Сожженные мосты, или Дороги назад нет, - Владимир Винников

19:02 03.03.2022

Когда и на каких условиях Запад рассчитывает нормализовать отношения с Россией?

Владимир Винников



Конечно, размах и единодушие мер, введенных за последние дни США и их союзниками против нашей страны, не могут не впечатлять. Даже традиционно нейтральная Швейцария, где расположено множество международных организаций: политических, финансовых, гуманитарных и т. д., - изменила своей более чем двухсотлетней практике и присоединилась к режиму санкций. А это означает, что глобальные "центры принятия решений" категорически недовольны действиями России и персонально ее высшего политического руководства, включая специальную военную операцию на Украине. То есть данные центры объявили Кремлю "войну на уничтожение", и это чрезвычайно серьезный сигнал в его адрес.



Самое важное в нынешней ситуации, что дороги назад нет, что между сторонами конфликта "мосты сжигаются" массово и безвозвратно, фактически отрезая им все пути к отступлению. Создается впечатление, что коллективный Запад не боится потери России ни как большого платежеспособного рынка, ни как источника необходимого мировой экономике сырья и другой продукции. То есть там рассчитывают исключительно на свою победу и нашу капитуляцию - любой ценой и любыми средствами. Вот эта уверенность сейчас и транслируется глобальными массмедиа через все утюги мира: от 46-го президента США до последнего украинского националиста. А что, если все-таки - нет, если Россия не сдастся на милость Запада и не прекратит свое существование, как желают наши "партнеры"?



Расчеты ряда экономистов свидетельствуют, что без полноценного участия России в мировой торговле современная финансово-экономическая система способна продержаться месяц-два, не более того, - далее все начнет "сыпаться" и пойдет вразнос без всякой мировой войны. Даже такие рупоры западной пропаганды, как американская Foreign Policy вынуждены признавать, что энергетический кризис становится все более ощутимой угрозой. Правда, ответственность за появление такой угрозы традиционно пытаются свалить на РФ и ее президента, а не на авантюрную валютную гиперэмиссию системой центробанков, прежде всего - на гиперэмиссию доллара федрезервом США.



Действительно, цены на нефть, газ и уголь, эти кровь, воздух и хлеб мировой экономики, в настоящее время растут, словно на дрожжах. За год они выросли, соответственно, на 81,8%, 65,5% и 144%. А если поставки хотя бы этих энергоносителей из России будут существенно ограничены или вообще прекращены (чего пока не происходит), то такой рост может приобрести характер настоящего взрыва. Не только инфляционного, но и социально-политического. И пока непонятно, как наши западные партнеры могут "отыграть" все сказанное и сделанное ими против нашей страны в конце 2021 - начале 2022 гг. И смогут ли вообще: ведь "фарш невозможно провернуть назад", а уж настолько жидкий по консистенции и гнилой по качеству - тем более.



Это касается буквально всех сфер жизни: от дипломатии до спорта, - где лидеры и общества "демократических" стран наглядно показали, что следуют принципам свободы и прав человека только там и тогда, где и когда это для них выгодно, да еще и трактуя данные принципы исключительно с точки зрения своих шкурных интересов. Так что обычный фокус, когда "отработанных" и дискредитированных лидеров в органах официальной власти Запада в рамках "демократической" системы сменяют их оппоненты, которые начинают вести альтернативную политику, призывая "забыть прошлое", вряд ли сработает в связи с Украиной. Хотя демократов в США могут сменить республиканцы, Джонсона в Великобритании - кто-то из однопартийцев-консерваторов, Макрона во Франции - кто-то из других кандидатов на президентских выборах, а "светофорная" коалиция в Германии, скорее всего, попросту развалится, с передачей поста бундесканцлера иному лицу.



Но стоит подчеркнуть, что все эти проблемы окажутся актуальными для ведущих стран коллективного Запада только в том случае, если уже объявленная ими война против России не закончится победой к началу мая. Поэтому сейчас главная задача для нас - не сдаваться под нынешним бешеным натиском "мирового альянса демократий", держать строй и фронт. Это не "ночь простоять да день продержаться", но в нынешней ситуации и несколько месяцев - задача принципиально выполнимая.