Большой бастык, однако. Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с проблесковыми маячками по встречной полосе

18:55 03.03.2022

24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с проблесковыми маячками по встречной полосе



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ездит по Бишкеку с включенными мигалками. Видео опубликовал пользователь Facebook Сарыбай Борончиев.



На кадрах видно, как две машины Toyota Land Cruiser 300 едут по центральной улице столицы с мигалками и проблесковыми маячками. Автомобили главы ГКНБ едут по встречной полосе.



Однако неизвестно, принадлежат машины лично Камчыбеку Ташиеву или являются служебными автомобилями главы спецслужб.



Отметим, что с синими маячками могут ездить экстренные службы: скорая помощь, пожарные, спасатели, милиция, аварийная служба газа, а красные могут устанавливаться в дополнение к синим на транспорт блюстителей порядка, спецслужб и дорожной милиции.



видео тут -

https://24.kg/agent_024/226252_kamchyibek_tashiev_ezdit_pobishkeku_sprobleskovyimi_mayachkami_povstrechnoy_polose/