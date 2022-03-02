 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отзвуки украинских событий в парламенте КНР, - В.Скосырев
17:52 03.03.2022

Правительство Китая считает, что волноваться нет причин
Владимир Скосырев

В зале ВСНП все готово к открытию сессии.
В Пекине открываются сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета (НПКС). Их заседания раз в год приоткрывают планы Компартии в экономике, социальной сфере и международных делах. СМИ КНР пишут, что экономика Китая – самая стабильная. На нее не повлияют события в Украине. Но обсуждение возможно, особенно в связи с тем, что китайцы, оставшиеся в Украине, сталкиваются с недоброжелательным отношением местных жителей.

Сессии дадут возможность чиновникам высшего ранга огласить курс правительства внутри страны и за рубежом и дать разъяснения по проблемам, беспокоящим граждан. Власть понимает, что на внешнем фронте не все хорошо, поскольку США ужесточают монетарную политику и хотят сдержать технологическое развитие Китая.

Еще один неблагоприятный момент состоит в том, что из-за геополитической напряженности подскочили цены на сырье. Так комментирует темы дискуссий на предстоящих собраниях газета South China Morning Post.

Глобальное восстановление экономики еще больше осложнил кризис в КНР. Повлияет ли это на темпы развития? Ответ на этот вопрос может дать в своем докладе премьер-министр Ли Кэцян. Ожидают, что темпы роста в этом году составят более 5%. Приоритетом будет сохранение стабильности.

Вероятно, ВСНП разрешит финансовым институтам тратить больше средств на инфраструктуру и сооружение жилья. Руководство государства тревожит безработица, поскольку коронавирус нанес мощный удар по частному и мелкому бизнесу. А ведь в нем занято более 80% населения в городах. В 2021 году безработица равнялась 5,1%. В этом году колледжи закончит рекордное число студентов – 10,76 млн. Обследование, проведенное в декабре, показало, что безработица среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет составила 14,3%.

Экономисты предупреждают, что "демографический дивиденд", который помог достичь экономического чуда за последние четыре десятилетия, исчезает. В 2021 году население Китая увеличилось менее чем на полмиллиона человек, а рождаемость падает пять лет подряд. Население стареет. Ожидают, что возраст выхода на пенсию будет увеличен.

Заседания ВСНП и НПКС обычно сосредоточивают внимание на социально-экономической сфере. Но от международных проблем не уйти. В частности, потому, что китайский экспорт наталкивается на повышенные пошлины, причем Вашингтон обвиняет Китай в том, что он не выполнил первую часть торговой сделки с США, заключенной еще при экс-президенте Дональде Трампе. Разрешение Литвы открыть у себя представительство Тайваня обострило отношения с Евросоюзом. Чрезвычайно важное как для КНР, так и для ЕС соглашение об инвестициях оказалось замороженным.

С конфликтом вокруг Тайваня непосредственно связан вопрос о военном бюджете КНР. В прошлом году он вырос до рекордных 218 млрд долл., то есть на 6,8%. Накануне открытия парламента представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай сделает все для защиты своего суверенитета, который распространяется и на остров.

Эхо боев в Украине тоже прозвучит под сводами здания народных представительств в Пекине. Хотя бы потому, что китайские и международные эксперты ведут споры о том, в какой степени конфликт затронет Китай. Так, Financial Times утверждает, что Китай дал сигнал о том, что готов помочь России и Украине прийти к перемирию. К такому выводу газета приходит, анализируя телефонный разговор между главой МИД Китая Ван И и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, состоявшийся по просьбе украинской стороны.

Ван И сказал, что Пекин глубоко сожалеет, что между Украиной и Россией вспыхнул конфликт и нанесен ущерб гражданскому населению. "Китай поддерживает все конструктивные международные усилия с целью найти политическое решение", – подчеркнул он. Согласно центральному ТВ Китая, Кулеба предложил Китаю стать медиатором для того, чтобы реализовать прекращение огня.

Лондонская газета пишет, что дипломаты Китая ходят по канату, заявляя, что суверенитет государств священен, и в то же время не желая обвинить близкого партнера КНР – Россию. Но такой линии держаться становится все труднее. Один китаец был ранен в поясницу, когда ехал с востока Украины во Львов. Его поместили в больницу. Группа из 600 китайских студентов эвакуировалась из Киева в Одессу в сопровождении сотрудников посольства.

Посольство Китая в Киеве сначала призвало тех, кто хочет уехать, вывешивать флаг КНР на машинах. Но от этого пришлось отказаться из-за плохого отношения к китайцам, передала Financial Times. Ван, преподаватель китайского языка в колледже в Киеве, рассказала, что старается прятаться в убежище. Но это стало очень неудобно из-за враждебности со стороны украинцев. Ведь они знают о прославлении Российской армии и насмешках над украинской в китайских социальных сетях.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Китай не будет посредником, так как он не вмешивается ни в какие военные конфликты напрямую. Посредники были во время переговоров о прекращении войны во Вьетнаме и между израильтянами и палестинцами. Но тут другой случай. Китай ни на кого оказывать нажим не может".

2 марта 2022

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646319120
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