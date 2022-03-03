Индия под украинским огнем. Дели спасает своих граждан из зоны российской спецоперации

20:42 03.03.2022 Правительство Индии разворачивает миссию по эвакуации своих граждан из Украины, инициированную премьер-министром Нарендрой Моди и получившую название "Операция Ганг". Из-за боевых действий в стране, где обучаются тысячи индийских студентов, украинский конфликт воспринимается одним из главных вызовов безопасности стратегического партнера России в Азии и вопросом острой дискуссии о правомерности дальнейшего отказа от осуждения Москвы. Гибель индийского студента в Харькове потрясла всю страну, вызвав нарастающую критику российской операции и настойчивые призывы к правительству пересмотреть свою позицию. Как заявил "Ъ" посол Индии в РФ Паван Капур, что индийские власти никого не обвиняют, но призывают обе стороны не вести боевые действия в жилых районах.



Новые угрозы в области безопасности, вызванные эскалацией украинского кризиса, стали критическим испытанием для российско-индийского стратегического партнерства.



Подтверждением этого стал срочный телефонный разговор российского президента Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди, о котором в среду вечером сообщила пресс-служба Кремля. Темой переговоров, инициированных Нью-Дели, стала критическая ситуация вокруг индийских студентов, оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.



"Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину. Российская сторона, в частности, старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту в Россию",- сообщила пресс-служба администрации президента РФ. В официальном сообщении отмечается, что, по последней информации, индийские студенты "фактически взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию". "Ответственность в данном случае полностью лежит на киевских властях",- заявили в пресс-службе Кремля.



Несколькими часами ранее в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел срочный телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.



Проблему индийских граждан затронул на ежедневном брифинге в Москве и официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов, не давая им покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород и предлагая выезжать из страны через украинско-польскую границу, добираться до которой необходимо по территории активных боевых действий.



На этом фоне посол России в Индии Денис Алипов на брифинге для индийских СМИ ответил на наиболее чувствительные вопросы отношений Москвы и Нью-Дели в связи с российской спецоперацией на Украине, вызывающие все более неоднозначную реакцию индийских политиков, экспертов и СМИ.



"Мы являемся стратегическими союзниками Индии. Мы благодарны Индии за ее сбалансированную позицию, проявленную в Организации Объединенных Наций. Индия понимает глубину этого кризиса",- заявил посол Алипов.



Он напомнил, что Нью-Дели отмежевался от антироссийских санкций и давления на Россию и воздержался при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, в которой предлагалось осудить действия России на Украине. По сообщению индийского канала NDTV, перед голосованием США усилили давление на Индию, добиваясь "более решительного ответа" России, однако заставить Дели пересмотреть свою позицию так и не удалось.



Посол РФ в Индии затронул также обсуждаемый руководством России и Индии вопрос, связанный с ситуацией вокруг нескольких тысяч индийских студентов, находящихся в разных регионах Украины.



"Мы получили запросы Индии об экстренной эвакуации всех тех, кто застрял там, через российскую территорию. Мы активно работаем над всеми способами и средствами, чтобы начать такую операцию и обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации находящихся там людей",- пояснил посол Алипов. Он также выразил сожаление в связи с гибелью индийского студента в Харькове, пообещав расследование этого "прискорбного инцидента".



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"Ситуация, когда несколько тысяч индийских студентов оказались под огнем украинского конфликта, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Индийское посольство в Москве сосредоточило свои усилия на обеспечении условий для быстрой и безопасной эвакуации индийских граждан из восточных регионов Украины, учитывая, что только в Харькове находится 3 тыс. индийских студентов и еще 700 - в Сумах. Сотрудники нашей миссии уже отправились в Белгород и Курск, работая в тесном взаимодействии с российской стороной для решения практических вопросов, связанных с вывозом индийских студентов из Украины",- сообщил "Ъ" посол Индии в России Паван Капур.



По словам главы индийской дипмиссии, эвакуацией индийцев из западных регионов Украины занимается индийское посольство в этой стране, осуществляющее контакты с властями соседних с Украиной Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.



Инициированная премьер-министром страны Нарендрой Моди гуманитарная миссия по вывозу индийских граждан из Восточной и Западной Украины получила в Дели название "Операция Ганг", напоминающее о священной реке для сотен миллионов индусов, которую они представляют в образе богини, приходящей на помощь в критических ситуациях.



Комментируя происшедший во вторник инцидент в Харькове, который привел к трагической гибели индийского студента, посол Капур заявил: "Мы не намерены кого-то обвинять, но при этом мы настойчиво призываем обе стороны не вести боевые действиях в местах проживания гражданского населения".



Подробности того, как проходит "Операция Ганг", сообщила газета Times of India. По информации издания, со 2 по 8 марта Индия намерена организовать 31 спецрейс, что позволит вернуть на родину 6,3 тыс. индийских граждан (21 рейс планируется направить в Румынию, остальные - в Польшу, Венгрию и Словакию). Эвакуация будет осуществляться лайнерами компаний Air India, Air India Express, SpiceJet, IndiGou и военно-транспортными самолетами индийских ВВС.



Только 1 марта в рамках "Операции Ганг" шестью авиарейсами из соседних с Украиной государств вернулись домой 1 300 индийских граждан.



В целом же с 24 февраля Украину покинули более 13 тыс. индийских граждан, в основном студенты.



Вопрос о судьбе индийских граждан на Украине, общее число которых в момент начала российской спецоперации, по некоторым оценкам, составляло около 20 тыс. человек, в последние дни взорвал информационное пространство и стал предметом острой внутриполитической борьбы.



Страсти накалились в понедельник, когда член парламента от главной оппозиционной партии Конгресса и ее бывший лидер Рахул Ганди, дважды боровшийся за кресло премьера, разместил в Twitter видео, на котором вооруженные люди на украинско-польской границе избивают индийских граждан, не давая им пройти через пропускной пункт и покинуть страну.



На видео, разошедшемся по соцсетям, молодая индианка кричит на языке хинди: "Посмотрите, как они избивают женщин!"



"Мое сердце с индийскими студентами, которые подвергаются такому насилию, и с их семьями, смотрящими такие видео. Никто из родителей не должен подвергаться таким испытаниям. Мы не можем бросить наших людей",- написал в Twitter бывший лидер Конгресса и сын Сони и Раджива Ганди. Он призвал правительство премьера Моди активизировать усилия по скорейшей эвакуации индийских граждан с территории Украины.



Ведущие индийские СМИ приводят свидетельства студентов, застрявших в очередях на украинско-польской границе, и тех испытаний, которые один из студентов Манси Чаудхари в интервью телеканалу NDTV назвал "пытками".



"Пограничники не давали нам пройти. Тех, кто пытался это сделать, избивали палками, били в лицо",- рассказал Манси Чаудхари.



На следующий день после распространения скандального видео с украинско-польской границы пришло сообщение о гибели в Харькове студента медицинского института из штата Карнатака Шри Навина Шекхараппы Гьянагудары.



В связи с трагическим инцидентом премьер-министр Нарендра Моди провел экстренное совещание с руководством МИДа, в ходе которого выразил соболезнования семье погибшего.



В свою очередь, первый замглавы МИД Индии Шри Харш Вардхан Шрингла вызвал послов России и Украины, потребовав принять срочные меры по обеспечению безопасности индийских граждан и их скорейшей эвакуации из зоны конфликта.



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Отвечая на вопрос журналистов, попросивших раскрыть подробности гибели студента четвертого курса харьковского мединститута, индийский дипломат заявил: "Как нам рассказали его друзья, он пошел в магазин за овощами и стоял в очереди - там его и нашла смерть. Обстоятельства остаются до конца неясными, но это зона конфликта". "Я думаю, что наши собеседники как в России, так и на Украине понимают это, и мы будем продолжать оказывать на них давление, чтобы они позволили нам вывести и эвакуировать наших граждан в надлежащем порядке",- добавил первый замглавы МИД Индии.



"Гибель индийского студента в Харькове вызвала бурю возмущения в Индии, резко усилив давление на правительство Моди с требованием обеспечить безопасность граждан страны. Продолжающаяся спецоперация делает задачу индийской дипломатии все более сложной.



В своих заявлениях в Совбезе ООН Дели приходится отчаянно балансировать, учитывая развивающееся сотрудничество с Западом и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.



Притом что индийская сторона осознает законность опасений России по поводу угроз ее безопасности в связи с расширением НАТО на Восток, Дели будет все труднее и дальше сохранять баланс, учитывая звучащие в стране призывы занять более решительную позицию в оценке действий России на Украине",- заявил "Ъ" главный редактор информационного портала India Writes Network Маниш Чанд.



Сергей Строкань

3.03.22 Источник - Коммерсант

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