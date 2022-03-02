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|У берегов Одессы подорвался на мине и затонул эстонский сухогруз "Helt"
17:48 03.03.2022
У берегов Одессы подорвался на мине эстонский корабль
Менеджер транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес заявил, что у берегов Одессы затонуло эстонское грузовое судно Helt
Менеджер транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес заявил, что у берегов Одессы затонуло эстонское грузовое судно Helt. Об этом сообщает Reuters.
По словам Илвеса, корабль мог подорваться на мине, пишет НСН.
"Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, четверо пропали без вести", - рассказал Илвес.
Как сообщалось ранее, от Украины поступило требование запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах.