Узбекистанское министерство махалли и семьи реорганизовано в Мин-во поддержки махалли и старшего поколения

18:49 03.03.2022

Министерство по поддержке махалли и семьи реорганизовано

1 марта под председательством президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин и дальнейшему укреплению их статуса в обществе.



Как сообщили в пресс-службе главы государства, Министерство по поддержке махалли и семьи реорганизовано в Министерство поддержки махалли и старшего поколения.



"Планируется создание новой системы и в этой сфере. На местах эта задача будет возложена непосредственно на хокимов, соответствующая должность заместителя хокима будет упразднена. Председатель махалли будет обеспечивать скоординированную деятельность помощника хокима, лидера молодежи и женской активистки", – говорится в сообщении.



Кроме того, деятельность народных приемных будет организована и на уровне махаллей.



Ранее сообщалось, что советник президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями, бывший министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Турсинхан Худайбергенов получит новую должность.



По данным корреспондента Kun.uz, депутаты Законодательной палаты одобрили кандидатуру Турсинхана Худайбергенова на пост исполняющего обязанности министра поддержки махалли и старшего поколения.