жителей притоком афроамериканцев, ростом криминала и быстрым падением цен на жилье, риелторы скупали участки. Тогда большинство афроамериканцев не могли взять ипотеку. Они брали жилье и землю в рассрочку или аренду у риелторов, на худших условиях. Но дома продавали им, как в дорогом "белом" районе.

Такая скупка жилья в тех же 1950–1970 годах привела к "бегству белых" – миграции европейского населения в пригородные районы, где создавались более дорогие и безопасные тауны.

Белые ушли из всех крупных городов США. Атланта, Бостон, Балтимор, Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Вашингтон, Хьюстон, Даллас, Кливленд потеряли более половины белого населения. Эти же города стали самыми криминальными и опасными для проживания в США. Яркий пример – Детройт. С кризисом американского автопрома его население сократилось с 1,85 млн в 1950-х годах до 639 тысяч – в 2020-м.

Свою лепту внесла и десегрегация общественных школ. Дети из белых семей переходили в частные школы. Так как в афроамериканских семьях было больше детей, классы переполнялись, в школах вводили вторые смены. Часть учителей увольнялась.

Вместе с афроамериканцами в район въезжал и мелкий бизнес, ориентированный на них. Мелкий бизнес, ориентированный на белых, сворачивался. Район получал все более плохую репутацию, о чем удивленные домовладельцы узнавали, если обращались в банк за кредитом и получали отказ. В район могли въезжать и белые, привлеченные падением цен на недвижимость, но, как правило, из более низких социальных слоев…

Весь разговор крутится вокруг денег. В Казахстане пока нет блокбастинга, но его элементы уже прослеживаются. Одним из факторов при выборе квартиры для покупки является количество жилья в доме, сдаваемом в аренду.

Чаще всего, если покупатель узнает, что в его подъезде сдают треть квартир, то он откажется от предложения. Или предложит снизить цену. Другой фактор – совершенные в доме или рядом с ним преступления. На сайтах недвижимости уже работает кнопка "Показать преступность".

Большинство городских школ уже переполнены. Многие работают в 3 смены. Большая проблема городов – точечная и массивная застройка зданиями-человейниками, красивыми снаружи и малоудобными внутри.

Города Казахстана растут. Но власти этого почему-то не видят. Только 3 города-миллионника – Нур-Султан, Алматы и Шымкент – получили 90 процентов от сальдо внутренней миграции. Это 69 тысяч человек, которые чаще всего прибыли из села. Это маргиналы – люди, выпавшие из своего окружения, но не влившиеся в новое сообщество. Это наши люди. Но их привычки и поведение пока выбиваются из принятых норм. Их надо учить, помогать найти работу, как-то обустраивать. Но никто этим не занимается. Поэтому маргиналы регулярно конфликтуют с окружением. Столкновения регулярно приводят к преступлениям. Которые отражаются на сайтах недвижимости.

Гасить конфликты надо в зародыше. Это может сделать только полиция. В частности, служба участковых. Тяжелая работа. Но пока МВД живет понятиями XX века. Человек, обратившийся за помощью, – терпила. Уговорить его не писать заявление – развести дело. Полиция не понимает, что так она снижает ценность жилья в городе. В будущем это создаст условия для разделения городов на криминальные и безопасные районы. Почти как в США.

Алматы

adil.urmanov@yandex.ru

Автор: Адил Урманов

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646303640
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