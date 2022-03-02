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|Узбекистан предлагает создать в ЦА единую сеть по борьбе с кибертерроризмом
13:37 03.03.2022
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать единую электронную сеть по борьбе с кибертерроризмом в странах Центральной Азии.
Интернет становится инструментом распространения радикальной идеологии, в связи с этим Узбекистан призывает усилить взаимодействие в сфере кибербезопасности и создать в Центральной Азии единую сеть по противодействию кибертерроризму. Об этом в четверг заявил президент страны Шавкат Мирзиеев в приветствии участникам Международной конференции высокого уровня "Региональное сотрудничество государств Центральной Азии в рамках совместного плана действий по осуществлению глобальной контртерористической стратегии ООН".
"Сегодня практически все страны сталкиваются с терроризмом в киберпространстве, в этих условиях призываем Контртеррористическое управление ООН активизировать усилия по реализации принятой в 2020 году Программы по кибербезопасности и новым технологиям в Центральной Азии. В рамках этой программы считаем важным создание единой электронной сети по кибертерроризму, призванной способствовать обмену опытом и данными, исследованиями и лучшими практиками в данной области", – сказал Мирзиеев.
По мнению узбекского лидера, трансграничный характер угроз безопасности в киберпространстве также требует создания единых правовых механизмов, которые позволят эффективно противодействовать различным проявлениям экстремизма.
В конференции высокого уровня принимают участие заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, руководители внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, представители ШОС, ОБСЕ и других организаций.
Ожидается, что по итогам форума будет принята Ташкентская декларация и обновленный план действий по реализации глобальной контртерористической стратегии ООН.